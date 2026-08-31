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Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By अंकित पिपलोदिया
Last Updated : Monday, 31 August 2026 (15:27 IST)

चेरी प्रिंट टैंक टॉप में रीवा अरोड़ा का बोल्ड अंदाज, सिजलिंग अदाओं से इंटरनेट पर मचाया तहलका

Riva Arora
Written By: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By: अंकित पिपलोदिया
Updated: Mon, 31 Aug 2026 (15:27 IST)
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एक्ट्रेस रीवा अरोड़ा एक बार फिर सोशल मीडिया पर अपने नए फैशन सेंस और ग्लैमरस अवतार को लेकर चर्चा में आ गई हैं। हाल ही में उन्होंने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर कुछ नई तस्वीरें पोस्ट की हैं, जिसमें उनका कूल, ट्रेंडी और बोल्ड अंदाज देखने को मिल रहा है।
 
तस्वीरों में रीवा ने रिब्ड फैब्रिक वाला व्हाइट कलर का टैंक टॉप पहना हुआ है, जिसके सेंटर में दो लाल चेरी बनी हुई है। उन्होंने इस टैंक टॉप को नीचे से थोड़ा ऊपर मोड़कर वेस्टलाइन को फ्लॉन्ट किया है, जो उनके लुक को बोल्ड टच दे रहा है।
 
टॉप के साथ रीवा ने लाइट शेड की लो-राइज वाइल्ड-लेग डेनिम जीन्स पेयर की है। लुक को और ज्यादा लग्जरी और क्लासी बनाने के लिए उन्होंने वेस्ट बैंड पर 'Christian Dior' की सिग्नेचर फैब्रिक बेल्ट कैरी की है।
 
अपने लुक को पूरा करने के लिए रीवा ने गोल्डन चेन के साथ पेंडेंट, स्टाइलिश गोल्ड रिस्ट वॉच, फिंगर रिंग्स और हाथों में मिनिमल ब्रेसलेट्स पहने हैं। उनके ईयररिंग्स भी काफी अट्रैक्टिव हैं, जो चेरी शेप के ही मैचिंग रेड-ऑरेंज ड्रॉप ईयररिंग्स हैं।
 
रीवा का मेकअप 'सॉफ्ट ग्लैम' थीम पर बेस्ड है। उन्होंने अपनी आइब्रोज को डार्क और परफेक्टली शेप्ड रखा है। आंखों पर सॉफ्ट ब्राउन शिमरी आईशैडो और मस्कारा का इस्तेमाल किया गया है। गालों पर पीची-पिंक ब्लश और हाइलाइटर का परफेक्ट ग्लो दिख रहा है। 
 
तस्वीरों में रीवा एक से बढ़कर सिजलिंग और बोल्ड अंदाज में पोज देती नजर आ रही हैं। वह अपना परफेक्ट फिगर फ्लॉन्ट करती दिख रही हैं। 
 
रीवा अरोड़ा की ये तस्वीरें इंस्टाग्राम पर पोस्ट होते ही वायरल हो गई हैं। फैंस कमेंट सेक्शन में दिल और फायर वाले इमोजी की बरसात कर रहे हैं। कोई उन्हें "स्टनिंग" कह रहा है तो कोई उनके फैशन सेंस को "जेन-जी फैशन गोल" बता रहा है।
 
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