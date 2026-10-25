राष्ट्रीय एकता दिवस पर गांधीनगर में निकली भव्य बाइक रैली, CM भूपेंद्र पटेल ने दिखाई हरी झंडी

आगामी 31 अक्टूबर को देशभर में मनाए जाने वाले 'राष्ट्रीय एकता दिवस' के संदर्भ में गुजरात की राजधानी गांधीनगर में एक भव्य मोटरसाइकिल रैली का आयोजन किया गया। राज्य के सचिवालय परिसर से शुरू हुई इस रैली को गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्रभाई पटेल ने उपस्थित रहकर हरी झंडी दिखाई और रवाना किया।

एकता और अखंडता का संदेश

इस मोटरसाइकिल रैली का मुख्य उद्देश्य देश में एकता, अखंडता और भाईचारे की भावना को और मजबूत करना है। इस कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण यह रहा कि इसमें न केवल गुजरात पुलिस, बल्कि देश के विभिन्न राज्यों की पुलिस टुकड़ियों तथा विभिन्न राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसियों के जवानों और अधिकारियों ने बड़ी संख्या में उत्साहपूर्वक भाग लिया।

'नशा मुक्त भारत' के लिए जागरूकता अभियान

राष्ट्रीय एकता के जश्न के साथ-साथ इस रैली के माध्यम से सामाजिक जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से 'नशा मुक्त भारत' का विशेष संदेश भी दिया गया। रैली में शामिल विभिन्न सुरक्षा बलों के कर्मियों ने देश के युवाओं को नशे की लत से दूर रहने और राष्ट्र की एकता बनाए रखने में अपना योगदान देने के लिए प्रेरित किया। सचिवालय से शुरू होकर पूरे गांधीनगर शहर में घूमते हुए इस बाइक रैली ने नागरिकों में देशभक्ति और एकता का एक अनोखा माहौल बना दिया।