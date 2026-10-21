CM भूपेंद्र पटेल की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक, इन बड़े मुद्दों पर होगा मंथन

मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की अध्यक्षता में गांधीनगर में राज्य सरकार की महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक आयोजित होने जा रही है। इस बैठक में राज्य की वर्तमान स्थिति से जुड़े कई नीतिगत और महत्वपूर्ण मुद्दों पर गहन चर्चा की जाएगी। पूरे राज्य की निगाहें इस बैठक पर टिकी हैं, जिसमें बिजली संकट से लेकर त्योहारों और विकास कार्यों तक के विषयों पर मंत्रिमंडल के बीच विचार-विमर्श किया जाएगा।

बिजली संकट और वर्तमान स्थिति की समीक्षा

इस कैबिनेट बैठक का मुख्य और प्राथमिक मुद्दा राज्य में उत्पन्न हुई बिजली संकट की स्थिति रहेगा। राज्य में बिजली की वर्तमान स्थिति क्या है और अब तक इससे निपटने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं, इसकी विस्तृत समीक्षा की जाएगी। इसके अलावा, बिजली आपूर्ति में आने वाली बाधाओं को दूर करने और जनता को राहत देने के उपायों पर भी चर्चा होगी।

बिजली आपूर्ति को लेकर आगामी योजना

बिजली संकट को ध्यान में रखते हुए कैबिनेट बैठक में सरकार द्वारा भविष्य की योजनाओं पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। कृषि और उद्योगों सहित आम नागरिकों को निर्बाध (बिना रुकावट) बिजली आपूर्ति मिलती रहे, इसके लिए आने वाले समय में क्या नीतिगत निर्णय लिए जाएं और कौन सी नई रणनीतियाँ अपनाई जाएं, इस पर मंत्रियों और अधिकारियों के बीच मंथन किया जाएगा।

कम बारिश वाले क्षेत्रों की स्थिति की समीक्षा

बिजली संकट के अलावा, गुजरात के जिन क्षेत्रों में इस वर्ष कम बारिश दर्ज की गई है, वहाँ की वर्तमान स्थिति का भी कैबिनेट में रिव्यू लिया जाएगा। कम बारिश के कारण उत्पन्न हुई पीने के पानी और सिंचाई के पानी की समस्याओं, चारे की स्थिति तथा किसानों की सहायता के लिए सरकार की आगामी योजनाओं की विस्तृत समीक्षा की जाएगी।

पीएम मोदी के आगामी गुजरात दौरे की तैयारियाँ

कैबिनेट बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगामी गुजरात दौरे को लेकर भी विस्तृत चर्चा होगी। पीएम मोदी के दौरे के दौरान आयोजित होने वाले विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों, लोकार्पणों और भूमिपूजन के साथ-साथ प्रशासनिक स्तर पर की जाने वाली तैयारियों और सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा कर योजनाओं को अंतिम रूप दिया जाएगा।

दिवाली के त्योहार और आगामी कार्यक्रमों का आयोजन

आगामी दिवाली के त्योहारों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार द्वारा आयोजित किए जाने वाले विभिन्न कार्यक्रमों और त्योहारों के दौरान नागरिकों की सुविधा के लिए की जाने वाली व्यवस्थाओं पर कैबिनेट में चर्चा होगी। इसके साथ ही राज्य सरकार की अन्य आगामी नीतियों, विकास योजनाओं और प्रशासनिक निर्णयों पर भी इस बैठक में विचार-विमर्श किया जाएगा।