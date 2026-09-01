सितंबर के पहले सप्ताह में रिलीज होगी 4 फिल्में: नजर मिर्जापुर पर, लेकिन आई एम गेम भी चौंका सकती है

सितंबर के पहले हफ्ते बॉक्स ऑफिस पर घमासान: 'मिर्जापुर' का भौकाल या जगन्नाथ की भक्ति? देखें इन 4 फिल्मों की पूरी डिटेल

सितंबर के पहले सप्ताह में 3 और 4 सितंबर को सिनेमाघरों में अलग-अलग जॉनर की चार फिल्में दस्तक दे रही हैं। इनमें I'm Game पैन-इंडिया रिलीज के साथ चर्चा में है, तो Mirzapur: The Movie OTT की सुपरहिट दुनिया को बड़े पर्दे पर लेकर आ रही है। वहीं Jeevan Bheema Yojana का डबल रोल और Mahaprabhu Jagannath की पौराणिक कहानी दर्शकों का ध्यान खींच सकती है।

I'M GAME - 3 सितंबर 2026

जॉनर: एक्शन थ्रिलर, गैंगस्टर थ्रिलर

एक्शन थ्रिलर, गैंगस्टर थ्रिलर भाषा: मूल रूप से मलयालम

मूल रूप से मलयालम हिंदी डब: हां। फिल्म मलयालम के साथ हिंदी, तमिल, तेलुगु और कन्नड़ में भी पैन-इंडिया रिलीज हो रही है।

हां। फिल्म मलयालम के साथ हिंदी, तमिल, तेलुगु और कन्नड़ में भी पैन-इंडिया रिलीज हो रही है। रिलीज: 3 सितंबर 2026

दुलकर सलमान की I'm Game सितंबर की शुरुआत में एक्शन पसंद करने वाले दर्शकों के लिए बड़ा विकल्प बन सकती है। यह फिल्म पहले 20 अगस्त को रिलीज होने वाली थी, लेकिन मेकर्स ने इसे आगे बढ़ाकर 3 सितंबर कर दिया ताकि इसे बड़े स्तर पर पैन-इंडिया रिलीज किया जा सके।

क्या है कहानी?

फिल्म का केंद्र एक ऐसा बेखौफ जुआरी है, जो अपनी जिंदगी से ज्यादा किस्मत पर भरोसा करता है। लेकिन हालात अचानक ऐसा मोड़ लेते हैं कि उसका पूरा जीवन उलट-पुलट हो जाता है। इसके बाद वह ऐसी घटनाओं में फंसता चला जाता है, जहां दांव सिर्फ पैसे या खेल का नहीं, बल्कि जिंदगी का भी है। फिल्म में एक्शन, अपराध, रोमांच और अप्रत्याशित मोड़ देखने को मिलेंगे।

कलाकार और निर्देशक

फिल्म में दुलकर सलमान मुख्य भूमिका में हैं। उनके साथ कायादु लोहार, एंटनी वर्गीज, विनय फोर्ट, पार्थ तिवारी और सम्युक्ता विश्वनाथन नजर आएंगे। फिल्म का निर्देशन नाहस हिदायत ने किया है। स्क्रीनप्ले में नाहस हिदायत के साथ साजीर बाबा, इस्माइल अबूबकर और बिलाल मोइदु जुड़े हैं।

खास बात: यह दुलकर सलमान की मलयालम सिनेमा में वापसी वाली फिल्मों में से एक है और पांच भाषाओं में रिलीज के कारण इसे पैन-इंडिया दर्शकों तक पहुंचाने की तैयारी की गई है।

MIRZAPUR: THE MOVIE - 4 सितंबर 2026

जॉनर: क्राइम, एक्शन, ड्रामा, थ्रिलर

क्राइम, एक्शन, ड्रामा, थ्रिलर भाषा: हिंदी

हिंदी रिलीज: 4 सितंबर 2026

अगर सितंबर की किसी फिल्म को लेकर सबसे ज्यादा उत्सुकता है, तो वह Mirzapur: The Movie है। लोकप्रिय OTT सीरीज की दुनिया अब पहली बार बड़े पर्दे पर पहुंच रही है। फिल्म का निर्देशन गुरमीत सिंह ने किया है और कहानी/स्क्रीनप्ले से जुड़े काम में पुनीत कृष्णा की अहम भूमिका है।

क्या है कहानी?

