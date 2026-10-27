स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास अब ले सकेंगे टूरिस्ट क्रूज का आनंद, PM मोदी करेंगे शुभारंभ

विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा के स्थल केवडिया में अब पर्यटक टूरिस्ट क्रूज का रोमांचक आनंद ले सकेंगे। लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल की 151वीं जयंती के अवसर पर आयोजित होने वाले राष्ट्रीय एकता दिवस पर इस क्रूज को पेश किया जाएगा। इसके बाद पर्यटक नदी में नौका विहार करते हुए दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा के दर्शन कर सकेंगे, जो एक बेहद अनूठा और यादगार अनुभव साबित होगा। गुजरात के गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर शुरू होने वाले इस आगामी रिवर क्रूज का वीडियो भी सोशल मीडिया पर शेयर किया है।

एकता नगर में भव्य तैयारियां: प्रधानमंत्री मोदी 30 अक्टूबर को पहुंचेंगे

गुजरात के नर्मदा जिले के केवडिया स्थित एकता नगर में इन दिनों राष्ट्रीय एकता दिवस समारोह की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 30 अक्टूबर को इस भव्य एकता दिवस समारोह में हिस्सा लेने के लिए एकता नगर पहुंचेंगे। वे 31 अक्टूबर की शाम को आयोजित होने वाली विशेष एकता परेड में भी शामिल होंगे। इस साल एकता परेड के समय में बदलाव किया गया है और इस राष्ट्रीय महोत्सव में 40,000 से अधिक लोगों के जुटने की संभावना जताई जा रही है।

Discover the Narmada Like Never Before! A new 16-crore Ekta Cruise, with a capacity of 600 passengers, will add a unique attraction near the Statue of Unity. https://t.co/8MKFOYAYJl — Harsh Sanghavi (@sanghaviharsh) October 26, 2026

'एकता क्रूज' की विशेषताएं

-लगभग 16 करोड़ रुपये की लागत से तैयार इस एकता क्रूज में एक साथ 600 यात्रियों के बैठने की विशाल क्षमता है।

-यह क्रूज लगभग 360 वर्ग मीटर क्षेत्र को कवर करता है और 400 हॉर्सपावर (HP) के शक्तिशाली इंजन से संचालित होता है।

-इसकी बिजली की सभी जरूरतों को पूरा करने के लिए चार डीजल जनरेटर सेट जोड़े गए हैं।

-यात्रियों के मनोरंजन के लिए लाइव म्यूजिक सिस्टम, अनाउंसमेंट की व्यवस्था, आरामदायक बैठने की व्यवस्था, -ऑनबोर्ड कैटरिंग के जरिए स्वादिष्ट भोजन व स्नैक्स की सुविधा उपलब्ध है।

-साथ ही अत्याधुनिक अग्नि सुरक्षा प्रणाली सहित उत्कृष्ट सुरक्षा उपायों को भी शामिल किया गया है।

पर्यटकों के लिए नया आकर्षण

प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 31 अक्टूबर 2018 को दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा 'स्टैच्यू ऑफ यूनिटी' का भव्य उद्घाटन किया गया था। अब इस नए एकता क्रूज का संचालन पर्यटकों के लिए वास्तव में एक अद्भुत और रोमांचक अनुभव लेकर आएगा। आकर्षक टेंट सिटी के अलावा पर्यटकों के ठहराव के लिए आधुनिक होटल भी बनाए गए हैं। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के रखरखाव और प्रबंधन के लिए जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा पर्यटकों की सुविधा के लिए कई नई सुविधाएं लगातार जोड़ी जा रही हैं।