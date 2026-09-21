गुजरात सरकार की अटल सुशासन पुरस्कार योजना, अधिकारियों को मिलेगा सम्मान

योजना को लेकर परिपत्र जारी और चयन के मानदंड

राज्य सरकार द्वारा इस पुरस्कार से संबंधित विस्तृत परिपत्र (सर्कुलर) जारी कर दिया गया है। इस परिपत्र में पुरस्कार के लिए चुने जाने वाले अधिकारियों की पात्रता और पुरस्कार राशि से संबंधित जानकारी दी गई है। विशेष रूप से वर्ग-1 और वर्ग-2 के अधिकारियों द्वारा किए गए विशेष और प्रभावी कार्यों को ध्यान में रखते हुए उन्हें इस पुरस्कार के लिए चुना जाएगा।

31,000 के पुरस्कार के लिए निर्धारित अधिकारी

ALSO READ: सरकार द्वारा जारी परिपत्र के अनुसार, कुछ विशिष्ट पदों पर कार्यरत अधिकारियों को ₹31,000 की पुरस्कार राशि के साथ यह पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। इस श्रेणी में जिला स्वास्थ्य अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी, कार्यपालक अभियंता (एग्जीक्यूटिव इंजीनियर) तथा आपूर्ति अधिकारी शामिल हैं। इन अधिकारियों को उनके बेहतर कार्य और योगदान के लिए यह पुरस्कार मिलेगा।

21,000 रुपए के पुरस्कार के लिए निर्धारित अधिकारी

इस योजना में अन्य महत्वपूर्ण पदों पर आसीन अधिकारियों के लिए ₹21,000 की पुरस्कार राशि तय की गई है। इसमें मामलातदार, तालुका विकास अधिकारी (TDO) और जिला खेल अधिकारी शामिल हैं। इन अधिकारियों को उनके मैदानी कार्यों और जिम्मेदारियों के आधार पर 'अटल सुशासन पुरस्कार' से सम्मानित किया जाएगा।

सरकारी कार्यप्रणाली को प्रोत्साहन और योजना का मुख्य उद्देश्य

इस योजना को लागू करने का मुख्य उद्देश्य सरकारी तंत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों की पहचान कर उन्हें उचित सम्मान देना है, ताकि अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों को भी बेहतर कार्य करने का प्रोत्साहन मिले। हर साल दिए जाने वाले इस पुरस्कार से विभिन्न विभागों में कार्यकुशलता और सुशासन को बढ़ावा मिलेगा।