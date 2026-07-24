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Published By चेतन गौड़
Last Modified: नई दिल्ली , Friday, 24 July 2026 (13:05 IST)

Weather Update : गुजरात से असम तक भारी बारिश से तबाही, UP-बिहार समेत कई राज्यों में अलर्ट

Heavy rains wreak havoc from Gujarat to Assam, alerts issued for several states, including UP and Bihar
Published By: चेतन गौड़
Updated: Fri, 24 Jul 2026 (14:56 IST)
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Weather Update News : देशभर में मानसून सक्रिय है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने उत्‍तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली समेत 16 राज्यों में आज भारी बारिश, तेज आंधी, वज्रपात और कुछ इलाकों में ओलावृष्टि की चेतावनी जारी की है। वहीं पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन की संभावना जताई गई है। असम के कई हिस्सों में भारी बारिश से हालात बिगड़ गए हैं। राज्‍य के कई हिस्से बाढ़ के कारण अभी भी जलमग्न हैं। इससे 7.21 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। गुजरात में मूसलाधार बारिश के कारण कई इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई है। जनजीवन पूरी तरह से अस्त-व्यस्त हो गया है। नदियां उफान पर हैं और सड़कें पानी में डूब चुकी हैं।

देशभर में मानसून सक्रिय है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने उत्‍तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली समेत 16 राज्यों में आज भारी बारिश, तेज आंधी, वज्रपात और कुछ इलाकों में ओलावृष्टि की चेतावनी जारी की है। वहीं पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन की संभावना जताई गई है। बिहार के पटना, गया, बक्सर, सिवान, सारण, भोजपुर, वैशाली, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार, भागलपुर, मुंगेर, खगड़िया और अररिया में आज भारी बारिश का अलर्ट है।

दिल्ली में भारी बारिश और आंधी का अलर्ट

पूर्वी राज्यों के कई जिलों में ओले गिरने की भी आशंका जताई गई है। राजधानी दिल्ली में आज भारी बारिश और आंधी का अलर्ट जारी किया गया है। हिमाचल प्रदेश के मंडी, कुल्लू, शिमला, सोलन, बिलासपुर, लाहौल-स्पीति, चंबा और कांगड़ा में भारी बारिश की चेतावनी है। जम्मू-कश्मीर के अनंतनाग, डोडा, जम्मू, पुंछ, बारामूला, गांदरबल, उधमपुर, किश्तवाड़, रियासी और कठुआ में भी भारी बारिश और आंधी की चेतावनी है।

राजस्थान में भारी बारिश की संभावना

राजस्थान के हनुमानगढ़, चुरू, जयपुर, झुंझुनू, दौसा, भरतपुर, अजमेर, करौली, नागौर, पाली, चित्तौड़गढ़ और सवाई माधोपुर में भारी बारिश की संभावना है। उत्तराखंड के बागेश्वर, अल्मोड़ा, चंपावत, नैनीताल, देहरादून, पिथौरागढ़, चमोली, हरिद्वार, रुद्रप्रयाग और ऋषिकेश में बारिश का अलर्ट जारी है। पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार, जलपाईगुड़ी, बांकुड़ा, बीरभूम, दुर्गापुर, मालदा, कूचबिहार, मुर्शिदाबाद और कलिम्पोंग में भारी बारिश की संभावना है। 
Gujarat heavy rain

गुजरात में क्या हैं हाल? 

गुजरात में मूसलाधार बारिश के कारण कई इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई है। जनजीवन पूरी तरह से अस्त-व्यस्त हो गया है। नदियां उफान पर हैं और सड़कें पानी में डूब चुकी हैं। राहत और बचाव दल लगातार लोगों की जान बचाने में लगे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल से फोन पर बात की है। उन्होंने राज्य के हालात की जानकारी ली और हरसंभव मदद का भरोसा दिया।

महाराष्ट्र में भारी बारिश से कई ट्रेनें रद्द

मुंबई मंडल के भिलाड़–बोरीवली तथा घोलवड–उमरगाम रोड रेलखंड पर भारी बारिश और जलभराव के कारण गुरुवार को दिल्ली–मुंबई रेलमार्ग पर रेल संचालन बुरी तरह प्रभावित रहा। पुल क्रमांक-203 पर जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंचने के बाद कई ट्रेनों को बीच रास्ते रोकना पड़ा। महाराष्ट्र में भारी बारिश ने कई कस्बों और गांवों को जलमग्न कर दिया, जिससे कई लोग फंसे रह गए और अधिकारियों को बचाव अभियान तेज करना पड़ा। 

असम में बाढ़ से हाहाकार 

असम के कई हिस्सों में भारी बारिश से हालात बिगड़ गए हैं। राज्‍य के कई हिस्से बाढ़ के कारण अभी भी जलमग्न हैं। इससे 7.21 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। वहीं मरने वालों की संख्या 47 हो गई है। बाढ़ का सबसे गंभीर असर शिवसागर जिले में देखा गया है, जहां 375682 लोग प्रभावित हुए हैं। इसके बाद चराइदेव में 186351 और जोरहाट में 115764 लोग प्रभावित हुए हैं। राहत-बचाव अभियान जारी है। 

मध्य प्रदेश के कई जिलों में अलर्ट

मध्य प्रदेश के भोपाल, शिवपुरी, सागर, दमोह, विदिशा, खांडवा, नर्मदापुरम (होशंगाबाद), रायसेन, अशोक नगर, मंदसौर, नीमच, आगर-मालवा, कटनी और इंदौर में आज और कल भारी बारिश और आंधी का अलर्ट जारी किया गया है। कुछ जिलों में 64.5 मिमी से 115.5 मिमी तक भारी बारिश हो सकती है। राज्य में पिछले 24 घंटों के दौरान कई जिलों में झमाझम बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग के अनुसार, इस समय कई मानसूनी प्रणालियां एक साथ एक्टिव हैं।
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