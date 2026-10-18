Gujarat Investment : गुजरात में विदेशी निवेश लाने की बड़ी तैयारी, 22 देशों में जाएंगे प्रतिनिधिमंडल, 8 शहरों में रोड शो

गुजरात को वैश्विक निवेश के प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए राज्य सरकार ने वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2027 (Vibrant Gujarat Global Summit 2027) की तैयारियां तेज कर दी हैं। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में होने वाले इस समिट से पहले देशी और विदेशी निवेशकों तक पहुंचने के लिए विशेष रणनीति तैयार की गई है। इसके तहत दुनिया के 22 देशों में प्रतिनिधिमंडल भेजने और भारत के 8 बड़े शहरों में रोड शो आयोजित करने की योजना है।

22 देशों में विदेशी निवेशकों के साथ होंगी बैठकें

गुजरात में विदेशी निवेश बढ़ाने के उद्देश्य से राज्य सरकार ऑस्ट्रेलिया, जापान, जर्मनी और फ्रांस सहित 22 देशों में प्रतिनिधिमंडल भेजेगी। अक्टूबर और नवंबर के दौरान विदेशी निवेशकों तथा उद्योग जगत के प्रतिनिधियों के साथ बैठकें आयोजित करने की योजना है। इन मुलाकातों के दौरान गुजरात में उपलब्ध औद्योगिक बुनियादी सुविधाओं, निवेश के अवसरों और विभिन्न क्षेत्रों की संभावनाओं की जानकारी दी जाएगी।

देश के 8 शहरों में आयोजित होंगे रोड शो

विदेशी निवेशकों के साथ-साथ भारतीय उद्योगपतियों को भी गुजरात में निवेश के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से सरकार देश के 8 शहरों में रोड शो आयोजित करेगी। गुवाहाटी से भुवनेश्वर सहित विभिन्न शहरों में होने वाले इन कार्यक्रमों के माध्यम से गुजरात में नए उद्योग स्थापित करने, विनिर्माण इकाइयां शुरू करने और मौजूदा कारोबार का विस्तार करने के अवसरों की जानकारी दी जाएगी।

सेमीकंडक्टर, AI और ग्रीन एनर्जी पर विशेष फोकस

वाइब्रेंट गुजरात समिट 2027 में भविष्य के उद्योगों और आधुनिक तकनीक के क्षेत्रों में निवेश आकर्षित करने पर विशेष जोर दिया जाएगा। इसमें सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), फिनटेक, ग्रीन एनर्जी और डेटा सेंटर जैसे क्षेत्र शामिल हैं। इन क्षेत्रों में निवेश बढ़ने से राज्य में औद्योगिक विकास, रोजगार के अवसरों और तकनीक आधारित उद्योगों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

10 से 12 जनवरी 2027 तक महात्मा मंदिर में होगा समिट

वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2027 का आयोजन 10 से 12 जनवरी 2027 तक गांधीनगर के महात्मा मंदिर में करने की योजना है। इस समिट में देश-विदेश के निवेशकों और उद्योग जगत के प्रतिनिधियों को गुजरात में निवेश करने के लिए आमंत्रित किया जाएगा।

राज्य सरकार का मुख्य उद्देश्य गुजरात को विनिर्माण, तकनीक और नवाचार आधारित उद्योगों के वैश्विक केंद्र के रूप में विकसित करना है। इस समिट के माध्यम से नए निवेश प्रस्ताव आकर्षित करने और गुजरात की आर्थिक प्रगति को गति देने का प्रयास किया जाएगा।