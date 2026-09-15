LIVE: इंडियन बास्केट में कच्चा तेल 120 डॉलर प्रति बैरल के करीब

BJP MP Himadri Singh divorce: मध्य प्रदेश के शहडोल संसदीय क्षेत्र से दो बार की भाजपा (BJP) सांसद हिमाद्री सिंह और उनके पति व मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग के पूर्व अध्यक्ष नरेंद्र सिंह मरावी का वैवाहिक रिश्ता कानूनी रूप से समाप्त हो गया है। अदालत ने दोनों की तलाक की अर्जी पर अंतिम मुहर लगाते हुए डिक्री पारित कर दी है। दोनों नेता पिछले कई सालों (करीब 5 साल) से एक-दूसरे से अलग रह रहे थे।