गुजरात प्रशासन में बड़ा फेरबदल: राज्य के 22 डिप्टी कलेक्टरों का तत्काल प्रभाव से तबादला

गुजरात में आगामी 2027 में होने वाले विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने एक बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है। इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए गुजरात सरकार के राजस्व विभाग द्वारा गुरुवार देर शाम राज्य के 22 डिप्टी कलेक्टरों के तबादले के आदेश जारी किए गए हैं।

उप जिला निर्वाचन अधिकारी के रूप में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी

राजस्व विभाग द्वारा जारी इस आधिकारिक आदेश के अनुसार, स्थानांतरित किए गए सभी 22 डिप्टी कलेक्टरों को उप जिला निर्वाचन अधिकारी (Deputy District Election Officer) के रूप में अत्यंत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके साथ ही, इन सभी अधिकारियों को जल्द से जल्द अपने नए तैनाती वाले स्थान पर कार्यभार संभालने के निर्देश दिए गए हैं।

किन जिलों में हुई डिप्टी कलेक्टरों की नियुक्ति?

इस प्रशासनिक फेरबदल के तहत अमरेली, आणंद, अरवल्ली, छोटा उदयपुर, दाहोद, देवभूमि द्वारका, गांधीनगर, गिर सोमनाथ, जामनगर, जूनागढ़, खेड़ा, महीसागर, मेहसाणा, नर्मदा, नवसारी, पंचमहाल, पोरबंदर, साबरकांठा, तापी, वडोदरा और वलसाड सहित विभिन्न जिलों में नए डिप्टी कलेक्टरों की नियुक्तियां की गई हैं।

चुनाव की पूर्व तैयारियां और मतदाता सूची पुनरीक्षण

इतनी बड़ी संख्या में किए गए तबादलों का मुख्य कारण आगामी समय में होने वाले ग्राम पंचायत और विधानसभा के सामान्य चुनावों की पूर्व तैयारियां सुनिश्चित करना है। इसके अलावा, चुनावी प्रक्रिया में अत्यंत महत्वपूर्ण माने जाने वाले मतदाता सूची पुनरीक्षण (Voter List Revision) के कार्य को सुचारू रूप से पूरा करने के लिए भी यह निर्णय लिया गया है।