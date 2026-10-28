गुजरात के स्कूलों में दिवाली की छुट्टियों का ऐलान, छात्रों को मिलेगा इतने दिन का अवकाश

दिवाली के त्योहार में अब कुछ ही दिन बाकी हैं, जिसे लेकर गुजरात के छात्रों और अभिभावकों में छुट्टियों को लेकर काफी उत्सुकता थी। इसी बीच प्राथमिक शिक्षा निदेशक कार्यालय ने दिवाली छुट्टियों की आधिकारिक तारीखों की घोषणा कर दी है। विभाग द्वारा 26 अक्टूबर, 2026 को इस संबंध में एक विशेष परिपत्र (सर्कुलर) जारी कर सभी विवरण स्पष्ट कर दिए गए हैं।

छात्रों को मिलेगा कुल 21 दिनों का अवकाश

प्राथमिक शिक्षा निदेशक कार्यालय के परिपत्र के अनुसार, राज्य के सभी मान्यता प्राप्त प्राथमिक स्कूलों में 5 नवंबर, 2026 से दिवाली छुट्टियों की शुरुआत होगी, जो 25 नवंबर, 2026 तक चलेगी। इस प्रकार छात्रों को त्योहार के दौरान कुल 21 दिनों का अवकाश मिलेगा। राज्य के सभी प्राथमिक स्कूलों को इस अवधि के दौरान छुट्टी रखने के निर्देश दिए गए हैं।

26 नवंबर से शुरू होगा दूसरा शैक्षणिक सत्र

दिवाली अवकाश समाप्त होने के बाद राज्य के सभी मान्यता प्राप्त प्राथमिक स्कूलों में 26 नवंबर, 2026 से दूसरे शैक्षणिक सत्र का शुभारंभ होगा। 25 नवंबर छुट्टियों का अंतिम दिन रहेगा और 26 नवंबर से छात्रों को पुन: स्कूल जाना होगा। इस घोषणा से अभिभावक और छात्र त्योहार एवं यात्रा का आयोजन आसानी से कर सकेंगे, साथ ही स्कूलों को भी नए सत्र की तैयारियों के लिए पर्याप्त समय मिल जाएगा।

शिक्षा बोर्ड के कैलेंडर के आधार पर लिया गया निर्णय

प्राथमिक शिक्षा निदेशक कार्यालय ने बताया कि यह फैसला गुजरात माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के शैक्षणिक गतिविधि कैलेंडर को ध्यान में रखकर लिया गया है। कैलेंडर में निर्धारित तारीखों के आधार पर ही प्राथमिक स्कूलों की छुट्टियां तय की गई हैं, ताकि पूरे राज्य के सभी प्राथमिक विद्यालयों में छुट्टियों की तारीखों में एकरूपता बनी रहे।

प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों के बीच समन्वय

राज्य सरकार ने प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों की छुट्टियों की तारीखें एक समान रखने के लिए विशेष निर्देश जारी किए हैं। परिपत्र के अनुसार, जिला शिक्षा अधिकारी (DEO) और जिला प्राथमिक शिक्षा अधिकारी (DPEO) आपसी समन्वय बनाकर तारीखों की घोषणा करेंगे, जिससे एक ही परिवार के अलग-अलग कक्षाओं में पढ़ने वाले बच्चों की छुट्टियों में कोई भिन्नता न रहे।

अध्यापन मंदिरों और कॉलेजों के लिए दिशा-निर्देश

निदेशक कार्यालय के इस सर्कुलर में केवल प्राथमिक स्कूल ही नहीं, बल्कि अन्य शैक्षणिक संस्थानों के लिए भी जरूरी निर्देश दिए गए हैं। सरकारी और अनुदानित अध्यापन मंदिरों, बाल अध्यापन मंदिरों, स्व-वित्तपोषित (Self-Financed) पी.टी.सी. कॉलेजों और उनके अधीन आने वाले स्कूलों को भी इन तारीखों को ध्यान में रखते हुए अपना शैक्षणिक नियोजन करने को कहा गया है।

अध्यापन मंदिरों के प्रथम वर्ष के लिए विशेष नियम

दिवाली छुट्टियों के इस सर्कुलर में अध्यापन मंदिरों के प्रथम वर्ष के छात्रों के लिए एक विशेष निर्देश शामिल किया गया है। NCTE के नियमों के अनुसार प्रथम वर्ष के लिए निर्धारित कार्य दिवस पूरा करना अनिवार्य है। इसलिए प्राथमिक स्कूलों में 25 नवंबर तक छुट्टियां रहेंगी, लेकिन अध्यापन मंदिरों के प्रथम वर्ष का शैक्षणिक कार्य 19 नवंबर, 2026 से ही पुन: प्रारंभ कर दिया जाएगा।