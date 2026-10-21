LIVE: पुलिस स्मृति दिवस पर क्या बोले पीएम मोदी?

पुलिस स्मृति दिवस पर क्या बोले पीएम मोदी?
Latest News Today Live Updates in Hindi : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि दी। पल-पल की जानकारी...
09:52 AM, 21st Oct
शेयर बाजार की तेज शुरुआत। सेंसेक्स 595 अंक उछला, निफ्टी 23,100 के पार
09:52 AM, 21st Oct
जियो का 30,213 करोड़ रुपये का मेगा आईपीओ बुधवार को रिटेल निवेशकों के लिए खुला। आकार के मामले में यह देश का सबसे बड़ा पब्लिक ऑफर माना जा रहा है। कंपनी ने इसका प्राइज बैंड 1,065 रुपये से 1,119 रुपये प्रति शेयर तय किया है।
09:14 AM, 21st Oct
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट करते हुए लिखा, "पुलिस स्मृति दिवस हमारे पुलिस कर्मियों के प्रति गहरा आभार व्यक्त करने का अवसर है, जो अत्यंत कठिन परिस्थितियों में भी पूरी निष्ठा के साथ अपनी सेवाएं देते हैं। कानून-व्यवस्था बनाए रखने से लेकर अपराधों से लड़ने, आपातकालीन स्थितियों में मदद करने और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने तक, उनका योगदान अमूल्य है। हम उन बहादुर पुलिस कर्मियों को सादर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, जिन्होंने कर्तव्य निभाते हुए अपने प्राण न्योछावर कर दिए। उनका साहस, अटूट समर्पण और सर्वोच्च बलिदान हमारे देश की स्मृतियों में सदैव अंकित रहेगा।"
Police Commemoration Day is an occasion to express our deepest gratitude to our police personnel, who serve with remarkable commitment, often in the most challenging circumstances. From maintaining law and order to combating crime, responding to emergencies and ensuring the safety of citizens, their contribution is invaluable. We pay our solemn tributes to the brave police personnel who laid down their lives in the line of duty. Their courage, unwavering dedication and supreme sacrifice will forever remain etched in our nation's memory.— Narendra Modi (@narendramodi) October 21, 2026
09:12 AM, 21st Oct
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नेशनल पुलिस मेमोरियल में 'नेशनल पुलिस स्मरण दिवस परेड' में कर्तव्य पालन के दौरान जान गंवाने वाले जवानों को पुष्प चक्र अर्पित किया।
इस अवसर पर उन्होंने कहा, '21 अक्टूबर 1959 को लद्दाख के दुर्गम हॉट स्प्रिंग क्षेत्र में आज के दिन CRPF के 10 जवानों ने चीन की सेना के हमले का डटकर मुकाबला करते हुए अपने प्राण की आहुति दी। जब हॉट स्प्रिंग की उस घटना का अध्ययन करते हैं तो पता चलता है कि जब संघर्ष का निर्णय ऊंची पहाड़ियों पर लिया होगा तब परिणाम तय था मगर उन अमर सपूतों ने देश की 1 इंच जमीन भी किसी विदेशी के हाथ में न जाए, इस संकल्प को मृत्योपरांत अपनाते हुए अपना अमर बलिदान दिया और तब से 21 अक्टूबर का यह दिन हर साल पुलिस स्मृति दिवस के रूप में मनाते हैं।'