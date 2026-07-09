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Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Last Updated : Thursday, 9 July 2026 (16:53 IST)

महाप्रभु जगन्नाथ: रथ यात्रा के पावन अवसर पर सिनेमाघरों में होगी रिलीज

Mahaprabhu Jagannath movie
Written By: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Publish: Thu, 9 Jul 2026 (16:47 IST) Updated: Thu, 9 Jul 2026 (16:53 IST)
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आस्था, संस्कृति और भारतीय परंपराओं को भव्य एनिमेशन के जरिए बड़े पर्दे पर उतारने वाली बहुप्रतीक्षित फिल्म 'महाप्रभु जगन्नाथ' अब 17 जुलाई 2026 को देशभर के सिनेमाघरों में रिलीज होगी। खास बात यह है कि फिल्म 16 जुलाई को होने वाली पवित्र जगन्नाथ रथ यात्रा के ठीक अगले दिन दर्शकों के बीच पहुंचेगी। 
 
'महाप्रभु जगन्नाथ' एक पारिवारिक एनिमेटेड फिल्म है, जिसमें भारतीय संस्कृति, परंपराओं और आध्यात्मिक मूल्यों को आधुनिक एनिमेशन तकनीक के साथ पेश किया गया है। फिल्म का उद्देश्य बच्चों से लेकर बड़ों तक हर आयु वर्ग के दर्शकों को एक साथ जोड़ना है।
 
इस फिल्म का निर्माण दुर्गा प्रसाद दलई ने एले एनिमेशन्स प्राइवेट लिमिटेड के बैनर तले किया है। यह उनकी लोकप्रिय एनिमेटेड सीरीज 'जय जगन्नाथ' की विरासत को आगे बढ़ाती है, जिसे टेलीविजन पर प्रसारण के दौरान लाखों दर्शकों का प्यार मिला था।
 

300 से ज्यादा स्क्रीन पर होगी रिलीज

फिल्म को देशभर में बड़े स्तर पर रिलीज करने के लिए सिनेपोलिस के साथ साझेदारी की गई है। 'महाप्रभु जगन्नाथ' को 300 से अधिक स्क्रीन पर हिंदी, ओड़िया और तेलुगु भाषाओं में रिलीज किया जाएगा। इसके अलावा फिल्म चुनिंदा अंतरराष्ट्रीय बाजारों में भी दर्शकों के लिए उपलब्ध होगी।
 

मजबूत टीम ने संभाली जिम्मेदारी

फिल्म का निर्देशन श्रीपाद वारखेडकर ने किया है, जबकि इसकी कहानी और संवाद पल्लवी शर्मा ने लिखे हैं। निर्माताओं का दावा है कि कहानी भावनात्मक रूप से बच्चों और बड़ों, दोनों को जोड़ने में सफल होगी। वहीं, अविरल कुमार का संगीत फिल्म के आध्यात्मिक और भव्य माहौल को और प्रभावशाली बनाता है।
 

2008 से उच्च गुणवत्ता वाला कंटेंट बना रही है कंपनी

भुवनेश्वर स्थित एले एनिमेशन्स प्राइवेट लिमिटेड वर्ष 2008 से भारतीय और अंतरराष्ट्रीय दर्शकों के लिए उच्च गुणवत्ता वाला एनिमेटेड कंटेंट तैयार कर रही है। अब कंपनी 'महाप्रभु जगन्नाथ' के जरिए भारतीय संस्कृति और भगवान जगन्नाथ की परंपरा को बड़े पर्दे पर नए अंदाज में प्रस्तुत करने जा रही है।
 
रथ यात्रा के पावन अवसर पर रिलीज होने वाली यह फिल्म आस्था, संस्कृति और आधुनिक एनिमेशन का ऐसा संगम पेश करने का दावा करती है, जो पूरे परिवार के लिए यादगार सिनेमाई अनुभव बन सकता है।
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