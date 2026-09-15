LIVE: इंडियन बास्केट में कच्चा तेल 120 डॉलर प्रति बैरल के करीब

इंडियन बास्केट में कच्चा तेल 120 डॉलर प्रति बैरल के करीब
Latest News Today Live Updates in Hindi : ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव की वजह से मंगलवार को इंडियन बास्केट में कच्चा तेल 120 डॉलर प्रति बैरल के करीब पहुंच गया। पल पल की जानकारी...
08:59 AM, 15th Sep
-इंडियन बास्केट में कच्चा तेल 119.7 डॉलर प्रति बैरल हुआ। ब्रेंट क्रूड 107 और WTI क्रूड 103 डॉलर प्रति बैरल के करीब।
-ड्रोन हमले से सऊदी अरब की तेल पाइपलाइन डैमेज हुई, यह अब कई हफ्ते तक बंद रहेगी। इससे दुनियाभर में तेल संकट गहराने की आशंका है।
-ड्रोन हमले से सऊदी अरब की तेल पाइपलाइन डैमेज हुई, यह अब कई हफ्ते तक बंद रहेगी। इससे दुनियाभर में तेल संकट गहराने की आशंका है।
08:58 AM, 15th Sep
मुंबई में बड़ी संख्या में श्रद्धालु लालबागचा राजा के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। ALSO READ: गणेश चतुर्थी 2026: गणपति को दूसरे दिन कौन सा भोग लगाएं, प्रसाद चढ़ाएं