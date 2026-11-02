  1. मनोरंजन
  2. फनी जोक्स
  3. दद्दू का दरबार
  4. daddoo-ka-darbar-fast-food-healthy-topping
Published By एमके सांघी
Last Modified: Monday, 2 November 2026 (16:47 IST)

दद्दू का दरबार: जंक फूड के बीच हेल्दी टॉपिंग का नया प्रयोग, क्या है माजरा?

daddu ka darbar Fast Food
Published By: एमके सांघी
Updated: Mon, 2 Nov 2026 (16:50 IST)
google-news
प्रश्न: दद्दू जी, हम भारतीयों की हर सब्जी में आलू मिलाने की आदत क्यों है? जैसे—आलू-मटर, आलू-गोभी, आलू-बैंगन, आलू-छोले आदि...
 
उत्तर: देखिए, सदियों पहले जब कोई बच्चा सब्जी खाने में आनाकानी कर रहा होगा, तब उसकी माँ ने उसे बहलाने के लिए उसकी सब्जी में आलू मिला दिया होगा। धीरे-धीरे यही तरकीब सभी माताओं ने अपना ली और देखते ही देखते बड़ों को भी इसकी आदत हो गई।
 
इसे यूं समझिए कि आलू वह 'रिश्वत' है, जिसके लालच में हम दूसरी सभी सब्जियां खाना सीख गए।
 
आज आवश्यकता इस बात की है कि हम इस नायाब भारतीय तरकीब को उलट दें। बच्चों को फास्ट फूड से दूर करने के बजाय, उनके फास्ट फूड पर पौष्टिक (हेल्दी) सब्जियों की टॉपिंग करके उन्हें सेहतमंद खान-पान की आदत डालें।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
अगला लेख
‘हनुमान अंश’ की करोड़ों की कमाई के बाद छिड़ी जंग, फिल्म के अधिकारों पर आमने-सामने आए मेकर्स

‘रामायण’ में रवि दुबे बने लक्ष्मण, नए पोस्टर में दिखा दमदार योद्धा का अंदाज

‘रामायण’ में रवि दुबे बने लक्ष्मण, नए पोस्टर में दिखा दमदार योद्धा का अंदाजनमित मल्होत्रा की 'रामायण' को लेकर जबरदस्त बज बना हुआ है। फिल्म की रिलीज से पहले मेकर्स कैरेक्टर्स पोस्टर रिलीज कर रहे हैं। अब फिल्म से लक्ष्मण के रूप में रवि दुबे का सोलो कैरेक्टर पोस्टर रिलीज कर दिया है। इस पोस्टर के साथ दर्शकों को महागाथा के सबसे सम्मानित पात्रों में से एक के रूप में एक्टर का कभी न देखा जाने वाला अवतार देखने मिलने वाला है।

'रामायण' में राम बने रणबीर कपूर ने एलन मस्क की फ्लाइंग कार को बताया 5,000 साल पुरानी टेक्नोलॉजी, पुष्पक विमान का किया जिक्र

'रामायण' में राम बने रणबीर कपूर ने एलन मस्क की फ्लाइंग कार को बताया 5,000 साल पुरानी टेक्नोलॉजी, पुष्पक विमान का किया जिक्रनितेश तिवारी के निर्देशन में बन रही बहुप्रतीक्षित पौराणिक एक्शन फिल्म 'रामायण: पार्ट 1' की रिलीज अब बेहद करीब है। दिवाली के पावन अवसर पर 5 नवंबर 2026 को सिनेमाघरों में दस्तक देने जा रही इस फिल्म को लेकर दर्शकों और प्रशंसकों के बीच जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। पूरी स्टार कास्ट और क्रू फिल्म के प्रमोशन में पूरी ताकत से जुटी हुई है।

संजय गुप्ता के निधन के बाद वायरल हुआ बेटी का वीडियो, पैपराजी को दिखाई मिडिल फिंगर, पत्नी अनुराधा ने की भावुक अपील

संजय गुप्ता के निधन के बाद वायरल हुआ बेटी का वीडियो, पैपराजी को दिखाई मिडिल फिंगर, पत्नी अनुराधा ने की भावुक अपीलबॉलीवुड के जाने-माने फिल्म निर्देशक और निर्माता संजय गुप्ता के अचानक निधन से फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर है। वर्सोवा स्थित अपने आवास पर हुए एक दर्दनाक हादसे में सिर पर गंभीर चोट लगने के कारण उनका निधन हो गया। इस अपूरणीय क्षति के बीच, फिल्म निर्माता के अंतिम संस्कार के दौरान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें उनकी बेटी दलाई पैपराजी की ओर आपत्तिजनक इशारा करती नजर आईं।

Rise and Fall 2 में शहजाद पूनावाला का दबदबा, दो बार बने अल्टीमेट रूलर, अब फिनाले में एंट्री

Rise and Fall 2 में शहजाद पूनावाला का दबदबा, दो बार बने अल्टीमेट रूलर, अब फिनाले में एंट्रीरिएलिटी शोज की दुनिया में हर दिन नए मोड़ देखने को मिलते हैं, लेकिन 'राइज एंड फॉल सीजन 2' का यह मोड़ बेहद खास और ऐतिहासिक बन गया है। अपनी तीखी राजनीतिक बहस और आक्रामक शैली के लिए पहचाने जाने वाले शहजाद पूनावाला ने 'राइज एंड फॉल 2' के फाइनल में जगह बना ली है। वह इस सीजन के टिकट टू फिनाले को हासिल करने वाले पहले प्रतियोगी बन गए हैं।

फेमस फूड इन्फ्लुएंसर 'चिकन लेग पीस' की मौत की उड़ी अफवाह, उल्हास कामठे ने खुद वीडियो जारी कर बताया सच

