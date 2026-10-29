Indian Railways Rules: रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक ट्रेन में मोबाइल चार्जिंग बंद, रेलवे ने क्यों दिया निर्देश?
ट्रेन में सफर करने वाले यात्रियों के लिए मोबाइल फोन, लैपटॉप और पावर बैंक चार्ज करने से जुड़ी अहम खबर है। रेलवे बोर्ड ने सभी रेलवे जोनों को वर्ष 2014 में जारी उस निर्देश का पालन सुनिश्चित करने को कहा है, जिसके तहत ट्रेनों के कोच में लगे मोबाइल और लैपटॉप चार्जिंग पॉइंट रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक बंद रखे जाने हैं। इस व्यवस्था का उद्देश्य ट्रेन में आग लगने की आशंका को कम करना और यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।
Electric Scooters : आपके लिए कौन-सा इलेक्ट्रिक स्कूटर बेहतर है? Ola, Honda और TVS के इन इलेक्ट्रिक स्कूटरों की देखें खूबियां
देश में इलेक्ट्रिक स्कूटरों की मांग बढ़ने के साथ ही कम कीमत में बेहतर रेंज वाले विकल्पों की तलाश भी बढ़ रही है। अगर आप ऑफिस जाने, कॉलेज आने-जाने या शहर के भीतर रोजाना सफर करने के लिए इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदना चाहते हैं, तो ₹1 लाख से कम कीमत वाले कुछ मॉडल आपके लिए उपयोगी हो सकते हैं। इस बजट में Ola S1 X, Honda QC1 और TVS iQube 2.2 kWh जैसे विकल्प शामिल हैं।
Jio Listing : पहले ही दिन 26.81% उछला जियो का शेयर, निवेशकों की संपत्ति ₹2.76 लाख करोड़ बढ़ी
शेयर बाजार में लिस्टिंग के पहले ही दिन जियो प्लेटफॉर्म्स ने निवेशकों को मालामाल कर दिया। बुधवार को जियो का शेयर ₹1,419 पर पहुंच गया, जो ₹1,119 के IPO इश्यू प्राइस से ₹300 यानी 26.81 फीसदी अधिक है। इस तेजी से कंपनी के कुल शेयरों की मार्केट वैल्यू में करीब ₹2.76 लाख करोड़ का इजाफा हुआ। इसके साथ ही जियो प्लेटफॉर्म्स का मार्केट कैप बढ़कर करीब ₹13.07 लाख करोड़ पहुंच गया।
DA Hike 2026 : केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 3% बढ़ा, पेंशनधारकों को भी दिवाली से पहले तोहफा
केंद्र सरकार ने दिवाली से पहले केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारकों को बड़ी राहत दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी को मंजूरी दी गई। इस फैसले से 1.17 करोड़ से अधिक केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारकों को लाभ मिलेगा।
MLC Election Results 2026: यूपी, बिहार में MLC चुनाव परिणामों ने चौंकाया, जानिए कहां किसका पलड़ा भारी?
'नजर हटी, दुर्घटना घटी': वाराणसी MLC चुनाव में रिकाउंटिंग के बीच अखिलेश यादव ने क्यों कही यह बात?
Top News 29 October: MLC चुनाव में भाजपा को 28 में से 13 सीटें, दिल्ली की हवा खराब
Top News 29 October: MLC चुनाव में भाजपा ने 28 में से 13 सीटें जीती। इजराइल चुनाव में नेतन्याहू की पार्टी सबसे बड़े दल के रूप में उभरी, हालांकि वह बहुमत हासिल नहीं कर सकी। दिल्ली की हवा खराब। अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने ब्याज दरों में नहीं किया बदलाव। WPL 2027 के लिए यूपी ने मोलिन्यूक्स को 1.1 करोड़ में खरीदा। 29 अक्टूबर की बड़ी खबरें :
LIVE: MLC चुनाव में कांग्रेस का खाता खुला, नागपुर स्नातक सीट जीती
Cyclone Arnab : आंध्रप्रदेश के 13 जिलों में अचानक बाढ़ का खतरा, ओडिशा से तेलंगाना तक भारी बारिश का अलर्ट
चक्रवात अर्नब (Cyclone Arnab) के प्रभाव से आंध्र प्रदेश में भारी बारिश के बीच अचानक बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के चक्रवात चेतावनी केंद्र ने बुधवार को राज्य के 13 जिलों और केंद्रशासित प्रदेश पुडुचेरी के यानम क्षेत्र के लिए मध्यम से उच्च स्तर के फ्लैश फ्लड जोखिम की चेतावनी जारी की।
Israel Election 2026 : नेतन्याहू की पार्टी ने अरब दलों पर लगाया चुनाव ‘चुराने’ का आरोप, जांच की मांग
इजराइल में आम चुनाव के बाद सरकार गठन को लेकर राजनीतिक खींचतान तेज हो गई है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की लिकुड पार्टी ने अरब दलों पर चुनाव में धांधली के आरोप लगाते हुए व्यापक जांच की मांग की है। वहीं, अरब बहुल जॉइंट लिस्ट गठबंधन के प्रमुख यूसुफ जबरीन ने नेतन्याहू सरकार को सत्ता से हटाने के लिए यहूदी और अरब दलों के बीच साझेदारी की वकालत की है।
Apple iPhone Duo की प्री-बुकिंग शुरू, Samsung Galaxy Z Fold 8 को मिला फायदा, कीमत 2.99 लाख रुपए
Apple के नए iPhone Duo को लेकर बाजार में दिलचस्पी बढ़ रही है। रिपोर्ट के मुताबिक, इस डिवाइस के लॉन्च के बाद Samsung के अपकमिंग फोल्डेबल स्मार्टफोन Galaxy Z Fold 8 को लेकर ऑनलाइन सर्च में भी बड़ा उछाल देखने को मिला है। हालांकि, सर्च में बढ़ोतरी से बिक्री या ग्राहकों की पसंद पर पड़ने वाले वास्तविक असर का पता नहीं चलता।
iQOO Pad Pro 8.8 Launch : 9,020mAh बैटरी, एक्टिव कूलिंग फैन और 165Hz OLED डिस्प्ले से होगा लैस
स्मार्टफोन और टैबलेट निर्माता iQOO अपने नए टैबलेट iQOO Pad Pro 8.8 को लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। कंपनी ने इस टैबलेट के कई प्रमुख फीचर्स का खुलासा किया है। इसे खास तौर पर गेमिंग पसंद करने वाले यूजर्स को ध्यान में रखकर तैयार किया जा रहा है। इसमें 9,020mAh की बड़ी बैटरी, 165Hz रिफ्रेश रेट वाला OLED डिस्प्ले और हीट कम करने के लिए एक्टिव कूलिंग फैन दिया जाएगा।
iPhone खरीदने का शानदार मौका, Reliance Digital का बड़ा ऑफर, iPhone 15, 16 और 17 पर भारी छूट
दशहरा यानी दशहरा (Dasara/Dussehra) का त्योहार नजदीक आते ही देश में फेस्टिव सीजन ऑफर्स की शुरुआत हो गई है। इसी कड़ी में Reliance Digital ने भारत में Apple iPhone खरीदने वालों के लिए आकर्षक ऑफर्स का ऐलान किया है। कंपनी iPhone 15, iPhone 16 और नई iPhone 17 सीरीज पर डिस्काउंट, एक्सचेंज बोनस और चुनिंदा बैंक कार्ड पर कैशबैक का लाभ दे रही है