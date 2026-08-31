'दायरा' का रोंगटे खड़े कर देने वाला ट्रेलर रिलीज, करीना कपूर और पृथ्वीराज सुकुमारन आमने-सामने

बॉलीवुड एक्ट्रेस करीना कपूर खान और साउथ स्टार पृथ्वीराज सुकुमार जल्द ही फिल्म 'दायरा' में साथ नजर आने वाले हैं। मेकर्स ने इस फिल्म का दमदार और रोंगटे खड़े कर देने वाला ट्रेलर रिलीज कर दिया है। मेघना गुलजार के निर्देशन में बनी यह फिल्म सच्ची घटनाओं से प्रेरित एक इंटेंस क्राइम थ्रिलर है, जो अपराध, कानून और न्याय के बीच के धुंधले फर्क को बेबाकी से उजागर करती है।

फिल्म में करीना कपूर और पृथ्वीराज सुकुमारन दोनों ही पुलिस अधिकारियों (DCP) की भूमिका निभाई है, जिनकी न्याय करने की सोच एक-दूसरे से पूरी तरह जुदा है। ट्रेलर की शुरुआत एक बदहवास और लाचार मां से होती है, जो अपनी लापता बेटी की तलाश में भटक रही है। कहानी आगे बढ़ती है और सामने आता है एक जघन्य गैंगरेप का मामला।

पृथ्वीराज सुकुमारन, जो डीसीपी रमण कुमार के किरदार में हैं, इस केस में शामिल नाबालिग आरोपियों को एक सुनसान जगह ले जाकर एनकाउंटर में मार गिराते हैं। वहीं दूसरी ओर, करीना कपूर खान (डीसीपी अजूनी कोहली) इस पूरे मामले की जांच करने के लिए एंट्री लेती हैं।

अजूनी, रमण द्वारा में किए गए तीन अन्य आत्मरक्षा वाले एनकाउंटर्स पर सवाल उठाती है। यहीं से शुरू होता है कानून के कायदों और 'ऑन-द-स्पॉट इंसाफ' के बीच का टकराव। अजूनी जहां कानून की सीमाओं में रहकर काम करने की बात कहती है, वहीं रमण कानून की उन कमियों पर प्रहार करता है जो जघन्य अपराध करने वाले नाबालिगों को 'जुवेनाइल प्रोटेक्शन एक्ट' के तहत सुरक्षा देती हैं।

बिना गानों के दर्शकों को बांधेगी मेघना की यह थ्रिलर

मेघना गुलजार अपनी यथार्थवादी और गंभीर सिनेमाई शैली के लिए जानी जाती हैं। मशहूर गीतकार गुलजार साहब ने हाल ही में खुलासा किया था कि इस फिल्म में कोई गाना नहीं रखा गया है। फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर और कहानी की गंभीरता ही दर्शकों को अंत तक बांधे रखने का काम करेगी।

करीना और पृथ्वीराज के अलावा फिल्म में बिस्वपति सरकार और जितेंद्र जोशी अहम किरदार में हैं। 'दायरा' 18 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।