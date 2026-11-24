पद्मश्री डॉ. जनक पलटा मगिलिगन के सान्निध्य में हुआ प्रकृति दर्शन

रविवार 22 नवंबर 2026 की सुबह कला-साहित्य-संस्कृति में नवाचार को प्रतिबद्ध संस्था रचनाकार त्रिवेणी, इंदौर की सभी सदस्यों ने जनक पलटा मगिलिगन दीदी के जिम्मी मगिलिगन सेंटर फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट आए। वहां की जैविक खेती, प्रकृति और पर्यावरण अनुकूल जीवनशैली देख असीम ऊर्जा से भर गईं, जब जनक दीदी ने अपनी ज़ीरो वेस्ट लाइफ की दिनचर्या, उनके पेड़-पौधों और पक्षियों से परिचित करवाया।





उन्होंने बताया वर्षभर उनके खेत में 56 जैविक खाद्य पदार्थ: अनाज, दालें, फल, सब्जियां, मसाले उग जाते हैं और वे पूरी तरह से आत्मनिर्भर हैं। दीदी पर्यावरण पर केवल सैद्धांतिक बातें ही नहीं करतीं बल्कि हकीकत में उसे चरितार्थ भी करती हैं, यह हमने आपके सान्निध्य में करीब से जाना। आपके अद्भुत एवं जुझारू व्यक्तित्व के आगे हम नतमस्तक हैं।





इतनी ऊंचाई पर पहुंचकर दीदी की सादगी, सरलता से हम अभिभूत हैं। वहां के प्राकृतिक अनुभवों को साझा करते हुए सदस्यों ने कहा कभी-कभी जीवन में ऐसे अवसर आते हैं जब ईश्वर को धन्यवाद करते हैं और वो दिन आया जब जनक दीदी के सान्निध्य में प्रकृति दर्शन हुआ। आदरणीय जनक दीदी अद्भुत और जुझारू व्यक्तित्व की धनी हैं।





उन्होंने हमें जीवन का मूलमंत्र दिया, कहा- ''मृत्यु चुनने का न तो विकल्प है और न आजादी, लेकिन अपनी जिंदगी जीने के बहुत सारे विकल्प हमारे पास होते हैं, मैने च्वॉइस जीना सीख लिया'' बहुत सारगर्भित है। आसान नहीं है ऐसी जिंदगी जीना। सदस्यों की इन भावनाओं को डॉ. पलटा ने स्नेह से स्वीकारा।





इस अवसर पर प्रभा जैन, शोभारानी, नीति अग्निहोत्री, संध्या राणे, मधुलिका भारद्वाज, अचला गुप्ता, डॉ. अल्पना आर्य, सुप्रीति चौधुरी, शिखा चक्रवर्ती, सीमा सरदेशमुख, नवनीत जैन, मंगला सरोशे, लीना नागर, मीना गोदरे सहित कई सदस्य भी उपस्थित थीं।