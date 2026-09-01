  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. आने वाली फिल्म
  4. september-2026-movie-releases-im-game-mirzapur-the-movie-jeevan-bheema-yojana-mahaprabhu-jagannath
Written By समय ताम्रकर समय ताम्रकर
Last Updated : Tuesday, 1 September 2026 (07:20 IST)

सितंबर के पहले सप्ताह में रिलीज होगी 4 फिल्में: नजर मिर्जापुर पर, लेकिन आई एम गेम भी चौंका सकती है

सितंबर के पहले हफ्ते बॉक्स ऑफिस पर घमासान: 'मिर्जापुर' का भौकाल या जगन्नाथ की भक्ति? देखें इन 4 फिल्मों की पूरी डिटेल
Written By: समय ताम्रकर
Published: Tue, 1 Sep 2026 (07:20 IST)
google-news
सितंबर के पहले हफ्ते बॉक्स ऑफिस पर घमासान: 'मिर्जापुर' का भौकाल या जगन्नाथ की भक्ति? देखें इन 4 फिल्मों की पूरी डिटेल
सितंबर के पहले सप्ताह में 3 और 4 सितंबर को सिनेमाघरों में अलग-अलग जॉनर की चार फिल्में दस्तक दे रही हैं। इनमें I'm Game पैन-इंडिया रिलीज के साथ चर्चा में है, तो Mirzapur: The Movie OTT की सुपरहिट दुनिया को बड़े पर्दे पर लेकर आ रही है। वहीं Jeevan Bheema Yojana का डबल रोल और Mahaprabhu Jagannath की पौराणिक कहानी दर्शकों का ध्यान खींच सकती है।
 

I'M GAME - 3 सितंबर 2026

  • जॉनर: एक्शन थ्रिलर, गैंगस्टर थ्रिलर
  • भाषा: मूल रूप से मलयालम
  • हिंदी डब: हां। फिल्म मलयालम के साथ हिंदी, तमिल, तेलुगु और कन्नड़ में भी पैन-इंडिया रिलीज हो रही है।
  • रिलीज: 3 सितंबर 2026
दुलकर सलमान की I'm Game सितंबर की शुरुआत में एक्शन पसंद करने वाले दर्शकों के लिए बड़ा विकल्प बन सकती है। यह फिल्म पहले 20 अगस्त को रिलीज होने वाली थी, लेकिन मेकर्स ने इसे आगे बढ़ाकर 3 सितंबर कर दिया ताकि इसे बड़े स्तर पर पैन-इंडिया रिलीज किया जा सके।
 
क्या है कहानी?
फिल्म का केंद्र एक ऐसा बेखौफ जुआरी है, जो अपनी जिंदगी से ज्यादा किस्मत पर भरोसा करता है। लेकिन हालात अचानक ऐसा मोड़ लेते हैं कि उसका पूरा जीवन उलट-पुलट हो जाता है। इसके बाद वह ऐसी घटनाओं में फंसता चला जाता है, जहां दांव सिर्फ पैसे या खेल का नहीं, बल्कि जिंदगी का भी है। फिल्म में एक्शन, अपराध, रोमांच और अप्रत्याशित मोड़ देखने को मिलेंगे।
 
कलाकार और निर्देशक
फिल्म में दुलकर सलमान मुख्य भूमिका में हैं। उनके साथ कायादु लोहार, एंटनी वर्गीज, विनय फोर्ट, पार्थ तिवारी और सम्युक्ता विश्वनाथन नजर आएंगे। फिल्म का निर्देशन नाहस हिदायत ने किया है। स्क्रीनप्ले में नाहस हिदायत के साथ साजीर बाबा, इस्माइल अबूबकर और बिलाल मोइदु जुड़े हैं।
 
खास बात: यह दुलकर सलमान की मलयालम सिनेमा में वापसी वाली फिल्मों में से एक है और पांच भाषाओं में रिलीज के कारण इसे पैन-इंडिया दर्शकों तक पहुंचाने की तैयारी की गई है।
 

MIRZAPUR: THE MOVIE - 4 सितंबर 2026

  • जॉनर: क्राइम, एक्शन, ड्रामा, थ्रिलर
  • भाषा: हिंदी
  • रिलीज: 4 सितंबर 2026
 
अगर सितंबर की किसी फिल्म को लेकर सबसे ज्यादा उत्सुकता है, तो वह Mirzapur: The Movie है। लोकप्रिय OTT सीरीज की दुनिया अब पहली बार बड़े पर्दे पर पहुंच रही है। फिल्म का निर्देशन गुरमीत सिंह ने किया है और कहानी/स्क्रीनप्ले से जुड़े काम में पुनीत कृष्णा की अहम भूमिका है।
 
