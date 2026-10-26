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Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By अंकित पिपलोदिया
Last Modified: Monday, 26 October 2026 (14:20 IST)

रश्मिका मंदाना के सपोर्ट में उतरे जावेद अख्तर, एक्सेंट पर ट्रोल करने वालों को लगाई फटकार, लेकिन कर दी ये गलती

Rashmika Mandanna
Written By: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By: अंकित पिपलोदिया
Updated: Mon, 26 Oct 2026 (14:22 IST)
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साउथ से लेकर बॉलीवुड तक अपनी पहचान बना चुकी एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना एक बार फिर चर्चा में हैं। अपनी बेहतरीन अदाकारी और क्यूटनेस के लिए पहचानी जाने वाली रश्मिका को अक्सर उनकी हिंदी और बोलने के लहजे (एक्सेंट) के लिए सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग का सामना करना पड़ता है। 
 
हालांकि, इस बार बॉलीवुड के दिग्गज गीतकार और पटकथा लेखक जावेद अख्तर रश्मिका के बचाव में उतर आए हैं। उन्होंने भाषा के नाम पर ट्रोल करने वालों को करारा जवाब देते हुए भाषागत श्रेष्ठता पर सवाल खड़े किए हैं।
 
'कॉफी विद करण 9' में झलका रश्मिका का दर्द
यह पूरा विवाद तब शुरू हुआ जब रश्मिका मंदाना हाल ही में चैट शो 'कॉफी विद करण' के सीजन 9 में नजर आईं। इस शो में वे अपने पति और लोकप्रिय अभिनेता विजय देवरकोंडा के साथ पहुंची थीं। फरवरी 2026 में शादी के बंधन में बंधने के बाद इस कपल की शो में यह पहली संयुक्त मौजूदगी थी।
शो में जब करण जौहर ने रश्मिका से उनके एक्सेंट को लेकर होने वाली ट्रोलिंग पर सवाल किया, तो अभिनेत्री ने अपनी बात रखी। रश्मिका ने कहा कि उन्हें यह समझ नहीं आता कि जब वे अलग-अलग भाषाओं की फिल्मों में काम करती हैं और खुद अपनी आवाज में डबिंग करती हैं, तो लोग उनके स्वाभाविक एक्सेंट का मजाक क्यों उड़ाते हैं। रश्मिका का मानना है कि दक्षिण भारत से होने के कारण उनकी हिंदी में थोड़ा एक्सेंट आना स्वाभाविक है और वे अपनी पहचान से समझौता नहीं करना चाहतीं।
 
जावेद अख्तर ने ट्रोलर्स को सिखाया सबक
रश्मिका के इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई। इसी बीच जावेद अख्तर ने माइक्रोब्लॉगिंग साइट एक्स पर रश्मिका का समर्थन करते हुए लिखा, जो लोग तमिल अभिनेता रश्मिका के उच्चारण पर सवाल उठा रहे हैं, उन्हें तमिल भाषा की कुछ पंक्तियां बोलने के लिए दी जानी चाहिए—जो दुनिया की सबसे पुरानी भाषाओं में से एक है। फिर देखते हैं कि वे कितना सही उच्चारण करते हैं। यह फर्जी और निराधार भाषागत श्रेष्ठता बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है।
 
जावेद अख्तर के इस पोस्ट ने तुरंत लोगों का ध्यान खींचा और यह सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया।
 
तमिल अभिनेत्री बताने पर यूजर ने टोका, अख्तर ने मानी गलती
जावेद अख्तर का पोस्ट वायरल होते ही नेटिजन्स ने ध्यान दिलाया कि रश्मिका तमिल नहीं, बल्कि कर्नाटक (कुर्ग) की रहने वाली हैं और वे मुख्य रूप से तेलुगु, कन्नड़ और हिंदी सिनेमा में सक्रिय हैं। अपनी गलती का अहसास होते ही जावेद अख्तर ने एक और पोस्ट जारी कर अपनी भूल स्वीकार की। 
 
उन्होंने लिखा, मुझे खेद है, मैं गलत था। मैं उन्हें व्यक्तिगत रूप से नहीं जानता और इत्तेफाक से मैंने उनकी जो एकमात्र फिल्म देखी थी, वह तमिल में थी। लेकिन मुद्दा तमिल, तेलुगु, मलयालम या कन्नड़ का नहीं है। मुद्दा यह है कि अगर कोई हमारी भाषा को अपने लहजे के साथ भी बोलता है, तो हमें उसकी सराहना करनी चाहिए। वैसे, हममें से कितने लोग एकदम परफेक्ट एक्सेंट में अंग्रेजी बोलते हैं? अगर कोई अंग्रेज हमारा मजाक उड़ाए, तो हमें कैसा लगेगा?
 
वर्कफ्रंट पर रश्मिका-विजय का जलवा
निजी जिंदगी में एक-दूसरे का हाथ थामने के बाद रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा की जोड़ी बड़े पर्दे पर भी धमाल मचा रही है। शादी के बाद दोनों की पहली फिल्म 'रणबाली' हाल ही में 16 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई है। राहुल सांकृत्यायन के निर्देशन में बनी इस फिल्म को दर्शकों और समीक्षकों से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिल रही है।
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