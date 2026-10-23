Bhupendra Patel : भूपेंद्र पटेल ने रचा इतिहास, विजय रूपाणी को पीछे छोड़ गुजरात के चौथे सबसे लंबे कार्यकाल वाले CM बने

Bhupendra Patel News: मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल राज्य में सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले चौथे मुख्यमंत्री बन गए हैं। उन्होंने कुल कार्यकाल के संदर्भ में दिवंगत पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी को पीछे छोड़ दिया है। गुजरात में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम है।

भूपेंद्र पटेल ने तोड़ा विजय रूपाणी का रिकॉर्ड

अहमदाबाद: बीजेपी की 'नो रिपीट थ्योरी' के तहत गुजरात के मुख्यमंत्री बने भूपेंद्र पटेल ने सबसे लंबे कार्यकाल के मामले में विजय रूपाणी को पीछे छोड़ दिया है। भूपेंद्र पटेल 13 सितंबर 2021 को राज्य के मुख्यमंत्री बने थे। पिछले महीने 13 सितंबर को अपने कार्यकाल के पांच साल पूरे करने वाले भूपेंद्र पटेल ने अपनी एक बेदाग और स्वच्छ छवि बनाए रखी है। वे राज्य में "मृदु और मक्कम्" (विनम्र और दृढ़) मुख्यमंत्री के रूप में जाने जाते हैं। बीजेपी ने विजय रूपाणी की जगह उन्हें नियुक्त किया था। विजय रूपाणी ने कुल 5 साल और 37 दिन तक यह पद संभाला था। उल्लेखनीय है कि पिछले वर्ष जून में अहमदाबाद विमान हादसे में विजय रूपाणी का दुखद निधन हो गया था।

पीएम नरेंद्र मोदी सूची में सबसे आगे

गुजरात में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम है, जिन्होंने लगातार 12 साल और 227 दिन सेवा दी थी। इसके बाद कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हितेंद्र कन्हैयालाल देसाई दूसरे स्थान पर आते हैं, जिन्होंने 5 साल और 235 दिन तक पद संभाला था। वहीं तीसरे स्थान पर 'KHAM थ्योरी' के प्रणेता माधवसिंह सोलंकी हैं, जिन्होंने भी कुल 5 साल से अधिक समय तक मुख्यमंत्री के रूप में सेवा दी।

भ्रष्टाचार मुक्त छवि और सादगीपूर्ण जीवन

65 वर्षीय भूपेंद्र पटेल की सबसे बड़ी ताकत उनकी भ्रष्टाचार मुक्त छवि है। उनका परिवार भी राजनीति और लाइमलाइट से दूर रहकर बेहद सरल और सादा जीवन जीता है। उनके एक बेटा और एक बेटी हैं, जो शादीशुदा हैं। गुजरात में अब तक कुल 17 लोग मुख्यमंत्री बन चुके हैं, जिनमें दिलीप पारिख का कार्यकाल सबसे छोटा (मात्र 128 दिन) रहा था।

आध्यात्मिक आस्था और राजनीतिक सफर

मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल दादा भगवान द्वारा स्थापित 'अक्रम विज्ञान आंदोलन' के अनुयायी हैं और अदालज स्थित त्रिमंदिर से जुड़े हुए हैं। आनंदीबेन पटेल के राज्यपाल बनने के बाद उन्होंने भूपेंद्र पटेल के लिए अपनी सीट छोड़ी थी, जहाँ से जीतकर वे विधायक बने और वर्तमान में भी उसी सीट का प्रतिनिधित्व करते हैं। बीजेपी मुख्यमंत्रियों के रूप में पीएम मोदी के बाद सबसे लंबा कार्यकाल रखने में विजय रूपाणी दूसरे स्थान पर थे, लेकिन अब भूपेंद्र पटेल दूसरे स्थान पर आ गए हैं। अगले साल होने वाले चुनावों से पहले, वे हितेंद्र देसाई और माधवसिंह सोलंकी को भी पीछे छोड़कर पूरे गुजरात में दूसरे सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले मुख्यमंत्री बन जाएंगे।