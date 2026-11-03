दद्दू का दरबार: राहुल के सलाहकार

प्रश्न : दद्दू जी, राहुल गांधी जब भी राजनीति की पिच पर नई पारी खेलने उतरते हैं तो अक्सर हिट विकेट होकर आउट हो जाते हैं। शायद इसीलिए कांग्रेस लगातार चुनाव हारती रहती है।

हम भारतीयों की एक आदत होती है कि हमारी सहानुभूति हारने वाले के पक्ष में अधिक होती है। बिना किसी पूर्वाग्रह के आपसे एक प्रश्न है कि आखिर राहुल जी के सलाहकार कौन हैं?

उत्तर : बहुत अच्छा प्रश्न है। आपका सहानुभूति वाला कोण भी प्रशंसनीय है, जो राहुल गांधी के प्रति किसी दुर्भावना के बजाय उनके राजनीतिक प्रदर्शन को लेकर चिंता दर्शाता है।

राहुल गांधी के सबसे बड़े सलाहकार हैं उनका नादान बचपना और बाल हठ, जो अक्सर बड़े राजनीतिक परिवारों के बिगड़ैल बच्चों का साथ नहीं छोड़ते।

उनके कुछ अन्य सलाहकार भी हैं, मसलन पारिवारिक विरासत का अहंकार, सत्ता पर अपनी निर्विवाद दावेदारी की सोच, विनम्रता का अभाव और गलत लोगों पर भरोसा करके उनकी चाटुकारिता को प्रोत्साहन देना।

व्यक्ति गुणी हो तो गलत सलाहकारों के बीच रहकर भी सही निर्णय ले सकता है, लेकिन व्यक्ति में विवेक का अभाव हो तो अच्छे सलाहकार भी उसका उद्धार नहीं कर सकते।

दरअसल, व्यक्ति के गुण और अवगुण ही उसके सबसे बड़े सलाहकार होते हैं।