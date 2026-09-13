Gujarat के सुशासन के 5 साल, CM भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में डेटा सेंटर हब बनने की ओर तेज कदम, निवेश से बदल रही तस्वीर

Gujarat Data Centre Hub: मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में गुजरात सरकार के पांच साल के सुशासन और विकास के कार्यकाल के दौरान राज्य में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की दिशा में कई प्रयास किए जा रहे हैं। टेक्नोलॉजी और डिजिटल अर्थव्यवस्था के बढ़ते विस्तार के बीच गुजरात को देश के प्रमुख डेटा सेंटर हब के रूप में विकसित करने की दिशा में आगे बढ़ाया जा रहा है।

डिजिटल अर्थव्यवस्था को गति देने पर जोर

आज के दौर में डेटा सेंटर केवल टेक्नोलॉजी कंपनियों के लिए ही नहीं, बल्कि ई-गवर्नेंस, फिनटेक, क्लाउड कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल सेवाओं के लिए भी महत्वपूर्ण आधारभूत ढांचा बन चुके हैं। गुजरात में इस क्षेत्र के विकास से डिजिटल अर्थव्यवस्था को नई गति मिलने के साथ बड़े पैमाने पर निवेश के अवसर भी पैदा हो सकते हैं।

निवेश और रोजगार के नए अवसर

डेटा सेंटर क्षेत्र में बड़े निवेश को आकर्षित करने के लिए मजबूत बिजली आपूर्ति, बेहतर कनेक्टिविटी, जमीन और अनुकूल औद्योगिक वातावरण महत्वपूर्ण हैं। गुजरात का मजबूत औद्योगिक इकोसिस्टम और इंफ्रास्ट्रक्चर इस क्षेत्र के विकास के लिए अनुकूल माना जाता है।

डेटा सेंटर सेक्टर के विस्तार से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार के अवसर बढ़ने के साथ IT, क्लाउड कंप्यूटिंग, साइबर सिक्योरिटी, नेटवर्किंग और डिजिटल सेवाओं जैसे क्षेत्रों को भी बढ़ावा मिल सकता है।

‘सुशासन के 5 साल’ में टेक्नोलॉजी पर फोकस

मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में सरकार की ओर से टेक्नोलॉजी आधारित सेवाओं और डिजिटल गवर्नेंस को बढ़ावा दिया जा रहा है। डेटा सेंटर हब के रूप में गुजरात की पहचान मजबूत होने से राज्य के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी और गति मिलने की उम्मीद है।

गुजरात की नई औद्योगिक पहचान

डायमंड, टेक्सटाइल, पेट्रोकेमिकल और ऑटोमोबाइल जैसे पारंपरिक उद्योगों के साथ अब डिजिटल और टेक्नोलॉजी सेक्टर को भी गुजरात के विकास के नए आधारस्तंभ के रूप में देखा जा रहा है। डेटा सेंटर क्षेत्र में गुजरात की प्रगति राज्य को देश के प्रमुख डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर केंद्रों में स्थान दिलाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकती है।