Bigg Boss 20: काम्या पंजाबी ने लव गिल का किया बचाव, स्काउट ओपी की गर्लफ्रेंड काशवी को लगाई फटकार

रियलिटी शो 'बिग बॉस 20' में रोज नए ड्रामे देखने को मिल रहे हैं। हाल ही में प्रसारित हुए 'वीकेंड का वार' एपिसोड के बाद शो के बाहर भी बयानबाजी का दौर तेज़ हो गया है। मशहूर टीवी अभिनेत्री और बिग बॉस की एक्स-कंटेस्टेंट काम्या पंजाबी ने लव गिल (लवप्रीत) के समर्थन में खुलकर अपनी बात रखी है।

काम्या ने गेमिंग स्ट्रीमर और यूट्यूबर स्काउट (तन्मय सिंह) की गर्लफ्रेंड काशवी हीरानंदानी को जमकर आड़े हाथों लिया है। हालिया एपिसोड में काशवी ने शो में आकर अपने बॉयफ्रेंड स्काउट ओपी और लवप्रीत की बढ़ती नजदीकियों पर सवाल उठाए थे।

इस टकराव के बाद काम्या पंजाबी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर कर काशवी के रवैये की कड़े शब्दों में निंदा की। काम्या ने लिखा, अगर रिश्ता सच में मजबूत होता, तो वह सीमाएं तय करता, न कि रिश्ते तोड़ता। अपने कमिटेड पार्टनर को बचाने के लिए दूसरी लड़की पर 'मैनिप्यूलेशन' का आरोप लगाना बेहद शर्मनाक और छोटी सोच है। अपने आदमी को बचाने के लिए किसी दूसरी औरत को नीचा दिखाना बंद करो। जवाबदेही अपने पार्टनर की तय करो!

If the bond was real, he would set boundaries, not cut ties. Blaming the other girl for "manipulation" just to protect your own committed partner is disgusting and small-minded. Stop pulling another woman down to save your man. Hold him accountable! #Spineless #SmallMinded — Kamya Punjabi Dang (@iamkamyapunjabi) October 25, 2026

'मसाज पार्लर' से शुरू हुआ विवाद 'बिग बॉस 20' के वीकेंड का वार में काशवी ने सीधे तौर पर स्काउट और लव गिल के रिश्ते पर सवाल दागे थे। काशवी ने स्काउट पर तंज कसते हुए पूछा था, "तन्मय, मसाज पार्लर कैसा चल रहा है?" इसके बाद उन्होंने लव से भी तीखे सवाल किए और पूछा कि "क्या तुम अपने भाइयों के साथ भी ऐसा ही व्यवहार करती हो?"

'भाई-बहन' का बॉन्ड या पार हुई सीमाएं? शो की शुरुआत से ही स्काउट, लव गिल, आम्रपाली दुबे, यंग DSA और आसिफ खान एक ही ग्रुप का हिस्सा रहे हैं। धीरे-धीरे स्काउट, लव और यंग के बीच की बॉन्डिंग काफी मजबूत हो गई। तीनों का आपस में मजाक करना, रणनीतियां बनाना और शारीरिक नजदीकी दर्शकों और अन्य घरवालों के ध्यान का केंद्र बन गई।