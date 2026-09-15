गुजरात पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल: 7 PI का ट्रांसफर, 6 अधिकारी ATS में तैनात

गुजरात में कानून-व्यवस्था की स्थिति को अधिक सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से गुजरात पुलिस महकमे में एक बड़ा फेरबदल किया गया है। राज्य पुलिस महानिदेशक (DGP) जी. एस. मलिक द्वारा बिन-हथियारी (Non-Armed) शाखा के कुल सात पुलिस निरीक्षकों (PI) के आंतरिक तबादले और नियुक्ति के आदेश जारी किए गए हैं। इन तबादलों के तहत 6 अधिकारियों को गुजरात आतंकवाद निरोधी दस्ते (ATS) में तैनात किया गया है, जबकि एक PI का तबादला अहमदाबाद ग्रामीण में किया गया है।

6 अनुभवी अधिकारियों को ATS में अहम जिम्मेदारी

आतंकवाद विरोधी अभियानों और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े अति संवेदनशील मामलों की जांच करने वाली राज्य की महत्वपूर्ण एजेंसी ATS में आंतरिक क्षमता बढ़ाने के लिए नई नियुक्तियां की गई हैं। इस फेरबदल के तहत एच. पी. जाला, डी. बी. बारड और टी. एन. मोरडिया का तत्काल प्रभाव से ATS में तबादला कर दिया गया है।

3 और अधिकारियों की नियुक्ति से मिलेगी मजबूती

इस तबादला आदेश में तीन अन्य अनुभवी अधिकारियों एच. एम. व्यास, के. वी. डिंडोर और वी. एल. गागिया को भी तत्काल प्रभाव से ATS में कार्यभार संभालने के निर्देश दिए गए हैं। इन सभी कार्यकुशल और अनुभवी पुलिस अधिकारियों के ATS टीम में शामिल होने से राज्य स्तरीय गंभीर और गुप्त जांच अभियानों को अधिक गति और मजबूती मिलेगी।

ATS के PI का अहमदाबाद ग्रामीण में तबादला

दूसरी ओर, प्रशासनिक सुगमता और मैदानी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए ATS में तैनात PI वाई. जी. गुर्जर का तबादला अहमदाबाद ग्रामीण पुलिस में कर दिया गया है। उन्हें तत्काल प्रभाव से अहमदाबाद ग्रामीण में उपस्थित होकर अपनी नई जिम्मेदारी संभालने का आदेश दिया गया है। पुलिस विभाग में किए गए इन महत्वपूर्ण बदलावों से राज्य की कानून-व्यवस्था में नई ऊर्जा आएगी।