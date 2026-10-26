दिशा पटानी के नए पोस्ट ने मचाई हलचल, आखिर क्या है ‘DZ’? फैंस के बीच बढ़ी एक्साइटमेंट

बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा पटानी जानती हैं कि अपने फैंस का ध्यान कैसे खींचना है, और एक बार फिर उन्होंने ऐसा ही किया है। अभिनेत्री ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक रहस्यमयी वीडियो साझा किया है, जिसमें वह कई मॉनिटर्स के सामने नजर आ रही हैं। वीडियो को देखकर ऐसा लग रहा है, जैसे उन पर नजर रखी जा रही हो।

इस पोस्ट में दिशा ने एक दिलचस्प संदेश भी लिखा है, जिसने दर्शकों की उत्सुकता और बढ़ा दी है। उन्होंने लिखा, “पूरे सौरमंडल में चर्चा है कि तुम रास्ता भटक गए हो और इंसानों को दरवाजे पर छोड़ रहे हो। अब DZ का समय आ गया है!”

हालांकि, दिशा ने अभी तक यह खुलासा नहीं किया है कि वह किस नए प्रोजेक्ट की ओर इशारा कर रही हैं। ऐसे में फैंस के बीच यह जानने की उत्सुकता बढ़ गई है कि आखिर क्या आने वाला है। क्या यह कोई नया गाना है, कोई बड़ी फिल्म है या फिर कुछ बिल्कुल अलग? इसका जवाब तो आने वाला समय ही देगा।

इससे पहले भी अभिनेत्री ने कई रहस्यमयी पोस्ट और इंस्टाग्राम स्टोरीज साझा की थीं, जिनसे उनके फैंस के मन में कई सवाल उठे थे। अब उनकी इस नई पोस्ट ने पर्दे के पीछे चल रही हलचल को और बढ़ा दिया है।

वहीं, काम की बात करें तो दिशा पटानी अपनी आगामी फिल्मों ‘वेलकम टू द जंगल’ और ‘आवारापन 2’ को लेकर चर्चा में हैं। इसके अलावा, वह अपनी पहली हॉलीवुड फिल्म ‘द पोर्टल ऑफ फोर्स’ के साथ हॉलीवुड में कदम रखने के लिए भी तैयार हैं। यह एक सुपरनैचुरल एक्शन-थ्रिलर फिल्म है।

अब देखना दिलचस्प होगा कि दिशा पटानी के इस रहस्यमयी पोस्ट के पीछे क्या राज छिपा है और उनका अगला प्रोजेक्ट दर्शकों के सामने कब आता है।