क्या है कहानी?
फिल्म उसी खतरनाक दुनिया में आगे बढ़ती है, जहां मिर्जापुर की गद्दी, सत्ता, बदला और वर्चस्व सबसे बड़ा खेल है। गुड्डू पंडित और कालीन भैया की पुरानी दुश्मनी एक बार फिर कहानी के केंद्र में दिखाई देती है। फिल्म में पुराने किरदारों के साथ नए चेहरे भी जुड़ रहे हैं, जिससे सत्ता की लड़ाई और पेचीदा होने वाली है।
 
सबसे बड़ा आकर्षण मुन्ना त्रिपाठी का वापस आना है। सीरीज में उसकी मौत हो चुकी थी, लेकिन फिल्म में दिव्येंदु फिर मुन्ना भैया के किरदार में दिखाई देंगे। यानी फिल्म पुराने दर्शकों के लिए नॉस्टेल्जिया और नए दर्शकों के लिए एक बड़ी क्राइम-एक्शन कहानी दोनों लेकर आ रही है।
 
कलाकार और निर्देशक
फिल्म में पंकज त्रिपाठी कालीन भैया, अली फजल गुड्डू पंडित और दिव्येंदु मुन्ना त्रिपाठी के रूप में लौट रहे हैं। श्वेता त्रिपाठी शर्मा, श्रिया पिलगांवकर, रसिका दुग्गल, अभिषेक बनर्जी, रवि किशन, जितेंद्र कुमार और सोनल चौहान समेत बड़ी स्टारकास्ट इसका हिस्सा है।
 
फिल्म को CBFC ने A सर्टिफिकेट दिया है और इसका रनटाइम लगभग 3 घंटे 17 मिनट है।
 

JEEVAN BHEEMA YOJANA - 4 सितंबर 2026

  • जॉनर: क्राइम कॉमेडी, डार्क कॉमेडी, थ्रिलर
  • भाषा: हिंदी
  • रिलीज: 4 सितंबर 2026
 
अरशद वारसी की Jeevan Bheema Yojana का सबसे बड़ा आकर्षण है उनका डबल रोल। फिल्म में वह जीवन और भीमा नाम के दो किरदार निभा रहे हैं। ट्रेलर ने भी इस डबल रोल और कहानी के अजीबोगरीब ट्विस्ट को लेकर उत्सुकता पैदा की है।
 
क्या है कहानी?
कहानी जीवन और योजना नाम के एक ऐसे दंपती की है, जो कर्ज में डूबे हुए हैं। दोनों एक इंश्योरेंस प्लान के जरिए अपनी आर्थिक मुश्किल से निकलने की योजना बनाते हैं। इसी बीच उनकी मुलाकात भीमा नाम के एक ऐसे शख्स से होती है, जिसकी शक्ल जीवन से हूबहू मिलती है।
 
यहीं से सीधी-सादी इंश्योरेंस वाली योजना एक खतरनाक खेल में बदल जाती है। उन्हें पता चलता है कि भीमा का संबंध हीरों की तस्करी से है। इसके बाद कहानी में पहचान, लालच, अपराध और कॉमेडी का ऐसा मिश्रण बनता है, जिसमें हर अगला मोड़ पिछली योजना को उलट सकता है।
 
कलाकार और निर्देशक
फिल्म में अरशद वारसी, संजीदा शेख और विजय राज प्रमुख भूमिकाओं में हैं। अरशद वारसी फिल्म में पहली बार डबल रोल के जरिए जीवन और भीमा दोनों किरदार निभाते नजर आएंगे। निर्देशन अभिषेक डोगरा ने किया है। फिल्म की कहानी और स्क्रीनप्ले में अभिषेक डोगरा के साथ मुक्ता भट्ट और मेघव्रत सिंह गुर्जर जुड़े हैं।
 

MAHAPRABHU JAGANNATH - 4 सितंबर 2026

  • जॉनर: एनिमेशन, पौराणिक, फैंटेसी, फैमिली
  • भाषाएं: हिंदी, ओड़िया और तेलुगु
  • रिलीज: 4 सितंबर 2026
 
Mahaprabhu Jagannath बच्चों और परिवार के दर्शकों को ध्यान में रखकर बनाई गई पौराणिक एनिमेशन फिल्म है। फिल्म का निर्देशन श्रीपद वर्कहेडकर ने किया है, जबकि पल्लवी शर्मा स्क्रीनप्ले और संवाद से जुड़ी हैं। निर्माता दुर्गा प्रसाद दलई हैं।
 
क्या है कहानी?
कहानी कलियुग की पृष्ठभूमि में है। अहम नाम का एक शक्तिशाली असुर अपने ज्ञान और शक्ति का इस्तेमाल कर एक रहस्यमयी दुनिया बनाता है और भक्तों को उसमें कैद कर लेता है। उसका मकसद दैवी व्यवस्था को चुनौती देना है।
 
