इंदौर के संगीत शिक्षक राहुल कुमार विश्वकर्मा के गीतों ने मन मोहा, सीएम मोहन यादव के आयोजन में दी प्रस्तुति

इंदौर के संगीत शिक्षक और गायक राहुल कुमार विश्वकर्मा ने सीएम डॉ मोहन यादव के एक आयोजन में अपने गीतों से सबका दिल जीत लिया। उन्‍होंने सीएम यादव के झाबुआ (थांदला) प्रवास के दौरान आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में शिरकत की।राहुल सिका सीनियर सेकेंडरी स्कूल, निपानिया (इंदौर) के Music HOD एवं संगीत शिक्षक हैं। राहुल कुमार विश्वकर्मा ने अपनी मधुर एवं प्रभावशाली प्रस्तुति से उपस्थित जनसमूह का मन मोह लिया।श्री विश्वकर्मा की प्रस्तुति की झाबुआ कलेक्टर योगेश तुकाराम भर्सट (IAS) एवं संयुक्त कलेक्टर सुश्री आयुषी बंसल सहित जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों ने विशेष रूप से सराहना की।बता दें कि राहुल कुमार विश्वकर्मा को संगीत क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए मध्यप्रदेश शासन द्वारा बाल कलाकार सम्मान एवं शिखर सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है। साथ ही उन्हें तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा भी सम्मानित किया गया है।बता दें कि संगीत शिक्षक राहुल विश्‍वकर्मा गायन और वादन का प्रशिक्षण देते हैं। उनसे कई संगीत प्रेमी प्रशिक्षण ग्रहण कर रहे हैं। कई बच्‍चे उनसे सीख कर प्रतिष्‍ठित मंचों पर प्रस्‍तुति दे रहे हैं। उन्‍हें इंडियन क्‍लासिकल और सुगम संगीत में महारात हासिल है। संगीत को समर्पित राहुल विश्‍वकर्मा ज्‍यादा से ज्‍यादा बच्‍चों को क्‍लासिकल म्‍यूजिक से जोडना चाहते हैं और भारतीय संगीत परंपरा को बरकरार रखना चाहते हैं।झाबुआ, थांदला एवं आसपास के आदिवासी क्षेत्रों के समग्र विकास पर विशेष जोर।आधुनिक एवं वैज्ञानिक खेती अपनाने का आह्वान।मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना सहित विभिन्न महिला कल्याणकारी योजनाओं का उल्लेख।युवाओं के लिए कौशल विकास, स्वरोजगार एवं रोजगार के नए अवसर सृजित करने पर बल।क्षेत्र में चल रही एवं प्रस्तावित विकास परियोजनाओं की जानकारी।शासन की योजनाओं का लाभ प्रत्येक पात्र हितग्राही तक समय पर पहुँचाने के निर्देश