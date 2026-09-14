  1. धर्म-संसार
  2. व्रत-त्योहार
  3. गणेशोत्सव
  4. ganesh-chaturthi-2026-lord-ganesh-sister-son-grandson-daughter-in-law-names
Published By अनिरुद्ध जोशी
Last Modified: Monday, 14 September 2026 (13:10 IST)

गणेश चतुर्थी 2026: भगवान गणेश की बहन, पुत्र, पोते और बहुओं के नाम जानें, बेहद रोचक है परिवार की कहानी

Lord ganesh chaturthi pariwar
Published By: अनिरुद्ध जोशी
Updated: Mon, 14 Sep 2026 (13:14 IST)
google-news
14 सितंबर से 25 सितंबर 2026 तक गणेश उत्सव का पर्व मनाया जा रहा है। गणपति महाराज के पिता भगगवान शिव और माता पार्वती एवं भाई कार्तिकेय हैं ये तो सभी जानते हैं लेकिन बहुत कम लोग उनकी बहन, पुत्र, पुत्री और बहुओं के बारे में जानते हैं। चलिए जानते हैं उनके परिवार के सदस्यों के नाम।
 

बहनें:

अशोकसुंदरी: (माता पार्वती की इच्छा से उत्पन्न)
मनसा देवी: (शिव जी की पुत्री/गणेश जी की बहन के रूप में वर्णित)
ज्योति: (प्रकाश स्वरूप देवी, मां ज्वालादेवी)

पुत्री:

संतोषी माता: (गणेश जी की योगशक्ति से प्रकट)

पुत्र:

शुभ और लाभ। शुभ को 'क्षेम' भी कहा जाता है।

बहुएँ (पुत्रवधुएँ):

तुष्टि: (शुभ/क्षेम की पत्नी)
पुष्टि: (लाभ की पत्नी)

पोते (पौत्र):

आमोद: (शुभ के पुत्र)
प्रमोद: (लाभ के पुत्र)
 
गणेशजी की बहन: अशोक सुंदरी। हालांकि महादेव की और भी पुत्रियां थीं जिन्हें नागकन्या माना गया- जया, विषहर, शामिलबारी, देव और दोतलि। अशोक सुंदरी को भगवान शिव और पार्वती की पुत्री बताया गया इसीलिए वही गणेशजी की बहन है। इसका विवाह राजा नहुष से हुआ था।
गणेशजी की पत्नियां: गणेशजी की 2 पत्नियां हैं- ऋद्धि, सिद्धि। 
गणेशजी के पुत्र:- पुत्र लाभ और शुभ तथा पोते आमोद और प्रमोद।
गणेशजी की पुत्री:- माता संतोषी उनकी पुत्री हैं।
 
गणेशजी की पुत्री: मान्यता के अनुसार गणेशजी की एक पुत्री भी है जिसका नाम संतोषी है। एक कथा के अनुसार भगवान गणेशजी अपनी बुआ से रक्षासूत्र बंधवा रहे थे। इसके बाद गिफ्ट का लेन-देन देखने के बाद गणेशजी के पुत्रों ने इस रस्म के बारे में पूछा। इस पर गणेशजी ने कहा कि यह धागा नहीं, एक सुरक्षा कवच है। यह रक्षासूत्र आशीर्वाद और भाई-बहन के प्रेम का प्रतीक है।
 
यह सुनकर शुभ और लाभ ने कहा कि ऐसा है तो हमें भी एक बहन चाहिए। यह सुनकर भगवान गणेश ने अपनी शक्तियों से एक ज्योति उत्प‍न्न की और उनकी दोनों पत्नियों की आत्मशक्ति के साथ उसे सम्मिलित कर लिया। इस ज्योति ने कन्या का रूप धारण कर लिया और गणेशजी की पुत्री का जन्म हुआ जिसका नाम संतोषी रखा गया। यह पुत्री माता संतोषी के नाम से विख्यात है।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
अगला लेख
बुध का क्रांतिवृत्त परिवर्तन: 5 राशियों के लिए बेहद शुभ, गणेश उत्सव में बप्पा की बरसेगी कृपा

मंगल का मृगशिरा नक्षत्र में गोचर, 3 राशियों को रहना होगा 12 अगस्त तक सावधान

मंगल का मृगशिरा नक्षत्र में गोचर, 3 राशियों को रहना होगा 12 अगस्त तक सावधानवृषभ राशि के मंगल का 24 जुलाई 2026 को रोहिणी नक्षत्र से मृगशिरा नक्षत्र में गोचर होगा, जहां वे 12 अगस्त तक रहेंगे। मंगल के इस नक्षत्र परिवर्तन के चलते 3 राशि के लोगों को 12 अगस्त तक रहना होगा सावधान। चलिए जानते हैं कि किन राशि 3 राशियों को रहना होगा सावधान।

Rationalism: सत्य की वैज्ञानिक खोज: देकार्त का बुद्धिवाद और आधुनिक दर्शन का जन्म

Rationalism: सत्य की वैज्ञानिक खोज: देकार्त का बुद्धिवाद और आधुनिक दर्शन का जन्मदेकार्त के जीवन का सबसे बड़ा ध्येय यह था कि दर्शनशास्त्र को भी गणित (Mathematics) की तरह सटीक, अकाट्य और संदेह से परे बनाया जाए। वे एक ऐसा सार्वभौमिक सत्य खोजना चाहते थे, जिस पर कोई भी प्रश्नचिह्न न लगा सके। इसी विचार ने बुद्धिवाद (Rationalism) की नींव रखी। आइए, देकार्त के इस अद्भुत दार्शनिक चिंतन के 4 प्रमुख स्तंभों को गहराई से समझते हैं।