फेमस फूड इन्फ्लुएंसर 'चिकन लेग पीस' की मौत की उड़ी अफवाह, उल्हास कामठे ने खुद वीडियो जारी कर बताया सचइंटरनेट पर अपने अनोखे अंदाजमें विशाल थालियों से मटन और चिकन खाते हुए लाखों दिलों पर राज करने वाले मशहूर फूड इन्फ्लुएंसर उल्हास कामठे जिन्हें दुनिया 'चिकन लेग पीस' के नाम से जानती है—हाल ही में सोशल मीडिया पर एक बड़ी गलतफहमी का शिकार हो गए।

उड़ता तीर मूवी रिव्यू: आयुष्मान खुराना की फिल्म में दिलचस्प आइडिया, लेकिन कॉमेडी के नाम पर निराशा

उड़ता तीर मूवी रिव्यू: आयुष्मान खुराना की फिल्म में दिलचस्प आइडिया, लेकिन कॉमेडी के नाम पर निराशाआयुष्मान खुराना की ‘उड़ता तीर’ एक पाकिस्तानी जासूस की कहानी है, जिसकी याददाश्त जाने के बाद वह भारत के लिए काम करने लगता है। दिलचस्प विचार के बावजूद फिल्म कमजोर पटकथा, अविश्वसनीय घटनाक्रम और फीकी कॉमेडी के कारण असर नहीं छोड़ पाती। सारा अली खान समेत कलाकारों को भी पर्याप्त मौके नहीं मिलते। जल्दबाजी भरा निर्देशन, कमजोर सहायक ट्रैक और औसत संगीत फिल्म की कमियों को बढ़ाते हैं। पढ़ें पूरा रिव्यू और जानें कैसी है फिल्म।

न बंदूक चली, न पड़ा थप्पड़: फिर भी सिनेमाघरों में क्यों चला 'दृश्यम: द कन्क्लूजन' का जादू?

न बंदूक चली, न पड़ा थप्पड़: फिर भी सिनेमाघरों में क्यों चला 'दृश्यम: द कन्क्लूजन' का जादू?अजय देवगन स्टारर 'दृश्यम: द कन्क्लूजन' ने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया है। बिना हिंसा और खून-खराबे के यह क्राइम थ्रिलर फैमिली ड्रामा के दम पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई। फ्रेंचाइज की लोकप्रियता, पुराने किरदारों से जुड़ाव, जयदीप अहलावत और प्रकाश राज की जोरदार एंट्री और अभिषेक पाठक के सधे हुए निर्देशन ने फिल्म को मास्टरपीस बना दिया। जानिए आखिर किन 5 मजबूत कारणों ने फिल्म को दर्शकों की पहली पसंद बना दिया है।

नाना पाटेकर की पत्नी कौन थीं? 1978 में हुई थी शादी, फिर क्यों अलग रहने लगे दोनों, जानिए अनकही कहानी

नाना पाटेकर की पत्नी कौन थीं? 1978 में हुई थी शादी, फिर क्यों अलग रहने लगे दोनों, जानिए अनकही कहानीनाना पाटेकर और नीलकांति पाटेकर की शादी 1978 में हुई थी। नीलकांति मराठी थिएटर से जुड़ी अभिनेत्री थीं और शुरुआती दौर में बैंक अधिकारी के तौर पर काम करती थीं। नाना ने माना था कि उनके संघर्ष के दिनों में पत्नी की आर्थिक मदद और भरोसे ने उन्हें अभिनय में करियर बनाने का मौका दिया। बाद में दोनों अलग रहने लगे, लेकिन तलाक नहीं लिया। नाना ने इसकी वजह समय के साथ पैदा हुए मतभेदों को बताया था।

रेखा की जिंदगी में अमिताभ सहित आए ये 6 पुरुष, पर क्यों नहीं मिला सच्चा प्यार?

रेखा की जिंदगी में अमिताभ सहित आए ये 6 पुरुष, पर क्यों नहीं मिला सच्चा प्यार?रेखा की जिंदगी जितनी ग्लैमरस दिखी, उतनी ही दर्द भरी रही। कभी नवीन निश्चल से लेकर अमिताभ बच्चन तक, हर रिश्ता उन्हें कुछ सिखा गया। रेखा को चाहने वाले कई थे, पर समझने वाला कोई नहीं। उनके जीवन के ये रिश्ते बतौर इंसान रेखा के दिल के दर्द और मजबूती की कहानी बयां करते हैं।

रेखा की जिंदगी के 25 अनसुने किस्से: जब 'अग्ली डकलिंग' कहकर उड़ाया गया मजाक, मजबूरी में बनीं बॉलीवुड की 'एवरग्रीन दीवा'

रेखा की जिंदगी के 25 अनसुने किस्से: जब 'अग्ली डकलिंग' कहकर उड़ाया गया मजाक, मजबूरी में बनीं बॉलीवुड की 'एवरग्रीन दीवा'बॉलीवुड की रहस्यमयी और दिलकश अदाकारा रेखा की जिंदगी किसी फिल्मी पटकथा से कम नहीं है। आर्थिक तंगी के चलते बचपन में स्कूल छूटने से लेकर इंडस्ट्री में 'अग्ली डकलिंग' का ताना झेलने तक, उन्होंने हर संघर्ष को मात दी। अफेयर्स के किस्से, टूटी शादियां, अनूठे शौक और अपनी शर्तों पर खुद को एक स्टाइल आइकन के रूप में गढ़ने की दास्तान रेखा को सिनेमा की सबसे दिलचस्प पहेली बनाती है। जानिए उनकी जिंदगी के 25 अनसुने पहलू।