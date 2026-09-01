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Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Last Updated : Tuesday, 1 September 2026 (11:32 IST)

5 महीने में ही टूटी बादशाह की दूसरी शादी! ईशा रिखी से तलाक का ऐलान, क्या अब 'बिग बॉस 20' में होगी एंट्री?

Badshah Divorce: शादी के 5 महीने बाद ही पत्नी ईशा रिखी से अलग हुए रैपर बादशाह, पोस्ट शेयर कर बताई वजह

Badshah Divorce: शादी के 5 महीने बाद ही पत्नी ईशा रिखी से अलग हुए रैपर बादशाह, पोस्ट शेयर कर बताई वजह
Written By: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Updated: Tue, 1 Sep 2026 (11:32 IST)
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रैपर बादशाह और पंजाबी एक्ट्रेस ईशा रिखी के फैंस के लिए एक हैरान करने वाली खबर सामने आई है। शादी के महज 5 महीने बाद ही इस कपल ने अपने रास्ते अलग कर लिए हैं। सोशल मीडिया पर एक साझा बयान जारी करते हुए दोनों ने अपनी शादी टूटने की आधिकारिक पुष्टि कर दी है। सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की है कि यह तलाक ऐसे समय में हुआ है जब ईशा रिखी के सलमान खान के चर्चित रियलिटी शो 'बिग बॉस 20' में जाने की जोरों पर चर्चा है। क्या बिग बॉस के घर में इस रिश्ते के टूटने का सच सामने आएगा? इसे लेकर फैंस के बीच उत्सुकता काफी बढ़ गई है।
 

सोशल मीडिया पर किया तलाक का ऐलान

बादशाह और ईशा ने अपने-अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक जैसा पोस्ट शेयर किया है। उन्होंने बताया कि वे आपसी सहमति और एक-दूसरे के प्रति पूरे सम्मान के साथ अपनी-अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने साफ किया कि यह फैसला बिना किसी विवाद या आरोप-प्रत्यारोप के लिया गया है। साथ ही, कपल ने फैंस और मीडिया से अपील की है कि वे आधिकारिक बयान पर ही भरोसा करें और उनकी निजता का सम्मान करते हुए बेवजह की अटकलें न लगाएं।
 

जुलाई से ही आ रही थीं रिश्ते में दरार की खबरें

भले ही तलाक पर मुहर अब लगी है, लेकिन रिश्ते में खटास की सुगबुगाहट जुलाई से ही शुरू हो गई थी। उस दौरान ईशा ने सोशल मीडिया पर बादशाह के साथ बिताए गए पलों का एक मोंटाज वीडियो शेयर किया था, जिसके साथ लिखा गया संदेश लोगों का ध्यान खींच रहा था। इसके अलावा ईशा की मां के कुछ सोशल मीडिया पोस्ट्स को भी इस तनाव से जोड़कर देखा गया था। हैरानी की बात यह है कि जून में ही ईशा ने बादशाह संग अपनी शादी की बात को स्वीकारा था।
 

महज 5 महीने ही टिक पाई बादशाह की दूसरी शादी

ईशा रिखी के साथ बादशाह की यह दूसरी शादी थी। उनके रिश्ते को लेकर लंबे समय से अफवाहें थीं और इसी साल जून में शादी की बात सामने आई थी। लेकिन, 5 महीने के भीतर ही दोनों का सफर खत्म हो गया। इससे पहले बादशाह ने साल 2012 में जैस्मीन मसीह से शादी की थी, जिनसे उनकी एक बेटी भी है। हालांकि, वह रिश्ता भी लंबे समय तक नहीं चल पाया और 2020 में दोनों का तलाक हो गया था।
 

क्या अब 'बिग बॉस 20' का हिस्सा बनेंगी ईशा?

तलाक की इस ब्रेकिंग न्यूज के बीच ईशा रिखी के 'बिग बॉस 20' में शामिल होने की खबरें आग की तरह फैल रही हैं। मीडिया रिपोर्ट्स का दावा है कि मेकर्स की तरफ से ईशा को शो के लिए अप्रोच किया गया है। हालांकि, अभी तक शो के निर्माताओं या ईशा की तरफ से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। अगर ईशा इस शो का हिस्सा बनती हैं, तो बादशाह से उनकी शादी और फिर अचानक हुए इस अलगाव से जुड़े सवाल 'बिग बॉस' के घर में चर्चा का बड़ा विषय बन सकते हैं। फिलहाल फैंस को शो की आधिकारिक कंटेस्टेंट लिस्ट का बेसब्री से इंतजार है।
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