फिल्म उसी खतरनाक दुनिया में आगे बढ़ती है, जहां मिर्जापुर की गद्दी, सत्ता, बदला और वर्चस्व सबसे बड़ा खेल है। गुड्डू पंडित और कालीन भैया की पुरानी दुश्मनी एक बार फिर कहानी के केंद्र में दिखाई देती है। फिल्म में पुराने किरदारों के साथ नए चेहरे भी जुड़ रहे हैं, जिससे सत्ता की लड़ाई और पेचीदा होने वाली है।

सबसे बड़ा आकर्षण मुन्ना त्रिपाठी का वापस आना है। सीरीज में उसकी मौत हो चुकी थी, लेकिन फिल्म में दिव्येंदु फिर मुन्ना भैया के किरदार में दिखाई देंगे। यानी फिल्म पुराने दर्शकों के लिए नॉस्टेल्जिया और नए दर्शकों के लिए एक बड़ी क्राइम-एक्शन कहानी दोनों लेकर आ रही है।

कलाकार और निर्देशक

फिल्म में पंकज त्रिपाठी कालीन भैया, अली फजल गुड्डू पंडित और दिव्येंदु मुन्ना त्रिपाठी के रूप में लौट रहे हैं। श्वेता त्रिपाठी शर्मा, श्रिया पिलगांवकर, रसिका दुग्गल, अभिषेक बनर्जी, रवि किशन, जितेंद्र कुमार और सोनल चौहान समेत बड़ी स्टारकास्ट इसका हिस्सा है।

फिल्म को CBFC ने A सर्टिफिकेट दिया है और इसका रनटाइम लगभग 3 घंटे 17 मिनट है।

JEEVAN BHEEMA YOJANA - 4 सितंबर 2026

जॉनर: क्राइम कॉमेडी, डार्क कॉमेडी, थ्रिलर

क्राइम कॉमेडी, डार्क कॉमेडी, थ्रिलर भाषा: हिंदी

हिंदी रिलीज: 4 सितंबर 2026

अरशद वारसी की Jeevan Bheema Yojana का सबसे बड़ा आकर्षण है उनका डबल रोल। फिल्म में वह जीवन और भीमा नाम के दो किरदार निभा रहे हैं। ट्रेलर ने भी इस डबल रोल और कहानी के अजीबोगरीब ट्विस्ट को लेकर उत्सुकता पैदा की है।

क्या है कहानी?

कहानी जीवन और योजना नाम के एक ऐसे दंपती की है, जो कर्ज में डूबे हुए हैं। दोनों एक इंश्योरेंस प्लान के जरिए अपनी आर्थिक मुश्किल से निकलने की योजना बनाते हैं। इसी बीच उनकी मुलाकात भीमा नाम के एक ऐसे शख्स से होती है, जिसकी शक्ल जीवन से हूबहू मिलती है।

यहीं से सीधी-सादी इंश्योरेंस वाली योजना एक खतरनाक खेल में बदल जाती है। उन्हें पता चलता है कि भीमा का संबंध हीरों की तस्करी से है। इसके बाद कहानी में पहचान, लालच, अपराध और कॉमेडी का ऐसा मिश्रण बनता है, जिसमें हर अगला मोड़ पिछली योजना को उलट सकता है।

कलाकार और निर्देशक

फिल्म में अरशद वारसी, संजीदा शेख और विजय राज प्रमुख भूमिकाओं में हैं। अरशद वारसी फिल्म में पहली बार डबल रोल के जरिए जीवन और भीमा दोनों किरदार निभाते नजर आएंगे। निर्देशन अभिषेक डोगरा ने किया है। फिल्म की कहानी और स्क्रीनप्ले में अभिषेक डोगरा के साथ मुक्ता भट्ट और मेघव्रत सिंह गुर्जर जुड़े हैं।

MAHAPRABHU JAGANNATH - 4 सितंबर 2026

जॉनर: एनिमेशन, पौराणिक, फैंटेसी, फैमिली

एनिमेशन, पौराणिक, फैंटेसी, फैमिली भाषाएं: हिंदी, ओड़िया और तेलुगु

हिंदी, ओड़िया और तेलुगु रिलीज: 4 सितंबर 2026

Mahaprabhu Jagannath बच्चों और परिवार के दर्शकों को ध्यान में रखकर बनाई गई पौराणिक एनिमेशन फिल्म है। फिल्म का निर्देशन श्रीपद वर्कहेडकर ने किया है, जबकि पल्लवी शर्मा स्क्रीनप्ले और संवाद से जुड़ी हैं। निर्माता दुर्गा प्रसाद दलई हैं।

क्या है कहानी?

कहानी कलियुग की पृष्ठभूमि में है। अहम नाम का एक शक्तिशाली असुर अपने ज्ञान और शक्ति का इस्तेमाल कर एक रहस्यमयी दुनिया बनाता है और भक्तों को उसमें कैद कर लेता है। उसका मकसद दैवी व्यवस्था को चुनौती देना है।

इस संकट के बीच जगन और बालराम उसके मंसूबों को समझने की कोशिश करते हैं। बलराम की भक्ति और आस्था कहानी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आखिरकार भगवान जगन्नाथ की दिव्य शक्ति के सामने अहंकार और अधर्म का अंत होता है और संतुलन बहाल होता है।

कलाकार और निर्देशक

यह लाइव-एक्शन फिल्म नहीं बल्कि एनिमेटेड फीचर है, इसलिए इसमें कलाकारों की जगह वॉयस कास्ट महत्वपूर्ण है। निर्देशन श्रीपद वर्कहेडकर का है।

फिल्म को लेकर खास बात यह भी है कि इसकी रिलीज को लेकर पहले कानूनी विवाद हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने रथ यात्रा के बाद फिल्म की देशव्यापी रिलीज की अनुमति दी थी।