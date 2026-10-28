आंध्रप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वाईएसआर कांग्रेस पार्टी (YSRCP) के प्रमुख वाईएस जगनमोहन रेड्डी के हालिया बयान ने राज्य की राजनीति में नए समीकरणों की अटकलों को हवा दे दी है। राजनीतिक गलियारों में यह सवाल उठ रहा है कि क्या जगनमोहन रेड्डी कांग्रेस के नेतृत्व वाले INDIA गठबंधन की ओर रुख करने का संकेत दे रहे हैं या फिर भारतीय जनता पार्टी (BJP) के प्रति नरम रुख रखने वाली अपनी छवि से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं।