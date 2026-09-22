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Published By अनिरुद्ध जोशी
Last Updated : Tuesday, 22 September 2026 (16:57 IST)

डोल ग्यारस 2026: जलझूलन एकादशी की पूजा विधि, शुभ मुहूर्त, मंत्र और अचूक उपाय

dhol gyaras puja vidhi
Published By: अनिरुद्ध जोशी
Updated: Tue, 22 Sep 2026 (16:57 IST)
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भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पावन एकादशी केवल एक तिथि नहीं, बल्कि श्रीहरि विष्णु और उनके बाल रूप श्रीकृष्ण की असीम अनुकंपा प्राप्त करने का स्वर्णिम अवसर है। इसे डोल ग्यारस, जलझूलन एकादशी, परिवर्तिनी एकादशी या पद्मा एकादशी भी कहा जाता है। डोल ग्यारस (जलझूलन एकादशी) 2026 की सही तिथि, शुभ मुहूर्त, भगवान विष्णु व बालमुकुंद की शास्त्रोक्त पूजा विधि, प्रभावशाली मंत्र और 5 विशेष उपाय। जानें कैसे इस पावन व्रत से मिलता है वाजपेय यज्ञ के समान फल और मोक्ष की प्राप्ति। आइए, इस पावन पर्व के शुभ मुहूर्त, सरल एवं शास्त्रोक्त पूजन विधि, सिद्ध मंत्रों और जीवन संवारने वाले अचूक उपायों को एक नए और भक्तिमय अंदाज़ में समझें।

तिथि एवं शुभ मुहूर्त (22 सितंबर 2026, मंगलवार)

एकादशी तिथि प्रारंभ: 21 सितंबर 2026, रात 08:00 बजे से
एकादशी तिथि समाप्त: 22 सितंबर 2026, रात 09:43 बजे तक
 

22 सितंबर के पावन चौघड़िया व शुभ काल:

ब्रह्म मुहूर्त: सुबह 04:24 से 05:11 बजे तक (संकल्प व ध्यान के लिए श्रेष्ठ)
अभिजीत मुहूर्त: दोपहर 11:39 से 12:27 बजे तक (मुख्य पूजन हेतु)
गोधूलि मुहूर्त: शाम 06:07 से 06:31 बजे तक (संध्या आरती व दीपदान)
 

शास्त्रोक्त पूजन विधि: चरण दर चरण

संयम व संकल्प: इस दिव्य व्रत के नियम दशमी तिथि की संध्या से ही आरंभ हो जाते हैं। दशमी से ही पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करें। एकादशी की सुबह स्नान के उपरांत हाथ में जल, अक्षत और पुष्प लेकर निष्काम भाव से व्रत का संकल्प लें।
 
त्रिदेव पूजन का योग: डोल ग्यारस पर भगवान विष्णु, उनके 'वामन अवतार' और बाल रूप 'श्रीकृष्ण' (बालमुकुंद) का पूजन किया जाता है। वामन देव की पूजा से ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवों की पूजा का फल एक साथ मिल जाता है।
 
दिव्य स्नान व श्रृंगार: प्रभु की प्रतिमा को पंचामृत व गंगाजल से स्नान कराएं। तत्पश्चात उन्हें कुमकुम का तिलक लगाएं और पीले वस्त्र, पीले पुष्प अर्पित कर सुंदर श्रृंगार करें।
 
अर्पण व कथा श्रवण: पूजा में तुलसी दल, मौसमी फल और तिल विशेष रूप से अर्पित करें। इसके बाद वामन अवतार तथा डोल ग्यारस की कथा का श्रद्धापूर्वक श्रवण या पाठ करें।
 
आरती व रात्रि जागरण: धूप-दीप जलाकर श्रीहरि की आरती उतारें। एकादशी की रात सोकर बिताने के बजाय 'रतजगा' करें, जिसमें भगवान के नाम का संकीर्तन और स्तुति की जाती है।
 
पारण की प्रक्रिया: अगले दिन (द्वादशी तिथि) प्रातः पुनः स्नान-पूजन करें, ब्राह्मणों व ज़रूरतमंदों को भोजन कराएं, यथाशक्ति दान दें और फिर शुभ मुहूर्त में ही व्रत का पारण करें।

संकट मोचक सिद्ध मंत्र

पूजन के दौरान तुलसी या चंदन की माला से इन दिव्य मंत्रों का कम से कम 108 बार जाप अवश्य करें:
महामंत्र: ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
श्रीकृष्ण कृपा मंत्र: ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं श्रीकृष्णाय गोविंदाय गोपीजन वल्लभाय श्रीं श्रीं श्री
बीज मंत्र: कृं कृष्णाय नमः
 

डोल ग्यारस के 5 महा-उपाय (सुख, समृद्धि और मोक्ष हेतु)

जन्माष्टमी व्रत की पूर्णता: पौराणिक मान्यता है कि डोल ग्यारस का व्रत रखे बिना जन्माष्टमी का व्रत अधूरा माना जाता है। इस दिन कान्हा के 'जलवा पूजन' का स्मरण कर उनका पूजन करने से श्रीकृष्ण अत्यंत प्रसन्न होते हैं।
 
तुलसी युक्त माखन-मिश्री का भोग: भगवान श्रीकृष्ण को माखन और मिश्री का भोग अत्यधिक प्रिय है। ध्यान रहे कि भोग में तुलसी का पत्ता अवश्य रखें, इसके बिना प्रभु भोग स्वीकार नहीं करते।
 
झूला उत्सव और मान-प्रतिष्ठा: इस दिन कान्हा को सुंदर झूले या डोल में विराजमान कर विधिवत झुलाएं और पूजा करें। इससे समाज में यश, पद-प्रतिष्ठा और धन-धान्य की वृद्धि होती है।
 
संकट मुक्ति और बैकुंठ धाम: परिवर्तिनी एकादशी का व्रत जीवन के समस्त संचित पापों और दुःखों को भस्म कर देता है। इस व्रत के प्रभाव से व्यक्ति मरणोपरांत सीधे विष्णु लोक (बैकुंठ) में स्थान पाता है।
 
गौ-सेवा से दरिद्रता का नाश: एकादशी के दिन स्वयं भोजन ग्रहण करने से पूर्व गाय माता को हरा चारा या रोटी खिलाएं। इससे घर की पुरानी दरिद्रता दूर होती है और लक्ष्मी जी का स्थाई वास होता है।
 

कर्ज मुक्ति व लक्ष्मी कृपा के अतिरिक्त उपाय:

महादान: इस दिन गेहूं, अन्न, फल, वस्त्र, दही और सिंदूर का दान करने से पुराने से पुराने कर्ज का बोझ उतर जाता है।
वाजपेय व अश्वमेध यज्ञ का पुण्य: इस व्रत को करने से कई महायज्ञों के समान पुण्य फल प्राप्त होता है।
लक्ष्मी पूजन: यह देवी लक्ष्मी का अत्यंत प्रिय व्रत है, अतः इस दिन विष्णु जी के साथ धन-लक्ष्मी का पूजन करने से दरिद्रता कभी घर की चौखट पर नहीं आती।
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