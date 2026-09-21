सोमनाथ मंदिर, खानपुर कमलम और CM को उड़ाने की धमकी, गुजरात में हड़कंप

गुजरात में एक बार फिर बम विस्फोट की धमकी भरा ईमेल मिलते ही राज्य का सुरक्षा तंत्र सतर्क हो गया है। एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा भेजे गए ईमेल में सोमनाथ मंदिर, मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, भाजपा के केंद्रीय कार्यालय, पुलिसकर्मियों और रॉ (RAW) को निशाना बनाने की धमकी दिए जाने का दावा किया गया है। यह ईमेल मिलने के बाद अहमदाबाद सहित राज्य की संबंधित सुरक्षा एजेंसियों को तुरंत अलर्ट कर दिया गया है।

खानपुर भाजपा कार्यालय में सुरक्षा टीम द्वारा जांच

धमकी भरे ईमेल की जानकारी मिलते ही अहमदाबाद शहर पुलिस की टीम तुरंत खानपुर स्थित भाजपा कार्यालय पहुंच गई। सावधानी के तौर पर पूरे कार्यालय परिसर को खाली कराकर सघन तलाशी अभियान चलाया गया। परिसर में आवाजाही पर नजर रखी जा रही है और आसपास के इलाकों में भी सुरक्षा व्यवस्था सख्त कर दी गई है।

बम और डॉग स्क्वॉड द्वारा मौके पर चेकिंग

घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीमों के साथ बम निरोधक दस्ते (बम स्क्वॉड) तथा डॉग स्क्वॉड को भी तुरंत मौके पर भेजा गया। विशेषज्ञ टीमों द्वारा कार्यालय के कोने-कोने की जांच की गई ताकि कोई अप्रिय घटना न हो। इसके अलावा मंदिर और अन्य संवेदनशील स्थानों पर भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है।

ईमेल के स्रोत की पुलिस द्वारा गहन जांच

फिलहाल पुलिस और साइबर क्राइम टीम द्वारा इस धमकी भरे ईमेल की गहनता से जांच की जा रही है। ईमेल कहां से और किस आईपी एड्रेस (IP Address) से भेजा गया है, भेजने वाला व्यक्ति कौन है और इसमें किए गए दावों के पीछे कोई वास्तविक आधार है या नहीं, इन सभी पहलुओं पर जांच जारी है।