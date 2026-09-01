Pushpa 2 में साड़ी पहनकर क्यों नाचे अल्लू अर्जुन? खुद खोला राज, कहा- 'पर्दे पर औरत बनना मेरा सबसे बड़ा अल्फा अवतार' साड़ी, भारी मेकअप और पुष्पा का खूंखार रूप! अल्लू अर्जुन बोले- 'मुझ पर दबाव होना मेरा सौभाग्य है'

बॉक्स ऑफिस पर 'पुष्पा' फ्रेंचाइजी से तहलका मचाने वाले सुपरस्टार अल्लू अर्जुन इन दिनों हर तरफ छाए हुए हैं। 'पुष्पा 2' में साड़ी, भारी जेवर और नीले रंग में रंगे उनके खूंखार लुक ने दर्शकों के रोंगटे खड़े कर दिए हैं। अब खुद अल्लू अर्जुन ने इस लुक के पीछे का सबसे बड़ा राज खोल दिया है। फोर्ब्स इंडिया (Forbes India) के शोस्टॉपर्स 2026 एडिशन में बातचीत करते हुए एक्टर ने स्पष्ट कहा कि 'पुष्पा 2' में एक महिला का रूप धारण करना उनके जीवन का सबसे 'अल्फा' (मर्दाना और साहसिक) काम है। इस एक सीन ने भारतीय सिनेमा को एक नए स्तर पर ले जाने के लिए प्रेरित किया है।

औसत कंटेंट अब नहीं चलता, प्रेशर एक सौभाग्य है

कंटेंट बनाम स्टारडम की बहस पर अपनी राय रखते हुए अल्लू अर्जुन ने बहुत ही साफ शब्दों में कहा, "आजकल औसत दर्जे का कंटेंट बिल्कुल नहीं चलता है। दर्शकों को खींचने की एकमात्र चाबी शानदार कंटेंट देना है।" बॉक्स ऑफिस के भारी दबाव पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि 'दबाव होना भी एक विशेषाधिकार है' और देश में बहुत कम लोगों को यह सौभाग्य मिलता है, इसलिए वे इस प्रेशर को एक आशीर्वाद मानते हैं।

क्या है 'गंगम्मा जात्रा' और साड़ी वाला खूंखार सीक्वेंस?

फिल्म का यह सबसे चर्चित सीन तिरुपति क्षेत्र की स्थानीय देवी 'गंगम्मा तल्ली' की पूजा से जुड़ा है। इसे 'गंगम्मा जात्रा' कहा जाता है। इस पारंपरिक अनुष्ठान में पुरुष, महिलाओं के कपड़े पहनकर देवी की अराधना करते हैं। इसी सीक्वेंस के लिए अल्लू अर्जुन साड़ी पहने, भारी मेकअप किए, जेवर और नीले रंग के बॉडी पेंट में नजर आ रहे हैं। यह सिर्फ एक सीन नहीं है, बल्कि फिल्म की कहानी का सबसे अहम और टर्निंग पॉइंट है।

'पहले डर लगा, फिर यह फिल्म की यूएसपी बन गया'

द हॉलीवुड रिपोर्टर (The Hollywood Reporter) को दिए एक पुराने इंटरव्यू में भी अल्लू अर्जुन ने इस सीन का जिक्र किया था। उन्होंने माना था कि शुरुआत में वे इसे लेकर डरे हुए थे। उन्होंने कहा था, "पहले मुझे डर लगा, लेकिन फिर हमने इसे एक्सप्लोर किया। एक समय बाद मुझे एहसास हो गया कि बतौर एक्टर यही इस फिल्म की सबसे बड़ी यूएसपी (USP) बनने वाली है। यह मेरे लिए चुनौतीपूर्ण था, लेकिन मुझे पता था कि अगर मैंने इसे सही से कर लिया तो बहुत नाम कमाऊंगा।"

अल्लू अर्जुन ने बताया कि उनके और निर्देशक सुकुमार के दिमाग में बस एक ही बात थी कि भले ही उन्होंने साड़ी पहनी हो, लेकिन पर्दे पर वो बेहद माचो और खूंखार दिखने चाहिए। उनके किरदार का 'अल्फा-नेस' बिल्कुल कम नहीं होना चाहिए था।

अब आ रही है 1000 करोड़ रुपये की 'राका'

पुष्पा 2 के बाद अल्लू अर्जुन रुकने वाले नहीं हैं। उनकी अगली फिल्म 'राका' (Raaka) होगी, जिसका निर्देशन ब्लॉकबस्टर डायरेक्टर एटली कर रहे हैं। यह एक शानदार साई-फाई (Sci-fi) फिल्म होगी जिसे सन पिक्चर्स (Sun Pictures) के बैनर तले कलानिथी मारन प्रोड्यूस कर रहे हैं। इस फिल्म में अल्लू अर्जुन के साथ बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण लीड रोल में नजर आएंगी। उम्मीद है कि यह फिल्म दिसंबर 2027 में सिनेमाघरों में दस्तक देगी। सबसे बड़ी बात यह है कि इस फिल्म का बजट 1000 करोड़ रुपये से भी ज्यादा बताया जा रहा है, जो इसे भारतीय सिनेमा के इतिहास के सबसे बड़े प्रोजेक्ट्स में से एक बनाता है।