मिथुन में मार्गी बुध का प्रभाव: भारत समेत दुनिया में होंगे ये बड़े बदलाव

मिथुन में मार्गी बुध का प्रभाव: भारत समेत दुनिया में होंगे ये बड़े बदलाववृषभ राशि के मंगल का 24 जुलाई 2026 को रोहिणी नक्षत्र से मृगशिरा नक्षत्र में गोचर होगा, जहां वे 12 अगस्त तक रहेंगे। ज्योतिष की दुनिया में एक बड़ा हलचल भरा मोड़ आ चुका है- बुध ग्रह अपनी ही प्रिय राशि मिथुन में सीधे (मार्गी) चलने लगे हैं। अब जब बुद्धि और संवाद का कारक ग्रह सीधी चाल चलेगा, तो जाहिर है आपकी सोच, बातचीत और फैसलों की रफ्तार भी बदल जाएगी।

Rakhi 2026: कब है रक्षा बंधन का त्योहार, राखी बांधने का शुभ मुहूर्त?

Rakhi 2026: कब है रक्षा बंधन का त्योहार, राखी बांधने का शुभ मुहूर्त?Raksha Bandhan 2026: हिन्दू पंचांग के अनुसार, रक्षा बंधन का पर्व प्रतिवर्ष श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। भारतीय संस्कृति में इसे मिठास और खुशियों का उत्सव माना गया है। यह भाई-बहन के प्रेम का पावन पर्व है। यहां जानें रक्षा बंधन 2026 कब है? जानें रक्षा बंधन 2026 की तारीख...

चातुर्मास में सुख-समृद्धि लाने के लिए इन 4 महीनों में राशि के अनुसार ये खास उपाय

चातुर्मास में सुख-समृद्धि लाने के लिए इन 4 महीनों में राशि के अनुसार ये खास उपायChaturmas Astrology Remedies: हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार चातुर्मास यह चार महीनों का पवित्र काल भगवान विष्णु के योगनिद्रा में जाने से प्रारंभ होकर देवउठनी एकादशी पर समाप्त होता है। यदि आप अपनी राशि के अनुसार चातुर्मास में कुछ विशेष उपाय करते हैं, तो जीवन में आ रही और घर में सुख-समृद्धि का वास होता है। यहां जानें 12 राशियों के लिए चातुर्मास के अचूक उपाय...

भगवान गणेश जी के 5 अनसुने किस्से, जिनसे जुड़ी हैं ये रोचक और रहस्यमयी मान्यताएं

भगवान गणेश जी के 5 अनसुने किस्से, जिनसे जुड़ी हैं ये रोचक और रहस्यमयी मान्यताएंभगवान श्री गणेश केवल प्रथम पूज्य ही नहीं, बल्कि अद्भुत और रोचक लीलाओं के स्वामी भी हैं। उनका जन्म किसी सामान्य प्रक्रिया से नहीं, बल्कि अयोनिज (बिना योनि के) माना गया है- चाहे वह माता पार्वती के पुण्यक व्रत का फल हो या अपनी सखी जया-विजया के परामर्श पर अपने उबटन (मैल) से रची गई दिव्य आकृति। आइए जानते हैं बप्पा के जीवन से जुड़े 5 ऐसे ही अनसुने और दिलचस्प किस्से।

14 सितंबर आज ही है हरतालिका तीज का व्रत, जानिए पूजा का मुहूर्त, विधि और पारण का समय

14 सितंबर आज ही है हरतालिका तीज का व्रत, जानिए पूजा का मुहूर्त, विधि और पारण का समयहरतालिका तीज का पावन पर्व इस बार बेहद खास संयोग लेकर आ रहा है। लाला रामस्वरूप, कालनिर्णय, द्रिक पंचांग और एस्ट्रोसेज जैसे मुख्य पंचांगों की मानें, तो उदयातिथि के अनुसार यह व्रत 14 सितंबर 2026, सोमवार को रखा जाएगा। इस दिन सोमवार के साथ चतुर्थी का अद्भुत योग बन रहा है, जिसे शास्त्रों में अत्यंत शुभ और फलदायी माना गया है। हरतालिका तीज से जुड़ी हर अहम जानकारी—शुभ मुहूर्त, पूजन विधि और पारण समय—बिल्कुल नए और सरल अंदाज में नीचे दी जा रही है:

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (14 सितंबर, 2026)

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (14 सितंबर, 2026)Today 14 September horoscope in Hindi : आज 14 सितंबर, 2026, सोमवार का दिन क्या लाया है मेष से लेकर मीन राशि के लिए, यहां जानें डेली होरोस्कोप के अनुसार वेबदुनिया पर दैनिक राशिफल के बारे में एकदम सटीक जानकारी...

14 September Birthday: आपको 14 सितंबर, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!

14 September Birthday: आपको 14 सितंबर, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!14 September Janmdin: जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है वेबदुनिया की विशेष प्रस्तुति में। यह कॉलम नियमित रूप से उन पाठकों के व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में जानकारी देगा जिनका उस दिनांक को जन्मदिन होगा। पेश है दिनांक 14 को जन्मे व्यक्तियों के बारे में जानकारी :

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 14 सितंबर 2026: सोमवार का पंचांग और शुभ समय

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 14 सितंबर 2026: सोमवार का पंचांग और शुभ समय14 September 2026 Today Shubh Muhurat: क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 14 सितंबर, 2026 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त।