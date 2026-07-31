  1. समाचार
  2. वेबदुनिया सिटी
  3. इंदौर
  4. Music teacher Rahul Kumar Vishwakarma captivated the audience with his songs.
Published By नवीन रांगियाल
Last Updated : Friday, 31 July 2026 (19:04 IST)

इंदौर के संगीत शिक्षक राहुल कुमार विश्वकर्मा के गीतों ने मन मोहा, सीएम मोहन यादव के आयोजन में दी प्रस्तुति

Rahul Kumar Vishwakarma
Published By: नवीन रांगियाल
Updated: Fri, 31 Jul 2026 (19:04 IST)
google-news
इंदौर के संगीत शिक्षक और गायक राहुल कुमार विश्वकर्मा ने सीएम डॉ मोहन यादव के एक आयोजन में अपने गीतों से सबका दिल जीत लिया। उन्‍होंने सीएम यादव के झाबुआ (थांदला) प्रवास के दौरान आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में शिरकत की।

राहुल सिका सीनियर सेकेंडरी स्कूल, निपानिया (इंदौर) के Music HOD एवं संगीत शिक्षक हैं। राहुल कुमार विश्वकर्मा ने अपनी मधुर एवं प्रभावशाली प्रस्तुति से उपस्थित जनसमूह का मन मोह लिया।

श्री विश्वकर्मा की प्रस्तुति की झाबुआ कलेक्टर योगेश तुकाराम भर्सट (IAS) एवं संयुक्त कलेक्टर सुश्री आयुषी बंसल सहित जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों ने विशेष रूप से सराहना की।

बता दें कि राहुल कुमार विश्वकर्मा को संगीत क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए मध्यप्रदेश शासन द्वारा बाल कलाकार सम्मान एवं शिखर सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है। साथ ही उन्हें तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा भी सम्मानित किया गया है।

कौन हैं संगीतकार राहुल विश्‍वकर्मा : बता दें कि संगीत शिक्षक राहुल विश्‍वकर्मा गायन और वादन का प्रशिक्षण देते हैं। उनसे कई संगीत प्रेमी प्रशिक्षण ग्रहण कर रहे हैं। कई बच्‍चे उनसे सीख कर प्रतिष्‍ठित मंचों पर प्रस्‍तुति दे रहे  हैं। उन्‍हें इंडियन क्‍लासिकल और सुगम संगीत में महारात हासिल है। संगीत को समर्पित राहुल विश्‍वकर्मा ज्‍यादा से ज्‍यादा बच्‍चों को क्‍लासिकल म्‍यूजिक से जोडना चाहते हैं और भारतीय संगीत परंपरा को बरकरार रखना चाहते हैं।    

सीएम के आयोजन के बारे में प्रमुख बातें : 
जनजातीय क्षेत्र का विकास : झाबुआ, थांदला एवं आसपास के आदिवासी क्षेत्रों के समग्र विकास पर विशेष जोर।

किसानों का कल्याण : आधुनिक एवं वैज्ञानिक खेती अपनाने का आह्वान।

महिला सशक्तिकरण : मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना सहित विभिन्न महिला कल्याणकारी योजनाओं का उल्लेख।

युवा एवं रोजगार : युवाओं के लिए कौशल विकास, स्वरोजगार एवं रोजगार के नए अवसर सृजित करने पर बल।

विकास परियोजनाएँ : क्षेत्र में चल रही एवं प्रस्तावित विकास परियोजनाओं की जानकारी।

सुशासन एवं जनकल्याण : शासन की योजनाओं का लाभ प्रत्येक पात्र हितग्राही तक समय पर पहुँचाने के निर्देश
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
अगला लेख
Weather Update : क्या कहता है कल का मौसम, किन राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट, कहां आंधी-ओलों से बढ़ेगी परेशानी

अयोध्या राम मंदिर चोरी के 81 लाख कैसे बरामद हुए? चंपत राय की चिट्‍ठी से खुला बड़ा राज

अयोध्या राम मंदिर चोरी के 81 लाख कैसे बरामद हुए? चंपत राय की चिट्‍ठी से खुला बड़ा राजAyodhya Ram Mandir: श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी डॉ. अनिल मिश्रा के संयुक्त इस्तीफे ने राम मंदिर के दानपात्र से हुई लाखों की चोरी का सच उजागर कर दिया है। ट्रस्ट अध्यक्ष और कोषाध्यक्ष को लिखे गए इस पत्र में स्वीकार किया गया है कि दानपात्र से चोरी की गई 81 लाख रुपए की धनराशि वापस करवा ली गई थी।

