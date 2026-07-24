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Published By चेतन गौड़
Last Modified: नवसारी (गुजरात) , Friday, 24 July 2026 (16:23 IST)

गुजरात के नवसारी में बाढ़ से हाहाकार, 250 से ज्यादा सड़कें ठप, सामने आई तबाही की तस्वीरें

Situation has become critical due to floods in Gujarat's Navsari district
Published By: चेतन गौड़
Updated: Fri, 24 Jul 2026 (17:33 IST)
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Navsari Gujarat Weather Update case : दक्षिण गुजरात में हुई भारी बारिश के कारण नवसारी जिले में बाढ़ की अत्यंत गंभीर और विनाशकारी स्थिति पैदा हो गई है। लगातार हो रही बारिश से पूरा क्षेत्र जलमग्न हो गया है और जनजीवन पूरी तरह से अस्त-व्यस्त हो गया है। ऊपरी इलाकों में तेज बारिश से अंबिका, कावेरी और पूर्णा नदियों के जलस्तर में खतरनाक इजाफा हुआ है। नदियों के उफान पर आने से पास के कई गांव और सब-वे पानी में डूब गए हैं। सड़कों, पुलों और सार्वजनिक संपत्तियों को हुए भारी नुकसान की तस्‍वीरें सामने आ रही हैं।
 

अंबिका और कावेरी नदियों का रौद्र रूप

ऊपरी इलाकों में तेज बारिश से अंबिका, कावेरी और पूर्णा नदियों के जलस्तर में खतरनाक इजाफा हुआ है। नदियों के उफान पर आने से पास के कई गांव और सब-वे पानी में डूब गए हैं।

NDRF द्वारा बिलिमोरा में 21 लोगों का रेस्क्यू

नवसारी के बिलिमोरा क्षेत्र में बाढ़ का पानी भर जाने पर NDRF की टीम ने तुरंत राहत कार्य शुरू किया। जवानों ने भारी जोखिम के बीच पहुंचकर बाढ़ में फंसे 21 नागरिकों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया।
 

भाठा गांव में मां-बच्चे का दिलधड़क रेस्क्यू

अंबिका नदी के बाढ़ का पानी गणदेवी तालुका के भाठा गांव के गोला फलिया में घुस जाने से एक मां और उनका मासूम बच्चा फंस गए थे। NDRF की टीम ने समय रहते दिलधड़क ऑपरेशन चलाकर दोनों की जान बचाई।
Situation has become critical due to floods in Gujarat's Navsari district

वलसाड में पुलिस जवानों की हिम्मतभरी कार्रवाई

पड़ोसी वलसाड जिले में भी अविरत बारिश से बाढ़ जैसे हालात बन गए थे। तेज बहाव वाले पानी में फंसे 20 से ज्यादा लोगों को वलसाड पुलिस ने अपनी जान जोखिम में डालकर सफलतापूर्वक बाहर निकाला।
 

250 से ज्यादा सड़कें ठप और स्टेट हाईवे बंद

बाढ़ का पानी भरने से नवसारी-सूरत स्टेट हाईवे समेत जिले की लगभग 250 से ज्यादा सड़कों पर आवागमन बंद हो गया है। भेशतखाड़ा, काशीवाड़ी और रिंगरोड जैसे इलाके टापू में तब्दील हो गए हैं।

राहत शिविर में पानी भरने से पीड़ितों का पुनः विस्थापन

स्थिति इतनी गंभीर हो गई है कि पहले रेस्क्यू करके टाटा हाईस्कूल में रखे गए लोगों को दोबारा दूसरी जगह भेजना पड़ा, क्योंकि लगातार बारिश से स्कूल परिसर में भी पानी घुस गया था।
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राहत कार्यों के लिए सेना की तैनाती

स्थिति की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन द्वारा NDRF और SDRF के अलावा स्पेशल मिलिट्री बटालियन (आर्मी) की मदद ली गई है। आर्मी के जवानों ने तुरंत मोर्चा संभालकर बचाव कार्य तेज कर दिया है।
 

संपर्क टूटा और करोड़ों का आर्थिक नुकसान

पूर्णा नदी की बाढ़ में शहर का मुख्य ओवरब्रिज डूब जाने से पूर्वी और पश्चिमी नवसारी का संपर्क टूट गया है। इसके अलावा अंबिका नदी पर बने पुल की सेफ्टी रेलिंग टूट गई है और हजारों वाहन बह जाने से करोड़ों रुपए की संपत्ति का नुकसान हुआ है।

पानी उतरते ही सामने आई बर्बादी की तस्वीरें

बारिश धीमी पड़ने से नदियों का जल स्तर धीरे-धीरे नीचे आ रहा है, लेकिन पानी कम होते ही सड़कों, पुलों और सार्वजनिक संपत्तियों को हुआ भारी नुकसान सामने आ रहा है। फिलहाल प्रशासन द्वारा बिजली और रास्ते बहाल करने का काम किया जा रहा है।
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