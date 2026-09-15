अष्टविनायक गणपति: 8 स्वरूपों के नाम और उनका खास महत्व, जानें किस रूप में क्या है विशेष

श्रीगणेश के ये आठ स्वरूप (अष्टविनायक) केवल पौराणिक कथाओं तक सीमित नहीं हैं, बल्कि मानव जीवन की अलग-अलग समस्याओं, मानसिक विकारों और आध्यात्मिक यात्रा के प्रतीक हैं। मुद्गल पुराण के अनुसार, गणेश जी के इन आठ अवतारों ने संसार से आठ विभिन्न राक्षसों (मानसिक दोषों) का वध किया था।

1. श्री वक्रतुंड (मत्सर का नाश)

स्वरूप और कथा: इनका वाहन सिंह है। इन्होंने 'मत्सरासुर' (ईर्ष्या और जलन की भावना) नामक राक्षस का वध किया था।

महत्व: इनकी उपासना से साधक के मन से ईर्ष्या, द्वेष और दूसरों की प्रगति से जलने की भावना समाप्त होती है। 'वक्रतुंड' का अर्थ है मुड़ी हुई सूंड वाले, जो यह दर्शाते हैं कि वे कठिन से कठिन मार्ग को भी सीधा कर सकते हैं।

2. श्री एकदंत (मद का नाश)

स्वरूप और कथा: इनका वाहन मूषक है और इनका एक दांत टूटा हुआ है। इन्होंने 'मदासुर' (अहंकार और घमंड) का अंत किया था।

महत्व: एकदंत का स्वरूप संदेश देता है कि ज्ञान और धर्म की रक्षा के लिए अपने अहंकार का त्याग करना आवश्यक है। इनकी पूजा से व्यक्ति में नम्रता और बुद्धिमत्ता आती है।

3. श्री महोदर (मोह का नाश)

स्वरूप और कथा: बड़ा पेट (उदर) धारण करने वाले इस स्वरूप का वाहन मूषक है। इन्होंने 'मोहासुर' (अज्ञानता और अंधी आसक्ति) को पराजित किया था।

महत्व: महोदर स्वरूप सिखाता है कि संसार के सुख-दुख और भ्रम को अपने भीतर पचाकर ज्ञान के मार्ग पर कैसे आगे बढ़ा जाए। इनकी कृपा से व्यक्ति मोहाशक्ति से मुक्त होता है।

4. श्री गजानन (लोभ का नाश)

स्वरूप और कथा: हाथी के मुख वाले गणेश जी का यह शांत और भव्य स्वरूप है। इन्होंने 'लोभासुर' (लालच) का अंत किया था।

महत्व: हाथी का मस्तक दूरदर्शिता, गंभीरता और विशाल सोच का प्रतीक है। गजानन की आराधना से मन में असंतोष और अनुचित लालच समाप्त होता है तथा स्थिरता प्राप्त होती है।

5. श्री लंबोदर (क्रोध का नाश)

स्वरूप और कथा: इनका उदर विशाल है और वाहन मूषक है। इन्होंने 'क्रोधुअसुर' (क्रोध और गुस्से) का वध किया था।

महत्व: लंबोदर का अर्थ है सब कुछ समेट लेने वाला बड़ा पेट। यह स्वरूप सिखाता है कि व्यक्ति को दूसरों की गलतियों और संसार के कटु अनुभवों को पचाकर शांत रहना चाहिए। इनकी साधना से गुस्से पर नियंत्रण मिलता है।

6. श्री विकट (काम का नाश)

स्वरूप और कथा: विकट स्वरूप में वे मयूर (मोर) पर सवार हैं। इन्होंने 'कामासुर' (कामुकता और अनियंत्रित वासना) का नाश किया था।

महत्व: इनका भयानक या विकट रूप नकारात्मक ऊर्जाओं और वासनाओं को दूर भगाने का संकेत देता है। इनकी कृपा से साधक का मन एकाग्र और संयमित रहता है।

7. श्री विघ्नराज (ममता या अहंकार का नाश)

स्वरूप और कथा: शेषनाग पर विराजमान यह स्वरूप अत्यंत दिव्य है। इन्होंने 'ममतासुर' (अत्यधिक स्वार्थपूर्ण लगाव और 'मेरा-तेरा' की भावना) को नियंत्रित किया था।

महत्व: विघ्नराज जीवन के सभी प्रकार के विघ्नों, बाधाओं और संकीर्ण सोच को दूर करते हैं। इनकी पूजा से जीवन में शांति, समृद्धि और निर्विघ्न सफलता प्राप्त होती है।

8. श्री धूम्रवर्ण (अभिमान या तामसिक गुणों का नाश)

स्वरूप और कथा: धुएं के रंग वाले इस स्वरूप का वाहन घोड़ा है। इन्होंने 'अभिमानासुर' (मिथ्या गर्व और अज्ञानता के अंधकार) का वध किया था।

महत्व: धूम्रवर्ण स्वरूप जीवन में व्याप्त अनिश्चितता, भ्रम और कलियुग के प्रभाव को नष्ट करता है। इनकी उपासना से साधक को सत्य और असत्य का विवेक प्राप्त होता है।