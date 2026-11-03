क्या यश की 'रामायण' बदल देगी रावण को देखने का नजरिया? अभिनेता ने बताई किरदार की खासियत रावण सिर्फ खलनायक नहीं, एक विद्वान और महान योद्धा भी था, यश ने बताया 'रामायण' का सबसे खास पहलू

रणबीर कपूर की भगवान राम और यश की रावण के रूप में आने वाली फिल्म 'रामायण' को लेकर दर्शकों में उत्सुकता बढ़ती जा रही है। फिल्म में रावण की भूमिका निभा रहे यश का मानना है कि रामायण को सिर्फ राम और रावण के बीच अच्छाई और बुराई की लड़ाई के रूप में देखना इसकी व्यापकता को सीमित करना होगा। इस महाकाव्य में हर किरदार के अपने पक्ष और परिस्थितियां हैं, जिन्हें समझना जरूरी है।

यश के मुताबिक, रावण कोई साधारण राजा नहीं था। वह विद्वान, महान संगीतकार, कुशल योद्धा और शक्तिशाली शासक था। उसके व्यक्तित्व में कई खूबियां थीं, लेकिन जीवन में लिए गए कुछ छोटे फैसलों ने उसके पूरे अस्तित्व को बदल दिया। यश को रामायण का यह पहलू बेहद दिलचस्प लगता है कि जीवन में सफलता और शक्ति हासिल करना जितना महत्वपूर्ण है, उतना ही जरूरी उस शक्ति को सही तरीके से संभालना भी है।

रावण और राम, दोनों के नजरिए से समझी जा सकती है रामायण

'टुडे स्टार्स' को दिए इंटरव्यू में यश ने कहा कि अलग-अलग राज्यों में रामायण की अलग-अलग व्याख्याएं मिलती हैं। भारतीय संस्कृति की खूबसूरती यही है कि यहां किसी कहानी को सिर्फ एक नजरिए से नहीं देखा जाता। रामायण को रावण के दृष्टिकोण से भी समझने की कोशिश की गई है।

यश के अनुसार, इस कहानी की सबसे बड़ी खूबी यह है कि इसके किरदारों से लोग खुद को जोड़ सकते हैं। हर इंसान जीवन में कुछ हासिल करना चाहता है। इसके लिए मेहनत करता है, अपनी क्षमताएं बढ़ाता है और खुद को समर्पित करता है। लेकिन जब उसे सफलता और ताकत मिल जाती है, तो उसे बनाए रखना भी उतनी ही बड़ी चुनौती होती है।





अभिनेता ने यह भी कहा कि जीवन में कई बार छोटे-छोटे फैसले ऐसे नतीजे पैदा कर देते हैं, जिनका असर दूर तक जाता है। रावण के जीवन में भी कुछ ऐसे ही फैसले निर्णायक साबित हुए। यश का मानना है कि वह रामायण के हर किरदार को उसके अपने नजरिए से समझने की कोशिश कर रहे हैं। रावण से भी दर्शक जुड़ाव महसूस कर सकते हैं और राम से भी, लेकिन भगवान राम ने मुश्किल परिस्थितियों को जिस तरह संभाला, वह इस कहानी की एक बड़ी सीख है।





इसलिए फिल्म के सह-निर्माण से भी जुड़े यश

यश सिर्फ इस फिल्म में अभिनय ही नहीं कर रहे, बल्कि इसके सह-निर्माता भी हैं। उनका मानना है कि रामायण जैसी विशाल और महत्वपूर्ण कहानी को बड़े पैमाने पर बनाया जाना चाहिए। भारतीय सिनेमा में ऐसी कहानियों की कमी नहीं है, जिन्हें अंतरराष्ट्रीय दर्शकों तक पहुंचाया जा सकता है।

उन्होंने कोरियाई फिल्मों का उदाहरण देते हुए कहा कि जिस तरह कोरियाई सिनेमा ने दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में अपनी पहचान बनाई है, उसी तरह भारतीय फिल्मों और कहानियों में भी वैश्विक दर्शकों तक पहुंचने की क्षमता है। यश के मुताबिक, रामायण ऐसी ही कहानियों में से एक है, जिसे पूरी दुनिया के सामने प्रस्तुत किया जाना चाहिए।





'रामायण' में नजर आएंगे ये सितारे

नितेश तिवारी के निर्देशन में बन रही फिल्म में यश रावण की भूमिका निभा रहे हैं, जबकि रणबीर कपूर भगवान राम के किरदार में दिखाई देंगे। साई पल्लवी सीता और रवि दुबे लक्ष्मण की भूमिका में हैं।

फिल्म की स्टारकास्ट में सनी देओल, अनुपम खेर, काजल अग्रवाल, रकुल प्रीत सिंह, विवेक ओबेरॉय, कुणाल कपूर, आदिनाथ कोठारे, अरुण गोविल, इंदिरा कृष्णन और लारा दत्ता जैसे कलाकार भी शामिल हैं। फिल्म को भारतीय सिनेमा की बड़ी प्रस्तुतियों में से एक माना जा रहा है।