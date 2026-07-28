इंदौर में बिना प्रिस्‍क्रिप्‍शन बिक रही थी गर्भपात की दवाएं, एक मेडिकल सील, 6 को नोटिस

इंदौर में मेडिकलों पर दवा वितरण मामले में बडी लापरवाही सामने आई है। कई जगह बगैर पर्चे के दवाएं बेची जा रही थी, जबकि सरकार के सख्‍त निर्देश हैं कि बिना पर्चे के कोई दवा नहीं बेचना है।औषधि विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एमवाय हॉस्पिटल के सामने स्थित कार्तिक केमिस्ट को सील कर दिया। यह कार्रवाई नियंत्रक मनोज पुष्प के आदेश तथा कलेक्टर एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (सीएमएचओ) के निर्देश में की गई।27 जुलाई को औषधि निरीक्षकों की टीम ने थाना संयोगितागंज पुलिस के साथ संयुक्त छापामार कार्रवाई की। जांच के दौरान मेडिकल स्टोर पर गर्भपात में उपयोग होने वाली कॉन्ट्रा किट दवा का बिना चिकित्सकीय पर्चे के अवैध विक्रय किया जाना पाया गया। इसके बाद विभाग ने देर रात तक कार्रवाई करते हुए मेडिकल स्टोर को सील कर दिया। मामले में संबंधित कानूनी प्रावधानों के तहत आगे की कार्रवाई जारी है।औषधि विभाग के अनुसार जिले में मेडिकल स्टोर्स के खिलाफ लगातार सघन जांच अभियान चलाया जा रहा है। अब तक 13 मेडिकल स्टोर्स का निरीक्षण किया जा चुका है, जिनमें से 6 पर विभिन्न अनियमितताएं मिलने पर कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है। अधिकारियों ने बताया कि मेडिकल स्टोर्स पर फार्मासिस्ट की अनिवार्य उपलब्धता, नार्कोटिक्स श्रेणी की दवाओं के विक्रय और गर्भपात संबंधी दवाओं की बिक्री की नियमित जांच आगे भी जारी रहेगी। बिना वैध चिकित्सकीय पर्चे के प्रतिबंधित या नियंत्रित दवाओं का विक्रय करने वाले मेडिकल स्टोर्स के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी।