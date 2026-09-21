मध्यप्रदेश मेंं TET अनिवार्यता के खिलाफ आर-पार की लड़ाई में शिक्षक, 27 सितंबर से अनिश्चितकालीन धरने का ऐलान

भोपाल। मध्यदेश में TET परीक्षा की अनिवार्यता को लेकर अब शिक्षक आर-पार की लड़ाई के मूड में आए गए। टीआईटी परीक्षा के विरोध में प्रदेशभर के शिक्षक संगठन की भोपाल में हुई बैठक में 27 सितंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का फैसला किया। अध्यापक शिक्षक संयुक्त मोर्चा की बैठक में यह रणनीति बनाई गई है कि आगामी 27 सितंबर से राजधानी भोपाल में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू किया जाएगा।

आंदोलन की रूपरेखा तैयार करने के बाद संयुक्त मोर्चे के पदाधिकारियों ने भोपाल के नीलम पार्क में धरना स्थल के लिए प्रशासन से अनुमति मांगी है। प्रदर्शन को लोकतांत्रिक और शांतिपूर्ण तरीके से आयोजित करने के लिए पुलिस कमिश्नर और जिला प्रशासन को पत्र लिखकर जगह आवंटित करने का आग्रह किया गया है। 27 सितंबर से शुरू होने वाले इस महारैली और अनिश्चितकालीन धरने में प्रदेश के सभी जिलों और संभागों से हजारों शिक्षकों की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए एक विस्तृत कार्ययोजना जारी की जा रही है।

संयुक्त मोर्चे की राज्य स्तरीय बैठक में सर्वसम्मति से एक बेहद कड़ा फैसला लिया गया है. संगठनों ने यह तय किया है कि प्रदेश का कोई भी कार्यरत शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) के लिए आवेदन फॉर्म नहीं भरेगा. शिक्षक संगठनों का साफ कहना है कि जब वे पहले से ही विभिन्न नियमों के तहत वर्षों से अपनी सेवाएं दे रहे हैं, तो उन पर दोबारा पात्रता परीक्षा थोपना पूरी तरह अनुचित है. मोर्चे ने दोटूक शब्दों में कहा है कि जब तक सरकार TET की अनिवार्यता को समाप्त नहीं करती और प्रथम नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता लागू नहीं करती, तब तक उनका यह आंदोलन रुकने वाला नहीं है।

शिक्षक नेताओं का कहना है कि सरकार को इस नीति पर दोबारा विचार करना चाहिए और सेवारत अनुभवी शिक्षकों के हितों की रक्षा करनी चाहिए. यदि समय रहते इस अनिवार्यता को वापस नहीं लिया गया, तो पूरे प्रदेश के सरकारी स्कूलों का शैक्षणिक कार्य ठप होने की नौबत आ सकती है।