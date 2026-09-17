पीएम मोदी के जन्मदिन पर 7,600 दीयों से जगमगाया विश्व उमियाधाम : सीएम भूपेंद्र पटेल ने की मां उमिया की महाआरती
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 76वें जन्मदिन के अवसर पर अहमदाबाद स्थित विश्व उमियाधाम में एक अत्यंत भव्य और दिव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पीएम मोदी के इस खास दिन को यादगार बनाने के लिए मंदिर परिसर में 7,600 दीये जलाए गए। मध्यरात्रि 12 बजे गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की विशेष उपस्थिति में मां उमिया की महाआरती की गई, जिसमें पीएम मोदी के स्वस्थ जीवन और दीर्घायु की प्रार्थना की गई।
देशभक्ति का माहौल और 'वंदे मातरम' का समूह गान
महाआरती के साथ ही पूरे मंदिर परिसर में देशभक्ति का एक अनोखा माहौल देखने को मिला। लगभग 150 'जेन ज़ेड' (Gen Z) युवाओं के नेतृत्व में 5,000 से अधिक लोगों ने एक साथ 'वंदे मातरम' का गान किया। हजारों लोगों की इस राष्ट्रप्रेमी आवाज से विश्व उमियाधाम का पूरा परिसर गूंज उठा, जिसने इस आयोजन में भक्ति और देशभक्ति का एक अद्भुत संगम प्रस्तुत किया। ALSO READ: वडोदरा में गणेशोत्सव पर पीएम मोदी की अपील का असर: पंडालों की संख्या बढ़कर 1,800 हुई, सुरक्षा और स्वच्छता पर जोर
भक्तों की सुविधा के लिए विशेष परिवहन व्यवस्था
इस भव्य उत्सव में बड़ी संख्या में भक्त और श्रद्धालु शामिल हुए। कार्यक्रम समाप्त होने के बाद देर रात श्रद्धालुओं को अपने घर लौटने में कोई परेशानी न हो, इसके लिए विशेष प्रबंध किए गए थे। एएमटीएस (AMTS) द्वारा 100 अतिरिक्त बसों की व्यवस्था की गई थी, जिससे लोग आसानी और सुरक्षित तरीके से अपने गंतव्य तक पहुंच सके।
भक्ति, रोशनी और राष्ट्रप्रेम का त्रिवेणी संगम
इस प्रकार पीएम मोदी के 76वें जन्मदिन का यह जश्न बेहद अनोखा और यादगार रहा। 7,600 दीयों की जगमगाती रोशनी, मां उमिया की महाआरती और हजारों लोगों द्वारा गाए गए वंदे मातरम के उद्घोष से विश्व उमियाधाम परिसर दिव्यता और उत्साह से सराबोर नजर आया।