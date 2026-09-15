  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. गुजरात
  4. police-transfer-6-inspectors-appointed-in-ats
Published By नृपेंद्र गुप्ता
Last Modified: अहमदाबाद , Tuesday, 15 September 2026 (09:11 IST)

गुजरात पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल: 7 PI का ट्रांसफर, 6 अधिकारी ATS में तैनात

gujarat police
Published By: नृपेंद्र गुप्ता
Updated: Tue, 15 Sep 2026 (09:19 IST)
google-news
गुजरात में कानून-व्यवस्था की स्थिति को अधिक सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से गुजरात पुलिस महकमे में एक बड़ा फेरबदल किया गया है। राज्य पुलिस महानिदेशक (DGP) जी. एस. मलिक द्वारा बिन-हथियारी (Non-Armed) शाखा के कुल सात पुलिस निरीक्षकों (PI) के आंतरिक तबादले और नियुक्ति के आदेश जारी किए गए हैं। इन तबादलों के तहत 6 अधिकारियों को गुजरात आतंकवाद निरोधी दस्ते (ATS) में तैनात किया गया है, जबकि एक PI का तबादला अहमदाबाद ग्रामीण में किया गया है। 
 

6 अनुभवी अधिकारियों को ATS में अहम जिम्मेदारी 

 
आतंकवाद विरोधी अभियानों और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े अति संवेदनशील मामलों की जांच करने वाली राज्य की महत्वपूर्ण एजेंसी ATS में आंतरिक क्षमता बढ़ाने के लिए नई नियुक्तियां की गई हैं। इस फेरबदल के तहत एच. पी. जाला, डी. बी. बारड और टी. एन. मोरडिया का तत्काल प्रभाव से ATS में तबादला कर दिया गया है। 
 

3 और अधिकारियों की नियुक्ति से मिलेगी मजबूती 

इस तबादला आदेश में तीन अन्य अनुभवी अधिकारियों एच. एम. व्यास, के. वी. डिंडोर और वी. एल. गागिया को भी तत्काल प्रभाव से ATS में कार्यभार संभालने के निर्देश दिए गए हैं। इन सभी कार्यकुशल और अनुभवी पुलिस अधिकारियों के ATS टीम में शामिल होने से राज्य स्तरीय गंभीर और गुप्त जांच अभियानों को अधिक गति और मजबूती मिलेगी। 
 

ATS के PI का अहमदाबाद ग्रामीण में तबादला 

दूसरी ओर, प्रशासनिक सुगमता और मैदानी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए ATS में तैनात PI वाई. जी. गुर्जर का तबादला अहमदाबाद ग्रामीण पुलिस में कर दिया गया है। उन्हें तत्काल प्रभाव से अहमदाबाद ग्रामीण में उपस्थित होकर अपनी नई जिम्मेदारी संभालने का आदेश दिया गया है। पुलिस विभाग में किए गए इन महत्वपूर्ण बदलावों से राज्य की कानून-व्यवस्था में नई ऊर्जा आएगी।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
अगला लेख
LIVE: इंडियन बास्केट में कच्चा तेल 120 डॉलर प्रति बैरल के करीब

6 साल बाद दर्ज हुई FIR, किन बड़े नामों की हो रही जांच, क्‍या है एक्‍टर सुशांत सिंह राजपूत से कनेक्‍शन?

6 साल बाद दर्ज हुई FIR, किन बड़े नामों की हो रही जांच, क्‍या है एक्‍टर सुशांत सिंह राजपूत से कनेक्‍शन?जून 2020 में हुई सेलिब्रिटी मैनेजर दिशा सालियान की संदिग्ध मौत के मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट के कड़े रुख के बाद एक बड़ा मोड़ आया है। घटना के लगभग 6 साल बाद अदालत की फटकार और मुंबई पुलिस की जांच में मिली खामियों को देखते हुए, केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने इस मामले में औपचारिक FIR दर्ज कर नए सिरे से जांच शुरू कर दी है।

पोलैंड सीमा के पास रूस का बड़ा ड्रोन हमला, बाल-बाल बचे ब्रिटेन के पूर्व PM बोरिस जॉनसन!

पोलैंड सीमा के पास रूस का बड़ा ड्रोन हमला, बाल-बाल बचे ब्रिटेन के पूर्व PM बोरिस जॉनसन!Russia-Ukraine war: रूस और यूक्रेन के बीच जारी संघर्ष अब खतरनाक मोड़ पर पहुंचता दिख रहा है। यूक्रेन और पोलैंड की अंतरराष्ट्रीय सीमा (नाटो सीमा) के बेहद करीब याहोदीन (Yahodyn) स्टेशन पर एक भीषण रूसी ड्रोन हमले में एक यात्री ट्रेन का इंजन तबाह हो गया।

क्यों भारत बन रहा चीन की मजबूरी? 7 साल बाद शी जिनपिंग के दिल्ली आने की असली वजह?

क्यों भारत बन रहा चीन की मजबूरी? 7 साल बाद शी जिनपिंग के दिल्ली आने की असली वजह?7 साल बाद BRICS समिट के लिए भारत पहुंचे चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग। जानिए गलवान तनाव के बावजूद चीन के लिए भारत से संबंध सुधारना क्यों जरूरी और मजबूरी बन चुका है। चीन का इकोनॉमिक 'मास्टरस्ट्रोक'

5000 करोड़ के मालिक BJP विधायक शाह ने मुंबई की सड़कों पर मांगी भीख, आखिर ऐसा क्यों हुआ?

5000 करोड़ के मालिक BJP विधायक शाह ने मुंबई की सड़कों पर मांगी भीख, आखिर ऐसा क्यों हुआ?Parag Shah BJP MLA: महाराष्ट्र के सबसे अमीर विधायकों में शुमार भारतीय जनता पार्टी (BJP) के नेता और घाटकोपर (पूर्व) से विधायक पराग शाह का एक अनोखा और चौंकाने वाला अवतार सामने आया है। अरबों रुपए की संपत्ति (करीब 5000 करोड़) के मालिक पराग शाह ने अपनी लग्जरी गाड़ियां, अंगरक्षक और कीमती सामान छोड़कर एक भिखारी का रूप धारण किया

9 साल पुरानी शादी खत्म, शहडोल MP हिमाद्री सिंह और नरेंद्र मरावी का तलाक

9 साल पुरानी शादी खत्म, शहडोल MP हिमाद्री सिंह और नरेंद्र मरावी का तलाकBJP MP Himadri Singh divorce: मध्य प्रदेश के शहडोल संसदीय क्षेत्र से दो बार की भाजपा (BJP) सांसद हिमाद्री सिंह और उनके पति व मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग के पूर्व अध्यक्ष नरेंद्र सिंह मरावी का वैवाहिक रिश्ता कानूनी रूप से समाप्त हो गया है। अदालत ने दोनों की तलाक की अर्जी पर अंतिम मुहर लगाते हुए डिक्री पारित कर दी है। दोनों नेता पिछले कई सालों (करीब 5 साल) से एक-दूसरे से अलग रह रहे थे।

CM योगी प्रदेशवासियों से अपील, ‘वोकल फॉर लोकल’ को बनाएं व्यवहार का हिस्सा

CM योगी प्रदेशवासियों से अपील, ‘वोकल फॉर लोकल’ को बनाएं व्यवहार का हिस्साYogi Adityanath: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को ‘योगी की पाती’ लिखकर प्रदेशवासियों को गणेश चतुर्थी और 17 सितंबर को भगवान विश्वकर्मा जयंती की शुभकामनाएं दीं। उन्होंने गणेश चतुर्थी को सामाजिक एकता एवं राष्ट्र के प्रति संकल्प को सुदृढ़ करने वाला महापर्व बताया।

गुजरात पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल: 7 PI का ट्रांसफर, 6 अधिकारी ATS में तैनात

गुजरात पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल: 7 PI का ट्रांसफर, 6 अधिकारी ATS में तैनातगुजरात में कानून-व्यवस्था की स्थिति को अधिक सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से गुजरात पुलिस महकमे में एक बड़ा फेरबदल किया गया है। राज्य पुलिस महानिदेशक (DGP) जी. एस. मलिक द्वारा बिन-हथियारी (Non-Armed) शाखा के कुल सात पुलिस निरीक्षकों (PI) के आंतरिक तबादले और नियुक्ति के आदेश जारी किए गए हैं। इन तबादलों के तहत 6 अधिकारियों को गुजरात आतंकवाद निरोधी दस्ते (ATS) में तैनात किया गया है, जबकि एक PI का तबादला अहमदाबाद ग्रामीण में किया गया है।

LIVE: इंडियन बास्केट में कच्चा तेल 120 डॉलर प्रति बैरल के करीब

LIVE: इंडियन बास्केट में कच्चा तेल 120 डॉलर प्रति बैरल के करीबLatest News Today Live Updates in Hindi : ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव की वजह से मंगलवार को इंडियन बास्केट में कच्चा तेल 120 डॉलर प्रति बैरल के करीब पहुंच गया। पल पल की जानकारी...

