बुधवार, 25 फ़रवरी 2026
10,000 लड़कियों को पछाड़कर बनीं स्टार, सान्या मल्होत्रा की अनसुनी कहानी

Sanya Malhotra Birthday
बॉलीवुड में हर साल सैकड़ों चेहरे अपनी किस्मत आजमाने आते हैं, लेकिन कुछ ही ऐसे होते हैं जो अपनी सादगी और अभिनय से दर्शकों के दिलों में घर कर लेते हैं। आज ऐसी ही एक वर्सटाइल एक्ट्रेस सान्या मल्होत्रा का 25 फरवरी को जन्मदिन है। सान्या का दिल्ली से मुंबई तक का सफर किसी फिल्मी पटकथा से कम नहीं है।
 
सान्या मल्होत्रा की शुरुआत ही एक धमाके के साथ हुई थी। साल 2016 में आई फिल्म 'दंगल' के लिए जब ऑडिशन हुए, तो सान्या का मुकाबला कोई 10-20 लड़कियों से नहीं, बल्कि 10,000 प्रतिस्पर्धियों से था। अपनी कड़ी मेहनत और आमिर खान की पारखी नजरों की बदौलत सान्या ने 'बबीता फोगाट' का किरदार हासिल किया और रातों-रात नेशनल क्रश बन गईं।
 
जब जेब खाली थी पर हौसला बुलंद
ग्रेजुएशन के बाद दिल्ली की इस लड़की ने जब मुंबई का रुख किया, तो राहें आसान नहीं थीं। 'दंगल' मिलने से पहले सान्या ने कई छोटे-बड़े टीवी विज्ञापनों में काम किया ताकि गुजारा हो सके। सान्या ने मशहूर डांस रियलिटी शो 'डांस इंडिया डांस' के लिए ऑडिशन दिया था, लेकिन उन्हें वहां से रिजेक्ट कर दिया गया था। आज वही सान्या अपनी फिल्मों में खुद के स्टेप्स कोरियोग्राफ करती नजर आती हैं।
 
सान्या की प्रतिभा सिर्फ एक्टिंग तक सीमित नहीं है। 'दंगल' के बाद उन्होंने आमिर खान के प्रोडक्शन हाउस में इंटर्नशिप की। इतना ही नहीं, उन्होंने फिल्म 'सीक्रेट सुपरस्टार' में आमिर खान के ही गाने 'सेक्सी बलिए' को कोरियोग्राफ किया, जिसे देखकर हर कोई दंग रह गया था।
 
सान्या ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने 'बधाई हो', 'लूडो', 'पगलैट' और 'कटहल' जैसी फिल्मों से साबित किया कि वो लीक से हटकर फिल्में चुनने में माहिर हैं। हाल ही में रिलीज हुई उनकी फिल्म 'मिसेज' (Mrs.) के लिए उन्हें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सराहना मिली है, जो उनके करियर का एक नया माइलस्टोन है।
