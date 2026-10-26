‘प्रताप’ का ट्रेलर रिलीज, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट से कैदी बने अमित साध, बदल गई पूरी दुनिया

क्या होता है जब जिंदगी भर अपराधियों को सलाखों के पीछे पहुंचाने वाला एक पुलिस अधिकारी खुद कानून के शिकंजे में फंस जाता है? अमित साध और ईशा देओल स्टारर आगामी एक्शन ड्रामा फिल्म ‘प्रताप’ के मेकर्स ने फिल्म का ट्रेलर रिलीज़ कर दिया है।

ट्रेलर में एक जांबाज और सम्मानित एनकाउंटर स्पेशलिस्ट की जिंदगी में आए उस असाधारण मोड़ की झलक देखने को मिलती है, जो उसकी पूरी दुनिया बदलकर रख देता है। फिल्म में अमित साध प्रताप नाम के एक पुलिस अधिकारी की भूमिका निभा रहे हैं, जिसकी जिंदगी उस वक्त पूरी तरह बदल जाती है, जब वह खुद सलाखों के पीछे पहुंच जाता है।

ट्रेलर में उसके अतीत और वर्तमान के बीच की कहानी दिखाई गई है, जो कई सवाल खड़े करती है। आखिर किन परिस्थितियों में प्रताप को जेल जाना पड़ता है और अब उसके सामने कौन-सी चुनौतियां आती हैं? दमदार टकराव, एक्शन से भरपूर सीक्वेंस और अप्रत्याशित घटनाक्रम ट्रेलर को दिलचस्प बनाते हैं। कभी कानून की रक्षा करने वाला यह अधिकारी अब खुद अपनी लड़ाई लड़ता नजर आ रहा है। फिल्म में ईशा देओल और उनके साथ कई अनुभवी कलाकार भी अहम भूमिकाओं में दिखाई दे रहे हैं।

अपने किरदार के बारे में बात करते हुए अमित साध कहते हैं, प्रताप कोई पारंपरिक पुलिसवाले की कहानी नहीं है। यही वजह है कि मुझे इस किरदार की यात्रा ने आकर्षित किया। यह एक ऐसे इंसान की कहानी है, जिसने अपनी पूरी जिंदगी कानून लागू करने में बिताई, लेकिन एक दिन खुद कानून के दूसरी तरफ खड़ा हो जाता है। इस किरदार के भीतर कई भावनाएं और विरोधाभास हैं, जिन्हें निभाना एक अभिनेता के तौर पर मेरे लिए दिलचस्प था।

वहीं, ईशा देओल कहती हैं, मुझे ‘प्रताप’ की कहानी की सबसे खास बात यह लगी कि यह ऊपर से जितनी सीधी-सादी दिखाई देती है, असल में उतनी है नहीं। इसकी कहानी में कई परतें हैं और जैसे-जैसे घटनाएं आगे बढ़ती हैं, आप किरदारों और उनकी परिस्थितियों को एक अलग नजरिए से देखने लगते हैं। अमित और सचिन के साथ काम करना एक शानदार अनुभव रहा। मैं चाहती हूं कि दर्शक फिल्म देखें और जानें कि इसमें उनके लिए क्या खास है।

सचिन सराफ द्वारा लिखित और निर्देशित ‘प्रताप’ में अमित साध और ईशा देओल के अलावा सीमा बिस्वास, तिग्मांशु धूलिया और मिलिंद गुणाजी भी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे। प्रदीप रंगवानी द्वारा निर्मित और यूवी फिल्म्स द्वारा प्रस्तुत यह फिल्म 20 नवंबर, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।