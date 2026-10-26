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Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By अंकित पिपलोदिया
Last Modified: Monday, 26 October 2026 (13:41 IST)

रजनीकांत की 'जेलर 2' ने रचा इतिहास, '2.0' को पछाड़कर बनी अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तमिल फिल्म

Jailer 2 Box Office Collection
Written By: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By: अंकित पिपलोदिया
Updated: Mon, 26 Oct 2026 (13:42 IST)
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दक्षिण भारतीय सिनेमा के थलाइवा यानी सुपरस्टार रजनीकांत ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि बॉक्स ऑफिस पर उनके नाम का जादू सिर चढ़कर बोलता है। निर्देशक नेल्सन दिलीपकुमार के निर्देशन में बनी एक्शन-ड्रामा फिल्म 'जेलर 2' ने वैश्विक स्तर पर कमाई के सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ते हुए इतिहास रच दिया है। 
 
'जेलर 2' दुनिया भर में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तमिल फिल्म बन गई है। 'जेलर 2' से पहले सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तमिल फिल्म का रिकॉर्ड रजनीकांत और अक्षय कुमार स्टारर Sci-Fi ब्लॉकबस्टर '2.0' के नाम दर्ज था। वर्ष 2018 में रिलीज हुई '2.0' ने अपने लाइफटाइम रन में लगभग 691 करोड़ का कलेक्शन किया था।   
सैकनिल्क की रिपोर्ट के अनुसार 15 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई 'जेलर 2' ने अपने दूसरे रविवार (11वें दिन) तक दुनिया भर में 710.35 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर लिया है। महज 11 दिनों में इस आंकड़े तक पहुंचकर फिल्म ने न सिर्फ '2.0' को पीछे छोड़ दिया है, बल्कि वर्ष 2026 की सबसे सफल तमिल फिल्म का ताज भी अपने नाम कर लिया है।   
 
डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट में धाक 
'जेलर 2' का जादू केवल साउथ इंडिया तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि नॉर्थ इंडिया और विदेशी बाजारों में भी इसने शानदार कारोबार किया है।   
 
  • वर्ल्डवाइड ग्रॉस कलेक्शन: 710.35 करोड़ रुपए
  • भारत का कुल ग्रॉस कलेक्शन: 466.85 करोड़ रुपए
  • भारत का कुल नेट कलेक्शन: 398.70 करोड़ रुपए
  • ओवरसीज ग्रॉस कलेक्शन: 243.50 करोड़ रुपए
 
'जेलर 2' ने अपनी रिलीज के पहले दिन से ही बॉक्स ऑफिस पर पकड़ बनाए रखी है। यह सबसे तेजी से 300 करोड़ और 400 करोड़ के ग्लोबल ग्रॉस आंकड़े को छूने वाली तमिल फिल्म बन गई थी। फिल्म ने महज 3 दिनों में 300 करोड़ और 4 दिनों में 400 करोड़ रुपए की कमाई कर इंडस्ट्री के जानकारों को चौंका दिया था।   
 
सन पिक्चर्स के बैनर तले बनी 'जेलर 2' में रजनीकांत के साथ भारतीय सिनेमा के कई बड़े चेहरे नजर आए हैं। फिल्म की विशाल स्टारकास्ट में मोहनलाल, शिव राजकुमार, जैकी श्रॉफ, राम्या कृष्णन, एस. जे. सूर्या, विद्या बालन, मिथुन चक्रवर्ती, रितिक रोशन (कैमियो), विजय सेतुपति और योगी बाबू जैसे कलाकार शामिल हैं। 
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