LIVE: पुलिस स्मृति दिवस पर क्या बोले पीएम मोदी?

09:14 AM, 21st Oct

Police Commemoration Day is an occasion to express our deepest gratitude to our police personnel, who serve with remarkable commitment, often in the most challenging circumstances. From maintaining law and order to combating crime, responding to emergencies and ensuring the safety of citizens, their contribution is invaluable. We pay our solemn tributes to the brave police personnel who laid down their lives in the line of duty. Their courage, unwavering dedication and supreme sacrifice will forever remain etched in our nation's memory. — Narendra Modi (@narendramodi) October 21, 2026

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट करते हुए लिखा, "पुलिस स्मृति दिवस हमारे पुलिस कर्मियों के प्रति गहरा आभार व्यक्त करने का अवसर है, जो अत्यंत कठिन परिस्थितियों में भी पूरी निष्ठा के साथ अपनी सेवाएं देते हैं। कानून-व्यवस्था बनाए रखने से लेकर अपराधों से लड़ने, आपातकालीन स्थितियों में मदद करने और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने तक, उनका योगदान अमूल्य है। हम उन बहादुर पुलिस कर्मियों को सादर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, जिन्होंने कर्तव्य निभाते हुए अपने प्राण न्योछावर कर दिए। उनका साहस, अटूट समर्पण और सर्वोच्च बलिदान हमारे देश की स्मृतियों में सदैव अंकित रहेगा।"