क्या वाकई रोकी जा सकती है एआई के विकास की रफ्तार?

क्या वाकई रोकी जा सकती है एआई के विकास की रफ्तार?एंथ्रोपिक के सुरक्षा शोधकर्ता जेकब कॉक्सन ने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा देकर पूरी दुनिया का ध्यान इस तकनीक के खतरनाक पहलू की ओर खींच लिया है। लेकिन कई जानकार अचानक आए इन बयानों पर संदेह जता रहे हैं। उनका कहना है कि इतनी बड़ी एआई कंपनी का एक शोधकर्ता अचानक एक दिन उठ कर इतना बड़ा बयान कैसे दे सकता है?

अब चाय से लेकर किराना तक... 2,000 रुपए तक के UPI पेमेंट पर नहीं लगेगा कोई चार्ज, सरकार का बड़ा ऐलान

अब चाय से लेकर किराना तक... 2,000 रुपए तक के UPI पेमेंट पर नहीं लगेगा कोई चार्ज, सरकार का बड़ा ऐलानकेंद्र सरकार ने कहा कि 2,000 रुपए तक के यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) लेनदेन पर बैंक किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लगा सकेंगे। इसी तरह, रुपे डेबिट कार्ड के जरिए 2,000 रुपए तक किए गए भुगतान पर भी कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। इस फैसले से छोटे छोटे ट्रांजेक्शन में यूपीआई का इस्तेमाल करने वाले लोगों को बड़ी राहत मिलेगी।

iPhone Duo यहां मिल रहा सबसे सस्ता, भारत से करीब 1 लाख रुपए कम है कीमत, iPhone 18 Pro और Pro Max की कीमत भी जानिए

iPhone Duo यहां मिल रहा सबसे सस्ता, भारत से करीब 1 लाख रुपए कम है कीमत, iPhone 18 Pro और Pro Max की कीमत भी जानिएiphone duo cheapest price country : Apple ने 9 सितंबर के लॉन्च इवेंट में अपने नए प्रीमियम स्मार्टफोन iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max पेश किए। इसी इवेंट में कंपनी ने पहली बार फोल्डेबल स्मार्टफोन सेगमेंट में कदम रखते हुए iPhone Duo भी पेश किया है। Apple के इस फोल्डेबल फोन को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा इसकी कीमत को लेकर है।

iphone duo price in india : Apple के पहले फोल्डेबल iPhone की 10 बड़ी खूबियां, ₹2.99 लाख में क्या भारतीय इसे खरीदेंगे?

iphone duo price in india : Apple के पहले फोल्डेबल iPhone की 10 बड़ी खूबियां, ₹2.99 लाख में क्या भारतीय इसे खरीदेंगे?Apple ने आखिरकार अपने पहले फोल्डेबल iPhone iPhone Duo को लॉन्च कर दिया है। यह सिर्फ एक नया iPhone मॉडल नहीं, बल्कि Apple के स्मार्टफोन डिजाइन में बड़ा बदलाव है। भारत में इसकी शुरुआती कीमत ₹2,99,900 रखी गई है। 256GB मॉडल के लिए प्री-ऑर्डर 16 अक्टूबर 2026 शाम 5.30 बजे से शुरू होंगे और बिक्री 23 अक्टूबर से होगी।

LIVE: फोल्डेबल iPhone Duo की इंट्री, एपल ने लॉन्च किया पहला फोल्डेबल फोन, आईफोन से बिलकुल अलग

LIVE: फोल्डेबल iPhone Duo की इंट्री, एपल ने लॉन्च किया पहला फोल्डेबल फोन, आईफोन से बिलकुल अलगApple Event 2026 Live Updates : Apple ने अपने इवेंट 'Surprise and Shine' में अपना पहला फोल्डेबल फोन iPhone duo भी लॉन्च किया। इसके साथ ही iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max को लॉन्च किया गया। कंपनी ने Apple Watch Series 12, Watch Ultra 4, और AirPods 5 भी लॉन्च किए। यह कंपनी के नए सीईओ जॉन टर्नस का पहला कीनोट था। iPhone Duo में अब तक का सबसे बड़ा डिस्प्ले दिया गया है।