ITR Filing 2026 Deadline: 31 जुलाई से पहले ऐसे भरें आयकर रिटर्न, पेनल्टी से बचें

ITR Filing 2026 Deadline: 31 जुलाई से पहले ऐसे भरें आयकर रिटर्न, पेनल्टी से बचेंअगर आपने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए अपना आयकर रिटर्न (ITR) अभी तक दाखिल नहीं किया है, तो तुरंत सावधान हो जाएं! व्यक्तिगत करदाताओं और वेतनभोगियों के लिए बिना किसी लेट फीस के ITR फाइल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है।

Weather Alert : देशभर में मानसून हुआ एक्टिव, दिल्ली समेत 17 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट, गुजरात-असम में बाढ़ से बिगड़े हालात

Weather Alert : देशभर में मानसून हुआ एक्टिव, दिल्ली समेत 17 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट, गुजरात-असम में बाढ़ से बिगड़े हालातदेश के कई हिस्सों में दक्षिण-पश्चिम मानसून एक बार फिर पूरी तरह सक्रिय हो गया है। दिल्ली समेत 17 राज्यों में भारी बारिश, गरज-चमक और तेज हवाओं को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के मुताबिक, दो सक्रिय निम्न दबाव क्षेत्र और एक पश्चिमी विक्षोभ आने वाले दिनों में कई इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश करा सकते हैं।

सस्ते Electric Scooters की होने वाली है इंट्री, Ather से Honda तक मचेगी हलचल

सस्ते Electric Scooters की होने वाली है इंट्री, Ather से Honda तक मचेगी हलचलदेश में इलेक्ट्रिक स्कूटर सेगमेंट तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। पेट्रोल की ऊंची कीमतों, E20 फ्लेक्स-फ्यूल को लेकर चल रही चर्चाओं और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार के चलते ग्राहक इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। जून 2026 में इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर की बिक्री 1.93 लाख यूनिट से ज्यादा रही, जो सालाना आधार पर करीब 75 फीसदी की वृद्धि है। खास बात यह है कि कुल टू-व्हीलर बिक्री में इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स की बाजार हिस्सेदारी पहली बार डबल डिजिट में पहुंची है।

क्या जंतर-मंतर पर प्रदर्शन बंद हो गए? दिल्ली पुलिस ने दिया बड़ा बयान, जानिए क्या है पूरा सच?

क्या जंतर-मंतर पर प्रदर्शन बंद हो गए? दिल्ली पुलिस ने दिया बड़ा बयान, जानिए क्या है पूरा सच?Jantar Mantar Protest : दिल्ली पुलिस ने गुरुवार को साफ कर दिया कि जंतर मंतर को विरोध प्रदर्शनों के लिए बंद नहीं किया गया है। इस जगह अभी भी शांतिपूर्ण और अधिकृत प्रदर्शनों के लिए अनुमति दी जा रही है। पुलिस ने लोगों से केवर आधिकारिक सूचनाओं पर ही भरोसा करने की अपील की है।

इंदौर में क्यों लैंड हुआ बांग्लादेश एयर फोर्स का विमान, क्‍या है परदे के पीछे के 14 घंटे का रहस्य

इंदौर में क्यों लैंड हुआ बांग्लादेश एयर फोर्स का विमान, क्‍या है परदे के पीछे के 14 घंटे का रहस्यमध्‍यप्रदेश के इंदौर शहर के देवी अहिल्याबाई एयरपोर्ट पर अचानक बांग्लादेश एयर फोर्स के विमान की लैंडिंग हुई। ये विमान मस्कट से कराची होते हुए इंदौर एयरपोर्ट पर लैंड हुआ। विमान किन कारणों से इंदौर एयरपोर्ट पर उतरा, इसको लेकर कई घंटे तक रहस्य बना रहा।

इंदौर के संगीत शिक्षक राहुल कुमार विश्वकर्मा के गीतों ने मन मोहा, सीएम मोहन यादव के आयोजन में दी प्रस्तुति

इंदौर के संगीत शिक्षक राहुल कुमार विश्वकर्मा के गीतों ने मन मोहा, सीएम मोहन यादव के आयोजन में दी प्रस्तुतिइंदौर के संगीत शिक्षक और गायक राहुल कुमार विश्वकर्मा ने सीएम डॉ मोहन यादव के एक आयोजन में अपने गीतों से सबका दिल जीत लिया।

Weather Update : क्या कहता है कल का मौसम, किन राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट, कहां आंधी-ओलों से बढ़ेगी परेशानी

