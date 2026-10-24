लखनऊ की खूबसूरत मॉडल-इन्फ्लुएंसर श्रद्धा दुबे और करोड़पति कारोबारी शिवा शर्मा हत्याकांड की पूरी कहानी

लखनऊ के हजरतगंज इलाके में 9 अक्टूबर 2026 की रात बालू अड्डा स्थित अवध ग्रीन अपार्टमेंट की चौथी मंजिल से गिरकर युवा कारोबारी शिवा शर्मा (लगभग 28 वर्ष) की मौत हो गई। शिवा अलीगंज निवासी थे और चिकन कारोबार तथा कैफे/रेस्तरां चलाते थे। उनकी मौत को शुरू में संदिग्ध परिस्थितियों वाला गिरने का मामला माना गया, लेकिन परिवार के आरोपों के बाद इसे हत्या का मुकदमा बना दिया गया।शिवा अपनी लिव-इन पार्टनर मॉडल-इन्फ्लुएंसर श्रद्धा दुबे के फ्लैट में रह रहे थे। दोनों करीब 3-4 महीने से साथ थे। परिवार का आरोप है कि श्रद्धा, उनकी बहन रश्मि दुबे, ड्राइवर तनवीर अली उर्फ दानिश और कुछ अन्य लोगों ने शिवा को यातना दी, धमकी दी और चौथी मंजिल से धक्का देकर हत्या कर दी। शिवा के शरीर पर लिपस्टिक के निशान, सिगरेट जलाने के निशान और अन्य चोटें मिलने की रिपोर्ट आई। उनकी मां रंजना शर्मा की शिकायत पर 10 अक्टूबर को हजरतगंज थाने में हत्या का FIR दर्ज हुआ।श्रद्धा दुबे ने वीडियो बयानों में दावा किया कि यह आत्महत्या थी। उनके अनुसार शिवा 15-20 लाख रुपये के कर्ज में थे, तनाव में थे और खुद बालकनी से कूद गए। उन्होंने कहा कि वे निर्दोष हैं और पुलिस के सामने बयान देना चाहती हैं। पुलिस इन दावों की जांच कर रही है। पोस्टमार्टम से गिरने से हुई चोटों की पुष्टि हुई, लेकिन धक्का दिया गया या खुद कूदे, यह अभी जांच का विषय है।घटना के बाद श्रद्धा, बहन रश्मि और ड्राइवर फरार हो गए। वे नेपाल बॉर्डर की तरफ गए, बाद में लौटकर महाराष्ट्र के नागपुर पहुंचे। पुलिस ने शुरू में 25-25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया, जिसे बाद में 50-50 हजार रुपये कर दिया गया। 20 अक्टूबर 2026 को यूपी STF और लखनऊ पुलिस की टीम ने नागपुर पुलिस की मदद से तीनों को गिरफ्तार कर लिया। उन्हें लखनऊ लाया गया और पूछताछ जारी है। पूछताछ में श्रद्धा ज्यादातर सवालों पर चुप्पी साध रही हैं और वकील से बात करने की बात कह रही हैं।जांच में श्रद्धा के कुछ हिस्ट्रीशीटरों और अंडरवर्ल्ड से जुड़े नामों से संबंधों के दावे सामने आए हैं। परिवार ने ब्लैकमेलिंग और धमकी के आरोप भी लगाए हैं। फ्लैट के मालिकाना हक और अन्य कनेक्शनों की भी जांच हो रही है। ये आरोप अभी जांच के अधीन हैं और अदालत में साबित होने बाकी हैं। कुछ पुलिस अधिकारियों को मामले में देरी और मीडिया बाइट के कारण पद से हटाया भी गया।