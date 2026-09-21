गणेश चतुर्थी 2026: गणपति को नौवें दिन कौन सा भोग लगाएं, प्रसाद चढ़ाएं

ganesh jee ka aaj ka bhog: इस बार गणेश उत्सव का पर्व 10 नहीं बल्कि 12 दिनों का है। इन 12 दिनों में गणेश जो को प्रत्येक दिन अलग अलग भोग और प्रसाद अर्पित करते हैं। गणेश चतुर्थी उत्सव के नौवें 9वें दिन गणपति जी को मालपुआ का भोग लगाया जाता है। गणेश चतुर्थी उत्सव के नौवें दिन (नवमी तिथि) भगवान श्री गणेश की पूजा-अर्चना का विशेष महत्व होता है। इस दिन बप्पा को उनका अत्यंत प्रिय भोग अर्पित करने से घर में सुख, समृद्धि और पारिवारिक खुशहाली आती है।

नौवें दिन के विशेष भोग और प्रसाद:

नौवां दिन- मालपुआ:

मालपुआ एक पारंपरिक और स्वादिष्ट भारतीय मिठाई है, जो अक्सर त्योहारों और खास अवसरों पर बनाई जाती है। यह नरम और स्पंजी होता है, जिसे इलायची और केसर की सुगंध वाली मीठी चाशनी में डुबोया जाता है। यहां श्रीगणेश के भोग में बनाने हेतु मालपुआ की एक सरल और पारंपरिक विधि दी गई है।

मोदक (केसर या मावा मोदक):

महत्व: मोदक विघ्नहर्ता गणेश जी का सबसे प्रिय भोग माना गया है।

प्रसाद: नौवें दिन बप्पा को मावा मोदक, dry fruits मोदक या केसर युक्त उकडीचे मोदक (भाप में पके मोदक) अर्पित करें।

केसरिया सूजी/बेसन का हलवा:

महत्व: नवमी तिथि पर हलवे का भोग लगाना अत्यंत शुभ और शुद्ध माना जाता है।

प्रसाद: शुद्ध देसी घी में बना सूजी या बेसन का हलवा, जिसमें केसर, इलायची और मेवे (काजू, बादाम) मिले हों, श्री गणेश को भोग स्वरूप चढ़ाएं।

बेसन या मोतीचूर के लड्डू:

महत्व: मोदक के अलावा मोतीचूर और बेसन के लड्डू बप्पा को बेहद प्रिय हैं।

प्रसाद: यदि मोदक संभव न हो, तो नवमी के दिन तुलसी दल (यदि आप चढ़ाते हों) और दुर्वा के साथ पीले मोतीचूर या बेसन के लड्डू अर्पित करें।

पंचामृत और ऋतुफल:

प्रसाद: दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से बना पंचामृत और मौसमी फल (विशेषकर केला, अमरूद और सेब) भोग में ज़रूर शामिल करें।

पूजनावधि में ध्यान रखने योग्य मुख्य बातें:

दूर्वा (दूभ घास): गणपति जी को कोई भी भोग अर्पित करते समय 21 दूर्वा ज़रूर चढ़ाएं। बिना दूर्वा के गणेश जी की पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती।

सात्विकता और स्वच्छता: भोग बनाते समय पूर्ण सात्विकता का पालन करें। भोजन में प्याज, लहसुन का प्रयोग न हो और रसोई की सफाई का विशेष ध्यान रखें।

तुलसी का प्रयोग: गणेश पूजन में सीधे गणपति जी पर तुलसी पत्र चढ़ाना वर्जित माना जाता है, इसलिए केवल भोग सामग्री के पास तुलसी दल रख सकते हैं या सीधे केवल दूर्वा अर्पित कर सकते हैं।