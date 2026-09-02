सिद्धार्थ शुक्ला: बिजनेस की दुनिया से टीवी के 'किंग' बनने तक की अनसुनी दास्तान

भारतीय मनोरंजन उद्योग के इतिहास में कुछ चेहरे ऐसे होते हैं, जो स्क्रीन से हटने के बाद भी दर्शकों के दिलों पर राज करते हैं। सिद्धार्थ शुक्ला एक ऐसा ही नाम थे, जिन्होंने अपनी दमदार एक्टिंग, बेबाक पर्सनालिटी और करिश्माई अंदाज़ से न सिर्फ टीवी इंडस्ट्री पर हुकूमत की, बल्कि अपनी फैन फॉलोइंग से बॉलीवुड के बड़े-बड़े सितारों को भी कड़ी टक्कर दी।

टीवी जगत का यह सितारा अचानक हमेशा के लिए खामोश हो गया, लेकिन उनकी यादें और उनका काम आज भी करोड़ों फैंस के दिलों में ज़िंदा हैं। सिद्धार्थ शुक्ला का शुरुआती सपना कभी अभिनय की दुनिया में कदम रखना नहीं था। वे एक सफल बिजनेसमैन बनना चाहते थे और इसी दिशा में अपना करियर देख रहे थे। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंज़ूर था।

साल 2004 में अपनी मां के कहने पर सिद्धार्थ ने एक स्थानीय मॉडलिंग प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। उनके शानदार लुक्स, बेहतरीन फिज़ीक और जबरदस्त आत्मविश्वास को देखकर जूरी मेंबर्स हैरान रह गए और उन्होंने सिद्धार्थ को विजेता चुन लिया। यह उनके जीवन का सबसे बड़ा टर्निंग प्वाइंट साबित हुआ। इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा।

साल 2008 में सिद्धार्थ ने तुर्की में आयोजित दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित मॉडलिंग शो 'वर्ल्ड्स बेस्ट मॉडल' में भारत का प्रतिनिधित्व किया। इस प्रतियोगिता को जीतकर वे यह खिताब हासिल करने वाले पहले भारतीय (और एशियाई) बने। इस ऐतिहासिक जीत के साथ उन्होंने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम रोशन किया।

'शिव' बनकर जीता हर भारतीय का दिल

मॉडलिंग की दुनिया में परचम लहराने के बाद सिद्धार्थ ने एक्टिंग की ओर रुख किया। उन्होंने साल 2008 में शो 'बाबुल का आंगन छूटे ना' से अपने अभिनय करियर की शुरुआत की। हालांकि, उन्हें असली पहचान और घर-घर में लोकप्रियता मिली कलर्स टीवी के आइकॉनिक शो 'बालिका वधू' से।

इस शो में जिला कलेक्टर 'शिवराज शेखर' (शिव) के किरदार में सिद्धार्थ ने ऐसी जान फूंकी कि वे हर भारतीय परिवार के पसंदीदा बेटे और दामाद बन गए। उनके संजीदा और शालीन अभिनय ने उन्हें टीवी इंडस्ट्री के शीर्ष अभिनेताओं की कतार में ला खड़ा किया।

इसके बाद वे रश्मि देसाई के साथ शो 'दिल से दिल तक' में 'पार्थ भानुशाली' के रूप में नज़र आए, जहां उनकी केमिस्ट्री को दर्शकों ने खूब सराहा।

रियालिटी शोज़ की बात करें तो सिद्धार्थ शुक्ला का कोई सानी नहीं था। उन्होंने 'झलक दिखला जा 6' में अपनी डांसिंग स्किल्स दिखाई और 'खतरों के खिलाड़ी 7' की ट्रॉफी अपने नाम कर साबित कर दिया कि वे शारीरिक और मानसिक रूप से कितने मजबूत हैं।

लेकिन उनके करियर का सबसे बड़ा मील का पत्थर साबित हुआ 'बिग बॉस 13'। इस शो में सिद्धार्थ ने किसी रणनीति या नकाब के बिना, पूरी तरह 'रॉ' और रियल होकर गेम खेला। उनका निडर अंदाज़, वन-लाइनर्स, दोस्तों के लिए वफ़ादारी और कभी हार न मानने वाले रवैये ने एक ऐसा तूफान खड़ा किया कि यह सीज़न बिग बॉस के इतिहास का सबसे सफल और टीआरपी-ब्रेकिंग सीज़न बन गया। सिद्धार्थ ने न सिर्फ 'बिग बॉस 13' की ट्रॉफी जीती, बल्कि लोगों के दिलों पर 'किंग' की तरह राज किया।

बॉलीवुड डेब्यू और ओटीटी पर आखिरी छाप

सिद्धार्थ की प्रतिभा सिर्फ छोटे पर्दे तक सीमित नहीं रही। धर्मा प्रोडक्शंस के बैनर तले बनी फिल्म 'हम्पटी शर्मा की दुल्हनिया' (2014) से उन्होंने बॉलीवुड में कदम रखा। आलिया भट्ट और वरुण धवन की मौजूदगी के बावजूद, 'अंगद बेदी' के किरदार में सिद्धार्थ ने अपने चार्म से दर्शकों का ध्यान अपनी ओर खींचा।

निधन से पहले सिद्धार्थ अपने करियर के सबसे बेहतरीन मोड़ पर थे। वे लगातार नए और बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे थे। ओटीटी प्लेटफॉर्म पर उनकी आखिरी वेब सीरीज़ 'ब्रोकन बट ब्यूटीफुल 3' रिलीज़ हुई। इसमें उनके किरदार 'अगस्त्य राव' को क्रिटिक्स और फैंस दोनों से ज़बरदस्त सराहना मिली।

सिद्धार्थ शुक्ला अपनी फिटनेस को लेकर बेहद सतर्क रहते थे। ऐसे में 2 सितंबर 2021 को अचानक हार्ट अटैक की वजह से उनका जाना पूरे देश के लिए एक गहरा सदमा था। भले ही सिद्धार्थ आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन अपनी मेहनत, बेबाकी और लगन के दम पर उन्होंने जो मुकाम हासिल किया, वह आने वाली पीढ़ियों के लिए हमेशा एक प्रेरणा रहेगा।