Weather Update : क्या कहता है कल का मौसम, किन राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट, कहां आंधी-ओलों से बढ़ेगी परेशानीWeather Forecast Tomorrow : देश के कई हिस्सों में मानसून सक्रिय बना हुआ है। मौसम विभाग के ताजा पूर्वानुमान के मुताबिक 1 अगस्त को दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार समेत कई राज्यों में भारी बारिश और आंधी-तूफान की स्थिति बन सकती है। कुछ इलाकों में तेज हवाओं की रफ्तार 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंचने की संभावना है।

हर-हर महादेव का उद्घोष, कंधों पर आस्था लिए बढ़ चले शिवभक्त

हर-हर महादेव का उद्घोष, कंधों पर आस्था लिए बढ़ चले शिवभक्तSawan first day Lucknow: सावन का पहला दिन, न कोई थकान, न कोई चिंता, बस एक ही धुन, एक ही गूंज ‘बम-बम भोले!’। कंधे पर कांवड़, होठों पर जयकारा और मन में एक अटूट विश्वास कि शिव कल्याण करेंगे। सुबह की पहली किरण के साथ ही शिवालयों में घंटियों की गूंज शुरू हो गई और भक्तों की कतारें मंदिरों के बाहर लंबी होती चली गईं।

दतिया उपचुनाव के नतीजों से पहले कांग्रेस में सिर फुटौव्वल, घनश्याम सिंह ने राजेंद्र भारती पर लगाए भितरघात करने के आरोप

दतिया उपचुनाव के नतीजों से पहले कांग्रेस में सिर फुटौव्वल, घनश्याम सिंह ने राजेंद्र भारती पर लगाए भितरघात करने के आरोपदतिया विधानसभा उपचुनाव के नतीजे आने से पहले ही कांग्रेस में अंदरूनी विवाद खुलकर सामने आ गया है। पार्टी के उम्मीदवार रहे घनश्याम सिंह ने पूर्व विधायक राजेंद्र भारती पर पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है।उन्होंने राजेंद्र भारती को पार्टी से निष्कासित करने की मांग की है।

iPhone 18 Pro Max vs Pixel 11 Pro XL: अगस्त में Google और सितंबर में Apple की टक्कर, जानें कौन होगा सबसे दमदार?

iPhone 18 Pro Max vs Pixel 11 Pro XL: अगस्त में Google और सितंबर में Apple की टक्कर, जानें कौन होगा सबसे दमदार?Apple और Google एक बार फिर प्रीमियम स्मार्टफोन बाजार में आमने-सामने आने की तैयारी में हैं। Google का नया Pixel 11 Pro XL अगस्त में लॉन्च होने की उम्मीद है, जबकि Apple सितंबर में iPhone 18 Pro Max पेश कर सकता है। दोनों फोन में इस बार बड़े डिजाइन बदलाव के बजाय हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में कई अहम अपग्रेड देखने को मिल सकते हैं।

iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max सितंबर में हो सकते हैं लॉन्च, बड़ी बैटरी, 2nm चिप और DSLR जैसे कैमरे की चर्चा

iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max सितंबर में हो सकते हैं लॉन्च, बड़ी बैटरी, 2nm चिप और DSLR जैसे कैमरे की चर्चाApple के अगली पीढ़ी के प्रीमियम स्मार्टफोन iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max को लेकर नई लीक्स सामने आई हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी इस साल सितंबर में इन दोनों मॉडल्स को लॉन्च कर सकती है। लीक्स में दावा किया गया है कि नए iPhone Pro मॉडल्स में 2nm A20 प्रोसेसर, बड़ी बैटरी, बेहतर OLED डिस्प्ले और पहली बार Variable Aperture Camera जैसे बड़े अपग्रेड देखने को मिल सकते हैं।

Samsung Galaxy Z Fold8, Fold8 Ultra और Flip8 लॉन्च: दमदार AI फीचर्स, नया डिजाइन और शानदार कैमरा के साथ आए नए फोल्डेबल स्मार्टफोन

Samsung Galaxy Z Fold8, Fold8 Ultra और Flip8 लॉन्च: दमदार AI फीचर्स, नया डिजाइन और शानदार कैमरा के साथ आए नए फोल्डेबल स्मार्टफोनसैमसंग ने अपनी नई Galaxy Z Fold8 सीरीज के साथ Galaxy Z Fold8 Ultra और Galaxy Z Flip8 को पेश किया है। कंपनी का कहना है कि नई फोल्डेबल सीरीज को अधिक प्रोडक्टिविटी, बेहतर AI अनुभव, शानदार कैमरा और पतले-हल्के डिजाइन के साथ तैयार किया गया है। नई Galaxy Z सीरीज में यूजर्स को उनकी जरूरत के हिसाब से तीन अलग-अलग फोल्डेबल विकल्प मिलेंगे।