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Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By अंकित पिपलोदिया
Last Modified: Monday, 31 August 2026 (17:39 IST)

September 2026 Movie Releases: मिर्जापुर से लेकर हैवान तक, सितंबर में बड़े पर्दे पर मचेगा गदर, देखें पूरी लिस्ट

September 2026 Movie Releases
Written By: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By: अंकित पिपलोदिया
Updated: Mon, 31 Aug 2026 (17:44 IST)
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फिल्म प्रेमियों के लिए सितंबर 2026 का महीना किसी उत्सव से कम नहीं होने वाला है। सिनेमाघरों में एक के बाद एक बड़ी स्टार कास्ट वाली फिल्में दस्तक देने के लिए तैयार हैं। क्राइम, थ्रिलर, एक्शन और कॉमेडी—हर जॉनर के दर्शकों के लिए इस महीने में काफी कुछ खास है। 
 
एक तरफ जहां ओटीटी के लोकप्रिय ब्रांड 'मिर्जापुर' की बड़े पर्दे पर एंट्री हो रही है, वहीं दूसरी ओर अक्षय कुमार और सैफ अली खान की जोड़ी सालों बाद थ्रिलर ड्रामा लेकर आ रही है। देखिए सितंबर में रिलीज होने वाली फिल्मों की लिस्ट- 
 

1. गांधारी (3 सितंबर 2026)  

सितंबर महीने की शुरुआत तापसी पन्नू की एक्शन थ्रिलर फिल्म 'गांधारी' के साथ हो रही है। देवाशीष मखीजा के निर्देशन और कनिका ढिल्लों के प्रोडक्शन में बनी इस फिल्म में छाया कदम, स्वस्तिका मुखर्जी, इशवाक सिंह और मीता वशिष्ठ जैसे सशक्त कलाकार नजर आएंगे। फिल्म की कहानी एक मां के संघर्ष और बदले के इर्द-गिर्द घूमती है।

 

2. मिर्जापुर द मूवी (4 सितंबर 2026)  

ओटीटी पर रिकॉर्ड तोड़ सफलता हासिल करने के बाद 'मिर्जापुर' अब बड़े पर्दे पर गदर मचाने आ रही है। गुरमीत सिंह द्वारा निर्देशित और पुनीत कृष्णा द्वारा लिखित इस फिल्म में पंकज त्रिपाठी, अली फजल, दिव्येंदु शर्मा, रसिका दुग्गल, श्वेता त्रिपाठी और रवि किशन जैसे सितारे मुख्य भूमिकाओं में हैं। फिल्म का ट्रेलर पहले ही दर्शकों का दिल जीत चुका है।
 

3. जीवन बीमा योजना (4 सितंबर 2026)  

'मिर्जापुर' के साथ ही 4 सितंबर को सिनेमाघरों में डार्क कॉमेडी थ्रिलर फिल्म 'जीवन बीमा योजना' रिलीज होगी। अभिषेक डोगरा के निर्देशन में बनी इस फिल्म की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें अभिनेता अरशद वारसी पहली बार डबल रोल में नजर आने वाले हैं। फिल्म में उनके साथ संजीदा शेख भी अहम किरदार निभा रही हैं।
 

4. हैवान (11 सितंबर 2026)  

दिग्गज निर्देशक प्रियदर्शन की साइकोलॉजिकल क्राइम एक्शन थ्रिलर 'हैवान' 11 सितंबर को सिनेमाघरों में उतरेगी। फिल्म में अक्षय कुमार और सैफ अली खान की ब्लॉकबस्टर जोड़ी मुख्य भूमिका में है। यह सुपरहिट मलयालम फिल्म Oppam का आधिकारिक रीमेक है। फिल्म में सैफ अली खान एक दृष्टिबाधित व्यक्ति का चुनौतीपूर्ण किरदार निभा रहे हैं।
 

5. दायरा (18 सितंबर 2026)  

मेघना गुलजार के निर्देशन में बनी क्राइम इन्वेस्टिगेशन ड्रामा 'दायरा' 18 सितंबर को रिलीज होगी। इस फिल्म में करीना कपूर खान और साउथ स्टार पृथ्वीराज सुकुमारन पुलिस अधिकारी की भूमिका में एक साथ स्क्रीन शेयर करते दिखेंगे।

 

6. वाइब (18 सितंबर 2026)  

18 सितंबर को बॉक्स ऑफिस पर बड़ा टकराव देखने को मिलेगा, जब 'दायरा' के सामने कुणाल खेमू की एक्शन-कॉमेडी फिल्म 'वाइब' टकराएगी। 'मडगांव एक्सप्रेस' की सफलता के बाद कुणाल खेमू के निर्देशन में बनी यह दूसरी फिल्म है। फिल्म में कुणाल खुद मुख्य भूमिका में हैं और उनके साथ प्रीति जिंटा, स्पर्श श्रीवास्तव और वंशिका धीर नजर आएंगे।
 

7. द पैराडाइज (24 सितंबर 2026)

साउथ नेचुरल स्टार नानी की पैन इंडिया एक्शन फिल्म 'द पैराडाइज' भी 24 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है। यह फिल्म 1980 के दशक के सिकंदराबाद की पृष्ठभूमि पर आधारित है। 
 

8. The Vvan: फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट (25 सितंबर 2026)  

सितंबर के आखिरी हफ्ते में 25 सितंबर को एकता कपूर के प्रोडक्शन में बनी सुपरनैचुरल माइथोलॉजी थ्रिलर 'The Vvan: फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट' रिलीज होगी। फिल्म में सिद्धार्थ मल्होत्रा, तमन्ना भाटिया और श्वेता तिवारी मुख्य भूमिकाओं में हैं। टीजर रिलीज के बाद से ही फैंस इस माइथोलॉजिकल थ्रिलर का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।
 

9. महाकाव्य श्री रामायण कथा- श्री राम की (25 सितंबर 2026)

25 सितंबर को ही देव शर्मा और अंजलि अरोड़ा स्टारर पौराणिक भक्ति फिल्म महाकाव्य श्री रामायण कथा भी रिलीज हो रही है। फिल्म में भगवान हनुमान के दृष्टिकोण से रामायण की कथा प्रस्तुत की गई है। 
 
बॉक्स ऑफिस के लिहाज से सितंबर 2026 का महीना पूरी तरह से पैक रहने वाला है। दर्शकों को हर हफ्ते सिनेमाघरों में नई कहानियों और बड़े सितारों का अभिनय देखने को मिलेगा।
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