गुजरात सरकार का पेंशनभोगियों को दिवाली गिफ्ट, महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी, जानिए कितना होगा फायदा

राज्य के पांचवें वेतन आयोग के तहत पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशनभोगियों और पारिवारिक पेंशनभोगियों के लिए गुजरात सरकार ने महंगाई भत्ते (Dearness Relief) में उल्लेखनीय बढ़ोतरी की है। वित्त विभाग द्वारा जारी आधिकारिक संकल्प के अनुसार, 1 January 2024 से महंगाई भत्ते की नई दर बढ़ाकर 443% कर दी गई है। इस फैसले से पांचवें वेतन आयोग के अनुसार पेंशन पाने वाले हजारों सेवानिवृत्त कर्मचारियों को आर्थिक लाभ होगा।

36 महीने के एरियर का चरणबद्ध भुगतान करने की घोषणा

महंगाई भत्ते की नई दरों को लागू करने के साथ ही सरकार ने बकाया अंतर की राशि यानी एरियर के भुगतान की भी महत्वपूर्ण व्यवस्था की है। वित्त विभाग के संकल्प के अनुसार, 1 July 2021 से 30 June 2024 तक की अवधि के लिए कुल 131% के अंतर की एरियर राशि पेंशनभोगियों के खातों में जमा की जाएगी, जिससे सेवानिवृत्त कर्मचारियों को लंबे समय से बकाया राशि का लाभ मिलेगा।

पेंशनभोगियों को हर महीने 6200 तक का फायदा

महंगाई भत्ते की नई दरें लागू होने से पेंशनभोगियों की मासिक आय में बड़ा उछाल आएगा। उदाहरण के लिए, यदि किसी पेंशनभोगी की मूल पेंशन Rs. 10,000 है, तो पहले 381% की दर से Rs. 38,100 महंगाई भत्ता मिलता था, जो अब 443% की दर से बढ़कर Rs. 44,300 हो जाएगा। इस प्रकार, दोनों दरों के बीच के अंतर से पेंशनभोगी को हर महीने Rs. 6,200 का सीधा आर्थिक लाभ होगा।