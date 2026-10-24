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Published By नृपेंद्र गुप्ता
Last Modified: नई दिल्ली , Saturday, 24 October 2026 (12:36 IST)

गुजरात प्रशासनिक व्यवस्था में बड़ा फेरबदल: 14 IAS अधिकारियों के तबादले

gujarat IAS transfer
Published By: नृपेंद्र गुप्ता
Updated: Sat, 24 Oct 2026 (12:40 IST)
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गुजरात के सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) द्वारा 23 अक्टूबर 2026 को प्रशासनिक क्षेत्र में बड़ा निर्णय लिया गया। विभाग ने एक साथ 14 आईएएस (IAS) अधिकारियों के तबादले और नई नियुक्तियों से संबंधित आधिकारिक आदेश जारी किया है। इस फेरबदल में आलोक कुमार पांडे और गौरांग मकवाणा जैसे उच्च स्तर के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हैं। 
 

वरिष्ठ अधिकारियों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां

जारी आदेश के अनुसार राज्य के कई जिला कलेक्टरों, जिला विकास अधिकारियों (DDO) और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के दायित्वों में बदलाव किया गया है। वरिष्ठ अधिकारी आलोक कुमार पांडे को राहत आयुक्त के साथ राजस्व विभाग में सरकार के पदाधिकारी का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। वहीं जी. टी. पांड्या को सूचना निदेशक/आयुक्त के पद पर नियुक्त किया गया है। 
 

मेहसाणा जिला प्रशासन में बदलाव 

मेहसाणा जिले के प्रशासनिक ढांचे में बदलाव करते हुए हर्षित पृथ्वीराज गोसावी को मेहसाणा का नया कलेक्टर बनाया गया है। जबकि मेहसाणा के पूर्व कलेक्टर एस. के. प्रजापति का तबादला कर उन्हें गांधीनगर में अतिरिक्त ग्रामीण विकास आयुक्त की जिम्मेदारी सौंपी गई है। 
 

बनासकांठा और वाव-थराद क्षेत्र में नियुक्ति 

बनासकांठा-पालनपुर के जिला विकास अधिकारी एम. जे. दवे का तबादला कर उन्हें वाव-थराद का कलेक्टर नियुक्त किया गया है। पद खाली होने पर, तापी के डीडीओ राम निवास बुगालिया को बनासकांठा-पालनपुर के नए जिला विकास अधिकारी (DDO) के रूप में भेजा गया है। 
 

वलसाड और कच्छ-भुज में DDO का फेरबदल 

वलसाड के जिला विकास अधिकारी अतिराग चापलोट का तबादला कर उन्हें कच्छ-भुज में DDO नियुक्त किया गया है। उनके स्थान पर मसियागढ़ की प्रोजेक्ट एडमिनिस्ट्रेटर वंदना मीना को वलसाड की नई जिला विकास अधिकारी बनाया गया है। 
 

आनंद के कलेक्टर और SIR प्रोजेक्ट्स 

आनंद के कलेक्टर प्रवीण चौधरी का तबादला कर उन्हें धोलेरा SIR और मंडल-बेचराजी SIR प्रोजेक्ट का मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) नियुक्त किया गया है। वहीं आनंद के नए कलेक्टर के रूप में कच्छ-भुज के DDO उत्सव गौतम की नियुक्ति की गई है। 
 

गृह विभाग और अन्य जिलों में नई नियुक्तियां 

छोटा उदयपुर के DDO सचिन कुमार को गृह विभाग में कानून-व्यवस्था का उप सचिव बनाया गया है। वांसदा के प्रोजेक्ट एडमिनिस्ट्रेटर स्वप्निल महादेव सिसले को तापी का DDO और सोनगढ़ के प्रोजेक्ट एडमिनिस्ट्रेटर राजेश कुमार मौर्या को अमरेली के DDO के रूप में नियुक्त किया गया है। 
 

प्रमुख IAS अधिकारियों की नियुक्तियों की संक्षिप्त सूची:

जी. टी. पांड्या: सूचना आयुक्त / निदेशक
आलोक कुमार पांडे: राहत आयुक्त (अतिरिक्त प्रभार)
गौरांग मकवाणा: इंडेक्स बी (Indextb) का अतिरिक्त प्रभार
एस. के. प्रजापति: अतिरिक्त ग्रामीण विकास आयुक्त, गांधीनगर 
हर्षित गोसावी: कलेक्टर, मेहसाणा 
प्रवीन चौधरी: CEO, धोलेरा SIR और मंडल-बेचराजी SIR 
एम. जे. दवे: कलेक्टर, वाव-थराद 
उत्सव गौतम: कलेक्टर, आनंद 
अतिराग चापलोट: DDO, कच्छ-भुज 
वंदना मीना: DDO, वलसाड 
राम निवास बुगालिया: DDO, बनासकांठा
स्वप्निल महादेव सिसले: DDO, तापी 
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