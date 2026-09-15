परिवर्तिनी एकादशी 2026 का व्रत कब रखा जाएगा, क्या है इसका महत्व?

Parivartini Ekadashi 2026: भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को परिवर्तिनी एकादशी, जिसे जलझूलनी एकादशी, पद्मा एकादशी या वामन एकादशी भी कहा जाता है, हिंदू धर्म के अत्यंत पवित्र व्रतों में से एक है। यह व्रत प्रतिवर्ष भाद्रपद (भादो) मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है। शास्त्रों के अनुसार, देवशयनी एकादशी से 4 महीने के लिए योगनिद्रा में गए भगवान विष्णु इस दिन अपनी करवट बदलते हैं। भगवान के शयन के दौरान करवट बदलने (परिवर्तन) के कारण ही इसे 'परिवर्तिनी एकादशी' कहा जाता है। परिवर्तिनी एकादशी इस बार 22 सितंबर, मंगलवार 2026 को मनाई जा रही है। आइए जानते हैं इसका महत्‍व और कथा...

परिवर्तिनी एकादशी का धार्मिक महत्‍व

भगवान वामन का पूजन

इस दिन श्री हरि विष्णु के 'वामन अवतार' की विशेष पूजा की जाती है। पौराणिक मान्यता के अनुसार, इसी दिन भगवान वामन ने राजा बलि से 3 पग में तीनों लोक नाप लिए थे।

यहां मनाई जाती है जलझूलनी एकादशी

राजस्थान और उत्तर भारत के कई क्षेत्रों में इसे 'जलझूलनी एकादशी' के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान कृष्ण/विष्णु के बाल स्वरूप (लाला) को पालकी में बैठाकर गाजे-बाजे के साथ जलाशय (नदी, तालाब या सरोवर) ले जाया जाता है और वहां जल-विहार (नौका विहार/स्नान) कराया जाता है।

एकादशी व्रत से होता है पापों का नाश

मान्यता है कि जो व्यक्ति इस एकादशी का व्रत नियमपूर्वक रखता है, उसे वाजपेय यज्ञ के समान फल मिलता है और उसके सभी जाने-अनजाने में हुए पाप नष्ट हो जाते हैं। इस दिन पूर्ण सात्विक दिनचर्या अपनाएं, लहसुन-प्याज और मांस-मदिरा का सेवन न करें।

परिवर्तिनी एकादशी की पूजा विधि

संकल्प व स्नान

एकादशी के दिन प्रातःकाल उठकर स्नान करें और भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लें। पूजा स्थान की सफाई करें। भगवान विष्णु या भगवान वामन की प्रतिमा/चित्र स्थापित करें। पंचामृत से स्नान कराकर भगवान को रोली, चंदन, अक्षत, पीले फूल, तुलसी पत्र और पीले वस्त्र अर्पित करें। इसके पश्‍चात परिवर्तिनी एकादशी की व्रत कथा पढ़ें या सुनें। इसके बाद धूप-दीप से भगवान विष्णु की आरती करें।

विशेष भोग

भगवान को माखन-मिश्री, मौसमी फल और बेसन के लड्डू या खीर का भोग लगाएं (भोग में तुलसी दल जरूर रखें)। इस दिन जरूरतमंदों को छाता, जूते, अन्न, दही और तांबे के बर्तन का दान करना अत्यंत शुभ माना जाता है। एकादशी के दिन घर में चावल बनाना और खाना पूरी तरह से वर्जित होता है। परिवर्तिनी एकादशी व्रत का पारण अगले दिन (द्वादशी तिथि को) शुभ मुहूर्त में किया जाता है।

परिवर्तिनी एकादशी व्रत की कथा

भगवान कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को यह कथा सुनाई थी। त्रेतायुग में दैत्यराज बलि बहुत दानी और धर्मपरायण राजा था, लेकिन उसने अपने बल से तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया था। देवताओं का भय दूर करने के लिए भगवान विष्णु ने वामन रूप (छोटे ब्राह्मण) का अवतार लिया और राजा बलि के यज्ञ में पहुंचे।

वामन देव ने राजा बलि से दान में केवल तीन पग भूमि मांगी। शुक्राचार्य के मना करने पर भी बलि ने वचन दे दिया। तब वामन देव ने अपना विशाल रूप धारण कर पहले पग में पृथ्वी और दूसरे में स्वर्ग लोक नाप लिया। जब तीसरे पग के लिए कोई स्थान नहीं बचा, तो राजा बलि ने अपना सिर भगवान के चरणों में रख दिया।

बलि की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उसे पाताल लोक का स्वामी बना दिया और स्वयं उसके द्वारपाल बनकर रहने लगे। जब माता लक्ष्मी ने बलि को रक्षासूत्र (राखी) बांधकर विष्णु जी को वापस मांगा, तब से भगवान पाताल में भी निवास करते हैं और भाद्रपद शुक्ल एकादशी को शयन के दौरान करवट बदलते हैं।





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