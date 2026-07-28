Priyanka Gandhi : संसद किसी की जागीर नहीं, छात्र न्याय मांग रहे थे भीख नहीं, छात्रों पर पैलेट गन क्यों चली? प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार से मांगा जवाब नए शिक्षा मंत्री पर‍ प्रियंका गांधी के बयान से लोकसभा में हंगामा, रीजीजू बोले- माफी मांगनी चाहिए

छात्रों पर पैलेट गन चलाने की क्या जरूरत थी। पूरा देश सरकार से सवाल कर रहा है। छात्रों पर लाठीचार्ज की क्या जरूरत थी। क्या छात्र आतंकवादी थे। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जवाब दें। प्रियंका गांधी ने कहा कि जनता हमसे जवाब मांगती है। संसद किसी की जागीर नहीं है। सरकार को अपनी अकड़ का इलाज करना होगा। देश का युवा न्याय मांग रहा है, भीख नहीं।

एक भी दोषी या पेपर लीक माफिया को सजा नहीं हुई

लोकसभा में कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि इस सरकार ने रोजगार पैदा करने वाले सभी सेक्टर को लगातार कमज़ोर किया है। परीक्षा प्रणाली ही फेल हो गई है। पिछले दशक में 152 बार पेपर लीक हुए हैं। करोड़ों छात्र इससे प्रभावित हुए हैं लेकिन एक भी दोषी या पेपर लीक माफिया को सज़ा नहीं दी गई है।



AK-47 की क्या जरूरत थी लोकसभा में कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि देश के युवाओं पर पेलेट गन और AK-47 का इस्तेमाल करने की क्या ज़रूरत थी? क्या वे आतंकवादी थे?...पेलेट गन इस्तेमाल करने का आदेश किसने दिया? क्या यह प्रधानमंत्री ने दिया? क्या गृह मंत्री ने दिया? पूरा देश पूछ रहा है। यह सिर्फ कांग्रेस पार्टी नहीं पूछ रही है, पूरा देश पूछ रहा है।



प्रियंका गांधी ने कहा कि नए शिक्षा मंत्री ने महिलाओं पर अपशब्द कहे। प्रियंका के इस बयान के बाद सदन में हंगामा हुआ। किरेन रीजिजू कहा कि उन्हें अपने बयान पर माफी मांगनी चाहिए। नए शिक्षा मंत्री का चरित्र हनन किया गया। इस पर प्रियंका गांधी ने कहा कि मैं इसका सबूत दे दूंगी। लोकसभा स्पीकर ने कहा कि बिना तथ्य के ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए।