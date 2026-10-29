ट्रेन में सफर करने वाले यात्रियों के लिए मोबाइल फोन, लैपटॉप और पावर बैंक चार्ज करने से जुड़ी अहम खबर है। रेलवे बोर्ड ने सभी रेलवे जोनों को वर्ष 2014 में जारी उस निर्देश का पालन सुनिश्चित करने को कहा है, जिसके तहत ट्रेनों के कोच में लगे मोबाइल और लैपटॉप चार्जिंग पॉइंट रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक बंद रखे जाने हैं। इस व्यवस्था का उद्देश्य ट्रेन में आग लगने की आशंका को कम करना और यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।