इस संकट के बीच जगन और बालराम उसके मंसूबों को समझने की कोशिश करते हैं। बलराम की भक्ति और आस्था कहानी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आखिरकार भगवान जगन्नाथ की दिव्य शक्ति के सामने अहंकार और अधर्म का अंत होता है और संतुलन बहाल होता है।
 
कलाकार और निर्देशक
यह लाइव-एक्शन फिल्म नहीं बल्कि एनिमेटेड फीचर है, इसलिए इसमें कलाकारों की जगह वॉयस कास्ट महत्वपूर्ण है। निर्देशन श्रीपद वर्कहेडकर का है।
 
फिल्म को लेकर खास बात यह भी है कि इसकी रिलीज को लेकर पहले कानूनी विवाद हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने रथ यात्रा के बाद फिल्म की देशव्यापी रिलीज की अनुमति दी थी।
लेखक के बारे में
समय ताम्रकर
समय ताम्रकर फिल्म समीक्षक हैं, जो फिल्म, कलाकार, निर्देशक, बॉक्स ऑफिस और फिल्मों से जुड़े पहलुओं पर गहन विश्लेषणात्मक लेख लिखते हैं।.... और पढ़ें
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
अगला लेख
मिर्जापुर द मूवी: भौकाल अब बड़े पर्दे पर रिलीज को तैयार, जानें कहानी से लेकर स्टारकास्ट तक सब कुछ

सितंबर के पहले सप्ताह में रिलीज होगी 4 फिल्में: नजर मिर्जापुर पर, लेकिन आई एम गेम भी चौंका सकती है

सितंबर के पहले सप्ताह में रिलीज होगी 4 फिल्में: नजर मिर्जापुर पर, लेकिन आई एम गेम भी चौंका सकती हैसितंबर 2026 के पहले हफ्ते में सिनेमाघरों में चार अलग-अलग स्वाद की फिल्में दस्तक देंगी। 3 सितंबर को दुलकर सलमान की एक्शन थ्रिलर ‘I'M Game’ हिंदी समेत कई भाषाओं में रिलीज होगी। 4 सितंबर को ‘Mirzapur: The Movie’ की क्राइम दुनिया बड़े पर्दे पर आएगी। इसी दिन अरशद वारसी की डबल रोल वाली ‘Jeevan Bheema Yojana’ और पौराणिक एनिमेशन फिल्म ‘Mahaprabhu Jagannath’ भी दर्शकों के सामने होंगी।

मिर्जापुर द मूवी: भौकाल अब बड़े पर्दे पर रिलीज को तैयार, जानें कहानी से लेकर स्टारकास्ट तक सब कुछ

मिर्जापुर द मूवी: भौकाल अब बड़े पर्दे पर रिलीज को तैयार, जानें कहानी से लेकर स्टारकास्ट तक सब कुछThe battle for Mirzapur's throne escalates as old enemies and new contenders clash to control the violent underworld. This theatrical release revives fan-favorite characters for a bloody, ultimate fight for absolute power, मिर्जापुर की गद्दी की जंग अब बड़े पर्दे पर है। पुराने दुश्मन और नए दावेदार अंडरवर्ल्ड पर राज करने के लिए लौट आए हैं। यह फिल्म सत्ता और खूनी दुश्मनी की आखिरी लड़ाई को बेहद खौफनाक तरीके से दिखाती है।

September 2026 Movie Releases: मिर्जापुर से लेकर हैवान तक, सितंबर में बड़े पर्दे पर मचेगा गदर, देखें पूरी लिस्ट

September 2026 Movie Releases: मिर्जापुर से लेकर हैवान तक, सितंबर में बड़े पर्दे पर मचेगा गदर, देखें पूरी लिस्टफिल्म प्रेमियों के लिए सितंबर 2026 का महीना किसी उत्सव से कम नहीं होने वाला है। सिनेमाघरों में एक के बाद एक बड़ी स्टार कास्ट वाली फिल्में दस्तक देने के लिए तैयार हैं। क्राइम, थ्रिलर, एक्शन और कॉमेडी—हर जॉनर के दर्शकों के लिए इस महीने में काफी कुछ खास है।

‘जस्सी जैसी कोई नहीं’ के 23 साल: मोना सिंह की वर्सेटिलिटी का शानदार सफर पर डालें एक नजर

‘जस्सी जैसी कोई नहीं’ के 23 साल: मोना सिंह की वर्सेटिलिटी का शानदार सफर पर डालें एक नजरटेलीविजन पर आइकॉनिक और अपने समय से अलग किरदार जस्मीत 'जस्सी' वालिया के रूप में डेब्यू करने के 23 साल बाद भी मोना सिंह टीवी, सिनेमा और स्ट्रीमिंग के बीच लगातार अपनी वर्सेटिलिटी साबित कर रही हैं। एक ऐसे किरदार से, जिसने टीवी की हीरोइन को लेकर बनी सोच को चुनौती दी।

