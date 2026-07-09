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रिश्तों की गर्माहट और एक बिल्ली की प्यारी कहानी लेकर आ रही है 'मैक्स, मिन एंड म्याऊज़ाकी'
आज के दौर में जब बड़े बजट की एक्शन और थ्रिलर फिल्मों का दबदबा है, वहीं एक ऐसी फिल्म दर्शकों के बीच आने वाली है जो रिश्तों की गर्माहट, परिवार के जुड़ाव और जिंदगी की छोटी-छोटी खुशियों को पर्दे पर उतारने का वादा करती है। फिल्म 'मैक्स, मिन एंड म्याऊज़ाकी' अपनी सादगी और भावनात्मक कहानी से दर्शकों का ध्यान खींच सकती है। यह फिल्म सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि इंसानों और उनके रिश्तों के बीच खोते जा रहे अपनापन को फिर से महसूस कराने की कोशिश करती नजर आ रही है।
निर्माताओं का मानना है कि सोशल मीडिया और बदलती जीवनशैली के बीच जहां पारिवारिक रिश्तों में दूरी बढ़ती जा रही है, यह फिल्म उसी पुराने अपनापन और भावनात्मक जुड़ाव को वापस लाने की कोशिश करेगी।
इस फिल्म में दर्शकों को एक ऐसी दुनिया की झलक मिलेगी, जहां आधुनिक रिश्तों की जटिलताएं, परिवार के बदलते समीकरण और एक खास बिल्ली म्याऊज़ाकी कहानी का अहम हिस्सा बनकर सामने आती है।
कहानी ऐसे रिश्तों के इर्द-गिर्द घूमती है जहां समय के साथ प्यार के मायने बदलते हैं, परिवार में दूरियां आती हैं और फिर कुछ खास रिश्ते लोगों को दोबारा जोड़ देते हैं।
साथ बैठकर खाना खाना, सड़क यात्राएं, पारिवारिक समारोह, अलग-अलग सोच रखने वाले लोग और रिश्तों के बीच की खामोशियां फिल्म की भावनात्मक दुनिया को सामने लाती हैं। इसकी सहजता ही इसकी सबसे बड़ी ताकत नजर आती है।
मुंबई की पृष्ठभूमि और मानसून के खूबसूरत माहौल में बनी यह फिल्म जिंदगी की उन छोटी बातों को महत्व देती है, जो बड़े रिश्तों की नींव बनती हैं। फिल्म बदलाव, अपनापन और उन अनजान मुलाकातों की कहानी कहती है जो कभी-कभी इंसान की पूरी जिंदगी बदल देती हैं।
इस पूरी यात्रा में म्याऊज़ाकी सिर्फ एक बिल्ली नहीं बल्कि भावनाओं को जोड़ने वाली एक महत्वपूर्ण कड़ी बनकर सामने आती है।
माना जा रहा है कि फिल्म में म्याऊज़ाकी नाम की बिल्ली का नाम मशहूर जापानी फिल्मकार हायाओ मियाज़ाकी से प्रेरित है। हालांकि, कहानी में इस किरदार की भूमिका सिर्फ एक पालतू जानवर तक सीमित नहीं दिखाई देती, बल्कि यह इंसानों के बीच प्यार, संवेदना और जुड़ाव का प्रतीक बनकर उभरती है।
फिल्म में नई पीढ़ी के कलाकारों के साथ अनुभवी सितारे भी नजर आएंगे। इसमें मेधा शंकर, सिद्धार्थ मेनन और विधात्री बांदी जैसे युवा कलाकार शामिल हैं। वहीं आदिल हुसैन, मंदिरा बेदी, नासर और नफीसा अली जैसे दिग्गज कलाकार फिल्म को मजबूती देते हैं।
'मैक्स, मिन एंड म्याऊज़ाकी' का लेखन और निर्देशन पद्मकुमार नरसिम्हामूर्ति ने किया है। एसएसओ प्रोडक्शंस के बैनर तले बनी इस फिल्म के निर्माता समीक्षा ओसवाल और शेल ओसवाल हैं। 'मैक्स, मिन एंड म्याऊज़ाकी' 24 जुलाई को देशभर के सिनेमाघरों में रिलीज होगी।
ऋत्विक पारीक की फिल्म 'डुग डुग' प्राइम वीडियो पर हुई रिलीज, ग्लोबल ऑडियंस के बीच मिलेगी नई पहचान
व्यंग्यात्मक कॉमेडी फिल्म 'डुग डुग' प्रीमियर प्राइम वीडियो पर हो गया है। फिल्म का निर्देशन और लेखन ऋत्विक पारीक ने किया है। बॉटल रॉकेट पिक्चर्स के बैनर तले प्रेरणा पारीक और ऋत्विक पारीक ने इसका निर्माण किया है, जबकि अनुराग कश्यप, निखिल आडवाणी, विक्रमादित्य मोटवानी और वासन बाला इसके एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर हैं।
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सामाजिक मुद्दे पर आधारित आगामी कोर्टरूम ड्रामा फिल्म 'द इंडिया स्टोरी' के निर्माताओं ने फिल्म का एक और प्रभावशाली पोस्टर जारी किया है, जिसने दर्शकों के बीच फिल्म को लेकर उत्सुकता और बढ़ा दी है। ज़ी स्टूडियोज़ के सहयोग से एमआईजी प्रोडक्शन एंड स्टूडियोज़ द्वारा प्रस्तुत इस फिल्म का निर्देशन चेतन डीके ने किया है, जबकि इसकी कहानी और निर्माण की जिम्मेदारी सागर बी. शिंदे ने संभाली है।