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Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Last Modified: Monday, 13 July 2026 (16:59 IST)

The Odyssey Preview: क्रिस्टोफर नोलन की 23900 करोड़ रुपये की फिल्म में मिथक, रोमांच और तकनीक का संगम

The Odyssey Preview
Written By: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Updated: Mon, 13 Jul 2026 (17:01 IST)
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हॉलीवुड के मशहूर निर्देशक क्रिस्टोफर नोलन अपनी नई फिल्म 'द ओडिसी' (The Odyssey) के जरिए एक बार फिर दर्शकों को ऐसी दुनिया में ले जाने वाले हैं, जहां रोमांच, रहस्य, युद्ध, प्रेम और संघर्ष का अद्भुत मेल देखने को मिलेगा। यह फिल्म प्राचीन यूनानी कवि होमर के प्रसिद्ध महाकाव्य 'ओडिसी' पर आधारित है, जिसे विश्व साहित्य की सबसे महान रचनाओं में गिना जाता है। लंबे समय से इस कहानी पर फिल्म बनाने की चर्चा होती रही, लेकिन नोलन इसे आधुनिक तकनीक और अपने खास सिनेमाई अंदाज में बड़े पर्दे पर उतार रहे हैं। इस फिल्म का बजट 250 मिलियन डॉलर या लगभग 23900 करोड़ रुपये है। 
 

कहानी क्या है?

फिल्म की कहानी युद्ध के बाद इथाका के राजा ओडीसियस की घर वापसी की रोमांचक यात्रा पर आधारित है। युद्ध जीतने के बाद भी उनका संघर्ष खत्म नहीं होता। घर लौटने के दौरान उन्हें समुद्र के देवताओं के क्रोध, रहस्यमयी द्वीपों, राक्षसों, जादूगरनी सर्सी, एक-आंख वाले दैत्य साइक्लोप्स और कई खतरनाक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। यह सफर केवल शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक और भावनात्मक परीक्षा भी है। इसी वजह से यह कहानी आज भी दुनिया भर के पाठकों और फिल्म प्रेमियों को आकर्षित करती है।
 

फिल्म की सबसे बड़ी खासियत

'द ओडिसी' को अब तक की सबसे महत्वाकांक्षी फिल्मों में माना जा रहा है। क्रिस्टोफर नोलन इस फिल्म को अत्याधुनिक IMAX कैमरों से शूट कर रहे हैं ताकि दर्शकों को विशाल समुद्री युद्ध, प्राचीन सभ्यताओं और रोमांचक दृश्यों का वास्तविक अनुभव मिल सके। फिल्म में बड़े पैमाने पर वास्तविक लोकेशन, विशाल सेट और कम से कम कंप्यूटर ग्राफिक्स का उपयोग करने की कोशिश की गई है। यही नोलन की फिल्मों की पहचान भी रही है।
 

दमदार स्टारकास्ट

फिल्म में मैट डेमन मुख्य भूमिका में नजर आएंगे और वह ओडीसियस के किरदार में नजर आएंगे। उनके साथ टॉम हॉलैंड, ऐन हैथवे, चार्लीज़ थेरॉन, रॉबर्ट पैटिनसन, जैसे कई बड़े कलाकार शामिल हैं। इतनी बड़ी स्टारकास्ट ने फिल्म को पहले ही चर्चा का विषय बना दिया है।
 

निर्देशक क्रिस्टोफर के बारे में 

क्रिस्टोफर नोलन को आधुनिक दौर के सबसे प्रभावशाली फिल्म निर्देशकों में गिना जाता है। उन्होंने इन्सेप्शन, इंटरस्टेलर, डनकर्क, द डार्क नाइट ट्रिलॉजी और ओपेनहाइमर जैसी विश्वप्रसिद्ध फिल्में बनाई हैं। उनकी फिल्मों की पहचान जटिल लेकिन दिलचस्प कहानी, शानदार सिनेमैटोग्राफी, वास्तविक लोकेशन और तकनीकी उत्कृष्टता है। 'ओपेनहाइमर' की सफलता के बाद 'द ओडिसी' को लेकर दर्शकों की उम्मीदें और भी बढ़ गई हैं।
 

फिल्म से जुड़े रोचक तथ्य

यह फिल्म होमर के लगभग तीन हजार वर्ष पुराने महाकाव्य का आधुनिक सिनेमाई रूप है। बताया जा रहा है कि इसे कई देशों में वास्तविक लोकेशन पर शूट किया गया है। फिल्म में IMAX तकनीक का बड़े स्तर पर उपयोग होगा और इसे अब तक की सबसे भव्य फिल्मों में शामिल माना जा रहा है। शुरुआती रिपोर्टों के अनुसार इसका बजट भी हॉलीवुड की सबसे महंगी फिल्मों में गिना जा सकता है। रिलीज से काफी पहले ही दुनिया भर के दर्शकों और फिल्म विशेषज्ञों के बीच इसे लेकर जबरदस्त उत्सुकता देखी जा रही है।
 

क्यों खास है 'द ओडिसी'?

यह फिल्म केवल एक पौराणिक कहानी नहीं बल्कि साहस, धैर्य, परिवार, नेतृत्व और कभी हार न मानने की भावना का प्रतीक है। यदि क्रिस्टोफर नोलन अपनी पिछली फिल्मों की तरह यहां भी कहानी और तकनीक का बेहतरीन संतुलन बना पाए, तो 'द ओडिसी' वर्ष  की सबसे यादगार और चर्चित हॉलीवुड फिल्मों में शामिल हो सकती है।
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