'दायरा' का रोंगटे खड़े कर देने वाला ट्रेलर रिलीज, करीना कपूर और पृथ्वीराज सुकुमारन आमने-सामने

'दायरा' का रोंगटे खड़े कर देने वाला ट्रेलर रिलीज, करीना कपूर और पृथ्वीराज सुकुमारन आमने-सामनेबॉलीवुड एक्ट्रेस करीना कपूर खान और साउथ स्टार पृथ्वीराज सुकुमार जल्द ही फिल्म 'दायरा' में साथ नजर आने वाले हैं। मेकर्स ने इस फिल्म का दमदार और रोंगटे खड़े कर देने वाला ट्रेलर रिलीज कर दिया है। मेघना गुलजार के निर्देशन में बनी यह फिल्म सच्ची घटनाओं से प्रेरित एक इंटेंस क्राइम थ्रिलर है, जो अपराध, कानून और न्याय के बीच के धुंधले फर्क को बेबाकी से उजागर करती है।

बिकिनी पहन समंदर में उतरीं सनी लियोनी, बोल्ड लुक हुआ वायरल

बिकिनी पहन समंदर में उतरीं सनी लियोनी, बोल्ड लुक हुआ वायरलबॉलीवुड की 'बेबी डॉल' सनी लियोनी अपनी बोल्डनेस के लिए जानी जाती हैं। सनी अपनी हॉट एंड सिजलिंग तस्वीरों से इंरनेट पर तहलका मचाती रहती हैं। फैंस सनी लियोनी की तस्वीरों का बेसब्री से इंतजार करते हैं। इस बार सनी लियोनी ने मालदीव वेकेशन से अपनी कुछ बोल्ड तस्वीरें शेयर की है।

पलक तिवारी के यूनिक लायन कॉर्सेट लुक पर फिदा हुए फैंस, देखिए एक्ट्रेस का बोल्ड अंदाज

पलक तिवारी के यूनिक लायन कॉर्सेट लुक पर फिदा हुए फैंस, देखिए एक्ट्रेस का बोल्ड अंदाजपलक तिवारी हमेशा से ही अपने बेहतरीन फैशन सेंस और गॉर्जियस स्टाइल के लिए जानी जाती हैं। उन्होंने अपनी दिलकश अदाओं से एक बार फिर फैंस का दिल जीत लिया है। पलक ने एक बेहद यूनीक और स्टाइलिश गोल्डन कॉर्सेट टॉप में अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की है।

शिमरी साड़ी में निक्की तंबोली ने ढाया कहर, डीपनेक ब्लाउज पहन लगाया बोल्डनेस का तड़का

शिमरी साड़ी में निक्की तंबोली ने ढाया कहर, डीपनेक ब्लाउज पहन लगाया बोल्डनेस का तड़काटीवी और सोशल मीडिया सेंसेशन निक्की तंबोली अपने अपने बोल्ड और दिलकश अंदाज के लिए मशहूर हैं। वह अपनी सिजलिंग अदाओं से इंटरनेट पर तहलका मचाती रहती हैं। इस बार निक्की ने मरून कलर की साड़ी में अपनी कुछ सुपर सिजलिंग तस्वीरें शेयर की है। खूबसूरत शिमरी साड़ी में निक्की की अदाएं देखने लायक है।

45 साल की श्वेता तिवारी का कॉलेज गर्ल लुक, सिंपल अंदाज से जीता फैंस का दिल

45 साल की श्वेता तिवारी का कॉलेज गर्ल लुक, सिंपल अंदाज से जीता फैंस का दिलश्वेता तिवारी अपने ग्लैमरस लुक्स की वजह से सोशल मीडिया पर छाई रहती हैं। श्वेता का बोल्ड अंदाज देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल है कि वह दो बच्चों की मां हैं। 45 साल की श्वेता तिवारी की तस्वीरों पर फैंस जमकर प्यार लुटाते हैं। इस बार श्वेता तिवारी ने वेकेशन से अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की है।

क्या बॉलीवुड में कमबैक की तैयारी कर रहीं सेलिना जेटली? बोल्ड तस्वीरों से फिर मचाया तहलका

क्या बॉलीवुड में कमबैक की तैयारी कर रहीं सेलिना जेटली? बोल्ड तस्वीरों से फिर मचाया तहलकाअपनी नीली आंखों और कातिलाना अदाओं से करोड़ों दिलों पर राज करने वाली सेलिना जेटली पिछले 14 साल से अभिनय की दुनिया से दूर हैं। उन्हें आखिरी बार साल 2011 में आई फिल्म 'थैंक यू' में देखा गया था। इसके बाद वह 2012 में 'विल यू मैरी' में कैमियो रोल में नजर आई थीं।